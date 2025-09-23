Τραμπ σε Μακρόν: Ας δώσουμε πίσω στους Ουκρανούς τη γη τους να δούμε πώς θα πάει αυτό
Τραμπ σε Μακρόν: Ας δώσουμε πίσω στους Ουκρανούς τη γη τους να δούμε πώς θα πάει αυτό
Οι Ουκρανοί «μπορούν να πολεμήσουν»., αλλά ίσως και «η Ρωσία να είναι χάρτινη τίγρη», σχολίασε ο Αμερικανός πρόεδρος κατά τη συνάντηση με τον Γάλλο ομόλογό του
Σχόλια για όλους και όλα, αλλά κυρίως για το Ουκρανικό είχε για άλλη μια φορά ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη συνάντησή του με τον Εμανουέλ Μακρόν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.
Σε δηλώσεις του προς τους δημοσιογράφους ο Τραμπ αναφέρθηκε απογοητευμένος στον Ρώσο πρόεδρο λέγοντας ότι «η σχέση μου μαζί του δεν σήμαινε τίποτα». Όπως και με τη Ρωσία που «θα έπρεπε να είχε τερματίσει τον πόλεμό. Εδώ και 3,5 χρόνια δεν πήγαν και πολύ μακριά».
Συνέχισε λέγοντας ότι και η άλλη πλευρά, οι Ουκρανοί, «μπορούν να πολεμήσουν». Ίσως και «η Ρωσία να είναι χάρτινη τίγρη. Δεν ξέρω τι είναι».
Είπε ακόμη ότι η Ρωσία «έχασε 7.000 άνδρες σε μια εβδομάδα για το τίποτα. Πολύ θλιβερό».
Σχολίασε δε την ανακοίνωση που έβγαλε, λέγοντας «ας πάρει [ενν. ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι] τη γη τους πίσω [ενν. από τη Ρωσία], ας δούμε πώς θα πάει αυτό».
Σε σχέση με το Ιράν είπε πως με το χτύπημα «το βάλαμε στο περιθώριο ενώ πριν ήταν ο νταής της Μέσης Ανατολής».
Αλλά και για το Ισραήλ, για το οποίο είπε ότι «ήμουν στο πλευρό του μια ζωή» ενώ εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι «θα βρούμε λύση».
Ωστόσο για το ίδιο ζήτημα εμφανίστηκε λιγότερο αισιόδοξος ο Γάλλος πρόεδρος που είπε ότι εδώ και δύο χρόνια ο πόλεμος δεν έχει κάποιο αποτέλεσμα. Οι Ισραηλινοί «σκότωσαν τους βασικούς ηγέτες της Χαμάς. Εντυπωσιακό επίτευγμα, αλλά έχεις τους ίδιους ηγέτες με την πρώτη ημέρα. Οπότε δεν μπορεί αυτό να γκρεμίσει τη Χαμάς».
