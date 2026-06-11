Βίντεο από τη δραματική διάσωση κοριτσιού στο Λονδίνο: Κρεμόταν από παράθυρο 2ου ορόφου
ΚΟΣΜΟΣ
Λονδίνο Διάσωση Ανήλικη παράθυρο

Βίντεο από τη δραματική διάσωση κοριτσιού στο Λονδίνο: Κρεμόταν από παράθυρο 2ου ορόφου

Η μικρή έπεσε στα χέρια ενός αστυνομικού και ενός πολίτη που είχαν σπεύσει στο σημείο για βοήθεια

Βίντεο από τη δραματική διάσωση κοριτσιού στο Λονδίνο: Κρεμόταν από παράθυρο 2ου ορόφου
8 ΣΧΟΛΙΑ
Στιγμές αγωνίας εκτυλίχθηκαν το απόγευμα της Τρίτης στο Ίλφορντ του ανατολικού Λονδίνου, όταν ένα μικρό κορίτσι βρέθηκε να κρέμεται από το περβάζι παράθυρου στον δεύτερο όροφο κτιρίου. Η ανήλικη παρέμεινε γαντζωμένη για περίπου εννέα λεπτά προτού πέσει στα χέρια αστυνομικού και πολίτη που είχαν σπεύσει να τη σώσουν.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν τις δραματικές στιγμές της διάσωσης. Σε ένα από τα βίντεο διακρίνεται γυναίκα από το διαμέρισμα του κάτω ορόφου να προσπαθεί να βγει από το παράθυρό της για να προσεγγίσει το παιδί, ενώ το πλήθος της φώναζε οδηγίες για να κινηθεί προς τη σωστή κατεύθυνση.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ένας αστυνομικός και ένας άνδρας που βρισκόταν στην περιοχή έσπευσαν κάτω από το σημείο όπου κρεμόταν το κορίτσι. Οι δύο άνδρες στάθηκαν με τα χέρια απλωμένα, έτοιμοι να το υποδεχθούν σε περίπτωση πτώσης.

Τελικά, η μικρή έπεσε, με τον αστυνομικό και τον πολίτη να καταφέρνουν να την πιάσουν εγκαίρως. Το συγκεντρωμένο πλήθος ξέσπασε σε χειροκροτήματα, ανακουφισμένο από την ευτυχή κατάληξη της επιχείρησης διάσωσης.

Δείτε βίντεο:



Στη συνέχεια, το παιδί μεταφέρθηκε με ασφάλεια μέσα στο κτίριο από το παράθυρο.

Παρά τη θετική έκβαση του περιστατικού, πολλοί χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εξέφρασαν ανησυχίες σχετικά με τις συνθήκες υπό τις οποίες το παιδί βρέθηκε μόνο του σε τόσο επικίνδυνη θέση.
8 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης