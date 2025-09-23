Η Νορβηγία ισχυρίζεται ότι η Ρωσία παραβίασε φέτος τρεις φορές τον εναέριο χώρο της



Το ΝΑΤΟ προειδοποιεί τη Ρωσία με την ενεργοποίηση του άρθρου 5

Η νορβηγική κυβέρνηση δήλωσε σήμερα ότι, προσθέτοντας ότι δεν είναι σαφές εάν ήταν κάτι εσκεμμένο ή επρόκειτο για σφάλματα πλοήγησης.Τα περιστατικά, που διήρκησαν από ένα έως τέσσερα λεπτά, ήταν οι πρώτες τέτοιες παραβιάσεις από τηεδώ και πάνω από μία δεκαετία, όπως δήλωσε σε ανακοίνωση η νορβηγική κυβέρνηση.Δύο από τα περιστατικά, στις 25 Απριλίου και στις 18 Αυγούστου, έλαβαν χώρα πάνω από τηστην, ενώ το τρίτο, στις 24 Ιουλίου, ήταν πάνω από ένα ακατοίκητο τμήμα της Φίνμαρκ, της βορειότερης περιφέρειας της Νορβηγίας που μοιράζεται σύνορα με τη Ρωσία.«Δεν μπορούμε να καθορίσουμε εάν αυτό έγινε εσκεμμένα ή εάν οφειλόταν σε σφάλματα πλοήγησης», δήλωσε ο πρωθυπουργός«Ανεξάρτητα από τον λόγο αυτό, αυτό δεν είναι αποδεκτό και το ξεκαθαρίσαμε αυτό στις ρωσικές αρχές».Σημειώνεται ότι στις 19 Σεπτεμβρίου,παραβίασαν τον εναέριο χώρο τηςγια περισσότερα από δέκα λεπτά - που ωστόσο, αναχαιτίστηκαν, έπειτα, από καταδιωκτικά τουΤο ρωσικό υπουργείο Άμυνας διέψευσε την κατηγορία.Παράλληλα, τοέστειλε μήνυμα προς τη Ρωσία να σταματήσει τις «ανεύθυνες» και «απερίσκεπτες» συμπεριφορές εις βάρος κρατών – μελών, καταδικάζοντας τις παραβιάσεις της Μόσχας στις 19 Σεπτεμβρίου.Προειδοποιώντας με την ενεργοποίηση του άρθρου 5, δηλαδή στητο Βορειοατλαντικό Συμβούλιο, που συνεδρίασε κατόπιν αιτήματος της Εσθονίας, εξέφρασε «την πλήρη αλληλεγγύη» του στους Συμμάχους των οποίων ο εναέριος χώρος έχει παραβιαστεί.