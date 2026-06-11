Βίντεο από τη δραματική διάσωση κοριτσιού στο Λονδίνο: Κρεμόταν από παράθυρο 2ου ορόφου

Η μικρή έπεσε στα χέρια ενός αστυνομικού και ενός πολίτη που είχαν σπεύσει στο σημείο για βοήθεια