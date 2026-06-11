Παραιτήθηκε ο υπουργός Άμυνας της Βρετανίας Τζον Χίλι: Καταγγέλλει τον Στάρμερ για ανεπαρκή χρηματοδότηση των ενόπλων δυνάμεων

Σκληρή επιστολή προς τον Κιρ Στάρμερ – «Η χώρα αντιμετωπίζει αυξανόμενες απειλές και δεν δίνονται οι απαραίτητοι πόροι για την άμυνά της»

Κιρ Στάρμερ, στην οποία καταγγέλλει ότι η κυβέρνηση δεν εξασφάλισε τους αναγκαίους πόρους για την ενίσχυση της βρετανικής άμυνας σε μια περίοδο αυξανόμενων διεθνών απειλών.



Στην επιστολή του, ο Χίλι υποστηρίζει ότι η νέα εποχή για την άμυνα της χώρας απαιτούσε σημαντικές επενδύσεις μέσω του Σχεδίου Επενδύσεων για την Άμυνα (Defence Investment Plan - DIP), επισημαίνοντας ότι η διακυβερνητική αξιολόγηση που ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο κατέδειξε το μέγεθος των προκλήσεων που αντιμετωπίζει το Ηνωμένο Βασίλειο.







«Από τότε, εσείς δεν μπορέσατε και το Υπουργείο Οικονομικών δεν ήταν πρόθυμο να διαθέσει τους πόρους που χρειάζεται η χώρα για να αμυνθεί σε μια περίοδο αυξανόμενων απειλών», τονίζει χαρακτηριστικά.







«Οι αποφάσεις αυτές θα καταστήσουν τη χώρα λιγότερο ασφαλή» Ο πρώην πλέον υπουργός Άμυνας υποστηρίζει ότι είχε παρουσιάσει εναλλακτικές λύσεις για την κάλυψη των μεσοπρόθεσμων χρηματοδοτικών αναγκών, ακολουθώντας μοντέλα συνεργασίας που εφαρμόζουν και άλλες ευρωπαϊκές χώρες.



Ωστόσο, προειδοποιεί ότι χωρίς ένα επαρκώς χρηματοδοτημένο επενδυτικό σχέδιο θα αναγκαστεί η κυβέρνηση να λάβει αποφάσεις που θα επηρεάσουν αρνητικά την επιχειρησιακή ετοιμότητα των βρετανικών ενόπλων δυνάμεων.



«Χωρίς ένα Σχέδιο Επενδύσεων για την Άμυνα που να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της εποχής, αναγκάζομαι να λαμβάνω αποφάσεις που θα μειώσουν την ετοιμότητα των δυνάμεών μας, θα αυξήσουν τους κινδύνους για το προσωπικό που επιχειρεί και ενδέχεται να καταστήσουν τη χώρα λιγότερο ασφαλή», σημειώνει.



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Οι επιτυχίες που επικαλείται Στην επιστολή παραίτησής του, ο Χίλι αναφέρεται και στα «επιτεύγματα» της θητείας του, υπογραμμίζοντας τον ρόλο που διαδραμάτισε στη στήριξη της Ουκρανία στον πόλεμο με τη Ρωσία, καθώς και στις προσπάθειες για την ενίσχυση της βρετανικής παρουσίας στο ΝΑΤΟ.



Παράλληλα, εκφράζει έντονη δυσαρέσκεια για την τελική οικονομική πρόταση που του παρουσιάστηκε για το αμυντικό πρόγραμμα.



Όπως αναφέρει, έλαβε πλήρη ενημέρωση για τη χρηματοδότηση μόλις τη Δευτέρα αυτής της εβδομάδας και διαπίστωσε ότι το ποσό «υπολείπεται σημαντικά των αναγκών της άμυνας και της χώρας σε αυτή την επικίνδυνη συγκυρία».



Την παραίτησή του από τη θέση του υπουργού Άμυνας της Βρετανίας υπέβαλε ο Τζον Χίλι , με επιστολή προς τον πρωθυπουργό, στην οποία καταγγέλλει ότι η κυβέρνηση δεν εξασφάλισε τους αναγκαίους πόρους για την ενίσχυση της βρετανικής άμυνας σε μια περίοδο αυξανόμενων διεθνών απειλών.Στην επιστολή του, ο Χίλι υποστηρίζει ότι η νέα εποχή για την άμυνα της χώρας απαιτούσε σημαντικές επενδύσεις μέσω του Σχεδίου Επενδύσεων για την Άμυνα (), επισημαίνοντας ότι η διακυβερνητική αξιολόγηση που ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο κατέδειξε το μέγεθος των προκλήσεων που αντιμετωπίζει το Ηνωμένο Βασίλειο.Όπως αναφέρει, παρά τις διαπιστώσεις αυτές, ο πρωθυπουργός και το υπουργείο Οικονομικών δεν δεσμεύτηκαν για τη χρηματοδότηση που θεωρούσε απαραίτητη.«Από τότε, εσείς δεν μπορέσατε και το Υπουργείο Οικονομικών δεν ήταν πρόθυμο να διαθέσει τους πόρους που χρειάζεται η χώρα για να αμυνθεί σε μια περίοδο αυξανόμενων απειλών», τονίζει χαρακτηριστικά.Ο πρώην πλέον υπουργός Άμυνας υποστηρίζει ότι είχε παρουσιάσει εναλλακτικές λύσεις για την κάλυψη των μεσοπρόθεσμων χρηματοδοτικών αναγκών, ακολουθώντας μοντέλα συνεργασίας που εφαρμόζουν και άλλες ευρωπαϊκές χώρες.Ωστόσο, προειδοποιεί ότι χωρίς ένα επαρκώς χρηματοδοτημένο επενδυτικό σχέδιο θα αναγκαστεί η κυβέρνηση να λάβει αποφάσεις που θα επηρεάσουν αρνητικά την επιχειρησιακή ετοιμότητα των βρετανικών ενόπλων δυνάμεων.«Χωρίς ένα Σχέδιο Επενδύσεων για την Άμυνα που να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της εποχής, αναγκάζομαι να λαμβάνω αποφάσεις που θα μειώσουν την ετοιμότητα των δυνάμεών μας, θα αυξήσουν τους κινδύνους για το προσωπικό που επιχειρεί και ενδέχεται να καταστήσουν τη χώρα λιγότερο ασφαλή», σημειώνει.Στην επιστολή παραίτησής του, οαναφέρεται και στα «επιτεύγματα» της θητείας του, υπογραμμίζοντας τον ρόλο που διαδραμάτισε στη στήριξη της Ουκρανία στον πόλεμο με τη Ρωσία, καθώς και στις προσπάθειες για την ενίσχυση της βρετανικής παρουσίας στοΠαράλληλα, εκφράζει έντονη δυσαρέσκεια για την τελική οικονομική πρόταση που του παρουσιάστηκε για το αμυντικό πρόγραμμα.Όπως αναφέρει, έλαβε πλήρη ενημέρωση για τη χρηματοδότηση μόλις τη Δευτέρα αυτής της εβδομάδας και διαπίστωσε ότι το ποσό «υπολείπεται σημαντικά των αναγκών της άμυνας και της χώρας σε αυτή την επικίνδυνη συγκυρία».

«Δεν είχα άλλη επιλογή» Ο Χίλι καταλήγει ότι είχε προειδοποιήσει τον Στάρμερ πως δεν θα μπορούσε να αποδεχθεί ένα χρηματοδοτικό πακέτο που δεν εξασφαλίζει τους αναγκαίους πόρους για τις ένοπλες δυνάμεις.



«Αφού σας εξήγησα ότι δεν θα μπορούσα να αποδεχθώ μια συμφωνία για το Σχέδιο Επενδύσεων που δεν παρέχει στις ένοπλες δυνάμεις τους πόρους που χρειάζονται, δεν μου απομένει άλλη επιλογή από το να υποβάλω την παραίτησή μου από τη θέση του υπουργού Άμυνας», αναφέρει χαρακτηριστικά.