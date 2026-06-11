Καθαρό από αποτυπώματα το μαχαίρι του διπλού φονικού στο Αίγιο, δεν βρέθηκε αλκοόλ στον Ιταλό - Τα ευρήματα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια

Τα ευρήματα

Δεν ομολογεί ο Ιταλός κατηγορούμενος

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Την ίδια ώρα που Ιταλός κατηγορούμενος για το διπλό φονικό στο Αίγιο δεν ομολογεί το έγκλημα αν και τα στοιχεία που έχουν οι Αρχές στα χέρια τους τον «», τα βλέμματα είναι στραμμένα στα εγκληματολογικά εργαστήρια και στις απαντήσεις που δίνουν τα πρώτα ευρήματα.Ένα από τα στοιχεία που είχαν προκαλέσει εξ αρχής εντύπωση στους αστυνομικούς είναι πως κατά την εξέταση του Ιταλού, εκείνος είχε πάνω του. Αν και αρχικά θεώρησαν πως ο 65χρονος Ιταλός ίσως να είχε καταναλώσει αλκοόλ, αυτό δεν διαπιστώθηκε από τα εγκληματολογικά εργαστήρια. Το ενδεχόμενο το οποίο αναμένεται να εξεταστεί πλέον, είναι να έπλυνε τα χέρια του και άλλα σημεία του σώματός του με οινόπνευμα.Το δεύτερο εύρημα αφορά το μαχαίρι της διπλής δολοφονίας το οποίο εξετάστηκε ενδελεχώς στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛΑΣ. Πάνω στο μαχαίρι δεν εντοπίστηκε κανένα δακτυλικό αποτύπωμα.Το τρίτο εύρημα αφορά σε ένα laptop το οποίο βρισκόταν στο σπίτι που έγινε το φονικό . Πάνω στον φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή εντοπίστηκε δακτυλικό αποτύπωμα με αίμα της θανούσης, δηλαδή της 54χρονης γυναίκας.Στην αρχική του θέση, ότι δεν έχει καμία απολύτως σχέση με το διπλό φονικό στο Αίγιο με θύματα την 54χρονη σύντροφό του και τον 26χρονο γιο της, παραμένει ο 65χρονος Ιταλός που χθες (10/06) συνελήφθη από τις αστυνομικές Αρχές.Παρά τα επιβαρυντικά στοιχεία που έχουν συλλέξει οι Αρχές εναντίον του , ο 65χρονος, φερόμενος ως δράστης του φονικού, συνεχίζει να παρουσιάζει τη δική του εκδοχή για τα όσα έγιναν μέσα στο σπίτι στον Λόγγο Αιγίου.«Κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια της νύχτας έφυγα από το υπνοδωμάτιο που κοιμόμουν με την 54χρονη και πήγα στο σαλόνι.. Ξύπνησα γύρω στις 7:30 το πρωί, ήπια έναν καφέ και πίστευα ότι κοιμόντουσαν. Γύρω στις 10:00 πήγα στο υπνοδωμάτιο μας γιατί είχαμε ένα ραντεβού με γιατρό στις 11:00, αλλά δεν ήταν εκεί. Πιο μετά τους αναζήτησα στο υπνοδωμάτιο του 26χρονου, κατάφερα να ανοίξω την πόρτα με δυσκολία. Δεν γνωρίζω ποιος τους σκότωσε, ούτε αντιλήφθηκα κάτι κατά τη διάρκεια της νύχτας», φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ο 65χρονος Πλέον κρατείται μέχρι την απολογία του την Παρασκευή (12/6), όπου αναμένεται να απολογηθεί για τη δίωξη που ασκήθηκε σε βάρος του για τη διπλή ανθρωποκτονία.



Για την υπόθεση που έχει συγκλονήσει το πανελλήνιο μίλησε σήμερα το πρωί στην τηλεόραση του Mega η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου η οποία επιβεβαίωσε πως ο 65χρονος Ιταλός δεν έχει ακόμα ομολογήσει το έγκλημα.

«Επιμένει στην αρχική του θέση. Ότι ουσιαστικά ξύπνησε και είδε τις δύο σορούς μέσα στο σπίτι χωρίς να έχει αντιληφθεί τι έχει προηγηθεί. Η έρευνα της Αστυνομίας όμως δεν σταματάει εδώ και σήμερα αναμένουμε απαντήσεις από τα εγκληματολογικά εργαστήρια ως προς τα ευρήματα (που βρέθηκαν μέσα στο σπίτι), το μαχαίρι που κατασχέθηκε και το όπλο. Το τεστ για την ανίχνευση πυρίτιδας που έγινε στον κατηγορούμενο, θα υπάρχει επίσης απάντηση σήμερα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια, όπως επίσης και για το ρούχο που κατασχέθηκε, το οποίο έχει κάποια σημάδια που παραπέμπουν σε κηλίδες αίματος. Με τη χρήση βιντεοληπτικού υλικού οι συνάδελφοι έχουν αποκλείσει την ύπαρξη άλλου ατόμου στο σπίτι. Υπάρχει κάμερα σε γειτονική οικία, ενώ δεν υπάρχει και κανένα ίχνος παραβίασης στην οικία», είπε η κυρία Δημογλίδου.



Και συμπλήρωσε: «Δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε κατηγορούμενο για ανθρωποκτονία να επιμένει μέχρι το τέλος, ακόμα και μέχρι να καταδικαστεί, στην αρχική του θέση. Προσπαθούμε να φτάσουμε μέχρι το τέλος αυτήν την υπόθεση, να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο την κατηγορία ώστε να δώσουμε όλα αυτά τα στοιχεία που χρειάζεται η ανακριτική αρχή για να αποφασίσει για την περαιτέρω ποινική του μεταχείριση».

Τα στοιχεία που καίνε τον Ιταλό

Από τις έρευνες διαπιστώθηκε πως η 54χρονη κατακρεουργήθηκε φέροντας πάνω από 20 τραύματα από μαχαίρι, ενώ ο 26χρονος δέχτηκε έξι μαχαιριές. Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι ο νεαρός έφερε και τραύμα από πυροβολισμό.



Υπενθυμίζεται ότι τα δύο θύματα εντοπίστηκαν στο σπίτι τους μέσα σε μια λίμνη αίματος. Η σορός του 26χρονου βρέθηκε στο κρεβάτι του δωματίου του. Η μητέρα του εντοπίστηκε νεκρή στην είσοδο του δωματίου.



Όσον αφορά τα επιβαρυντικά στοιχεία σε βάρος του 65χρονου αρχικά, όπως προαναφέρθηκε, δεν εντοπίστηκαν ίχνη παραβίασης στο σπίτι, γεγονός που σημαίνει ότι, όταν έγινε το έγκλημα, στον χώρο δεν βρισκόταν κανείς τρίτος.



Την ίδια ώρα, οι αστυνομικοί εντόπισαν στην αυλή απλωμένο ένα φρεσκοπλυμένο εσώρουχο, το οποίο φέρεται να έχει ισχνά ίχνη που παραπέμπουν σε αίμα. Ακόμη ένα στοιχείο που προκαλεί εντύπωση είναι ότι, κατά την εξέταση του Ιταλού, οι αστυνομικοί παρατήρησαν μια έντονη οσμή οινοπνεύματος.



Αρχικά θεώρησαν πως ο άνδρας ίσως είχε καταναλώσει αλκοόλ. Ωστόσο, η εικόνα του δεν έδειχνε κάτι τέτοιο και επίσης, από τα ευρήματα των εγκληματολογικών εργαστηρίων, αυτό δεν επιβεβαιώθηκε. Αυτό που εξετάζεται τώρα είναι το ενδεχόμενο να έπλυνε τα χέρια και άλλα σημεία του σώματός του με οινόπνευμα.



Επιπλέον, ερευνώνται και οι αντιφάσεις στις οποίες υπέπεσε κατά την εξέτασή του. Όπως ανέφεραν χθες στο protothema.gr καλά ενημερωμένες πηγές, αρχικά ο 65χρονος είπε ότι στις 11:30 το πρωί είχαν κλείσει ραντεβού σε γιατρό. Στη συνέχεια υποστήριξε ότι είχε ώρα να τους ακούσει και πως σηκώθηκε για να δει τι κάνουν. Παράλληλα, ανέφερε ότι δεν άκουσε τίποτα, ούτε φωνές ούτε πυροβολισμό.



Τέλος, οι αστυνομικοί εντόπισαν αμυχές στα χέρια του κατηγορούμενου, ενώ στα νύχια της 54χρονης βρέθηκε βιολογικό υλικό, το οποίο μέχρι στιγμής παραμένει αταυτοποίητο.

