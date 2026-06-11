«Βουλιάζει» από τουρίστες η Μάλτα: Ακραίες εικόνες συνωστισμού σε παραλίες και περπάτημα σε σοκάκια μετ' εμποδίων, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Μάλτα Υπερτουρισμός τουρισμός

«Βουλιάζει» από τουρίστες η Μάλτα: Ακραίες εικόνες συνωστισμού σε παραλίες και περπάτημα σε σοκάκια μετ' εμποδίων, δείτε βίντεο

Οι εικόνες κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, ενώ οι κάτοικοι προειδοποιούν ότι η ποιότητα ζωής και οι υποδομές του νησιού δοκιμάζονται ολοένα και περισσότερο

«Βουλιάζει» από τουρίστες η Μάλτα: Ακραίες εικόνες συνωστισμού σε παραλίες και περπάτημα σε σοκάκια μετ' εμποδίων, δείτε βίντεο
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Η Μάλτα βρίσκεται τα τελευταία χρόνια αντιμέτωπη με ένα φαινόμενο που απασχολεί ολοένα και περισσότερους ευρωπαϊκούς προορισμούς, τον υπερτουρισμό.

Εικόνες από το περίφημο Blue Lagoon στο νησί Κομίνο, αλλά και από τους δρόμους της Βαλέτας, κατακλύζουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναζωπυρώνοντας τη συζήτηση για το κατά πόσο το μικρό νησιωτικό κράτος στη Μεσόγειο μπορεί να αντέξει τον συνεχώς αυξανόμενο αριθμό τουριστών.

Εικόνες συνωστισμού κατακλύζουν τα social media

Βίντεο που δημοσιεύονται καθημερινά στο Instagram, στο TikTok και σε άλλες πλατφόρμες δείχνουν χιλιάδες επισκέπτες να συνωστίζονται στα γαλαζοπράσινα νερά του Blue Lagoon. Σε πολλές περιπτώσεις, η εικόνα απέχει σημαντικά από τις ειδυλλιακές φωτογραφίες που προωθούνται από τουριστικές καμπάνιες και influencers.

@ingrid.ursu Non ho mai visto un’isola piu sfruttata, satura di turisti, come Comino. #malta #bluelagoon #maltatiktok #perte #pt ♬ suono originale - Jr Stit
Παραλίες γεμάτες κόσμο, ουρές για θαλάσσια ταξί και εκδρομικά σκάφη, καθώς και περιορισμένος ελεύθερος χώρος για τους λουόμενους, έχουν γίνει πλέον συνηθισμένο θέαμα κατά τους θερινούς μήνες.

@partyinmalta2026 June is definitely here #dlt #malta #crowded #party #malta2026 ♬ original sound - Noah

Χάος και στα σοκάκια στη Βαλέτα

Το πρόβλημα, ωστόσο, δεν περιορίζεται στο Κομίνο. Στη Βαλέτα, κάτοικοι και εργαζόμενοι περιγράφουν μια καθημερινότητα που γίνεται ολοένα και πιο δύσκολη λόγω της αυξημένης τουριστικής κίνησης.

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@marina.lftr #malta #greece #summer #vocations ♬ original sound - Kyria Litsa
Ενδεικτική είναι η δημιουργία της σελίδας «Overtouristed Malta» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η οποία επιχειρεί να αναδείξει τις επιπτώσεις του μαζικού τουρισμού στην καθημερινή ζωή των κατοίκων, μέσα από βίντεο και μαρτυρίες που καταγράφουν τον συνωστισμό στους δρόμους, τα γεμάτα μέσα μεταφοράς και την πίεση στις δημόσιες υποδομές.

«Το να περπατάς στην Republic Street ακόμη και τον Μάιο μοιάζει πλέον με διαδρομή εμποδίων», αναφέρεται στην σελίδα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από @overtouristedmalta


Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Μάλτας, οι αφίξεις ξένων επισκεπτών το 2025 ξεπέρασαν τα 4 εκατομμύρια, σημειώνοντας αύξηση σχεδόν 13% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.
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