Το Ισραήλ απαγόρευσε την είσοδο σε Γαλλίδα δημοσιογράφο που καλύπτει την Παλαιστινοϊσραηλινή σύγκρουση

Η διεύθυνση του Radio France International εκφράζει την υποστήριξή του στην Αλίς Φρουσάρ και διαμαρτύρεται για την απέλαση αυτή που συνιστά παρεμπόδιση της άσκησης της ελευθερίας του Τύπου