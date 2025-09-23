Η Νορβηγία ισχυρίζεται ότι η Ρωσία παραβίασε φέτος τρεις φορές τον εναέριο χώρο της
«Δεν μπορούμε να καθορίσουμε εάν αυτό έγινε εσκεμμένα ή εάν οφειλόταν σε σφάλματα πλοήγησης», δήλωσε ο πρωθυπουργός Γιόνας Γκαρ Στέρε
Η νορβηγική κυβέρνηση δήλωσε σήμερα ότι η Ρωσία παραβίασε τον νορβηγικό εναέριο χώρο τρεις φορές το 2025, προσθέτοντας ότι δεν είναι σαφές εάν ήταν κάτι εσκεμμένο ή επρόκειτο για σφάλματα πλοήγησης.
Τα περιστατικά, που διήρκησαν από ένα έως τέσσερα λεπτά, ήταν οι πρώτες τέτοιες παραβιάσεις από τη Ρωσία εδώ και πάνω από μία δεκαετία, όπως δήλωσε σε ανακοίνωση η νορβηγική κυβέρνηση.
Δύο από τα περιστατικά, στις 25 Απριλίου και στις 18 Αυγούστου, έλαβαν χώρα πάνω από τη Θάλασσα Μπάρεντς στην Αρκτική, ενώ το τρίτο, στις 24 Ιουλίου, ήταν πάνω από ένα ακατοίκητο τμήμα της Φίνμαρκ, της βορειότερης περιφέρειας της Νορβηγίας που μοιράζεται σύνορα με τη Ρωσία.
«Δεν μπορούμε να καθορίσουμε εάν αυτό έγινε εσκεμμένα ή εάν οφειλόταν σε σφάλματα πλοήγησης», δήλωσε ο πρωθυπουργός Γιόνας Γκαρ Στέρε. «Ανεξάρτητα από τον λόγο αυτό, αυτό δεν είναι αποδεκτό και το ξεκαθαρίσαμε αυτό στις ρωσικές αρχές».
Σημειώνεται ότι στις 19 Σεπτεμβρίου, τρία οπλισμένα ρωσικά MiG-31 παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Εσθονίας για περισσότερα από δέκα λεπτά - που ωστόσο, αναχαιτίστηκαν, έπειτα, από καταδιωκτικά του NATO.
Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας διέψευσε την κατηγορία.
Παράλληλα, το ΝΑΤΟ έστειλε μήνυμα προς τη Ρωσία να σταματήσει τις «ανεύθυνες» και «απερίσκεπτες» συμπεριφορές εις βάρος κρατών – μελών, καταδικάζοντας τις παραβιάσεις της Μόσχας στις 19 Σεπτεμβρίου.
Προειδοποιώντας με την ενεργοποίηση του άρθρου 5, δηλαδή στη ρήτρα συλλογικής άμυνας, που προβλέπει ότι μια επίθεση σε κράτος – μέλος του ΝΑΤΟ θεωρείται επίθεση σε όλους, το Βορειοατλαντικό Συμβούλιο, που συνεδρίασε κατόπιν αιτήματος της Εσθονίας, εξέφρασε «την πλήρη αλληλεγγύη» του στους Συμμάχους των οποίων ο εναέριος χώρος έχει παραβιαστεί.
Το ΝΑΤΟ προειδοποιεί τη Ρωσία με την ενεργοποίηση του άρθρου 5
