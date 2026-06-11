«Βουλιάζει» από τουρίστες η Μάλτα: Ακραίες εικόνες συνωστισμού σε παραλίες και περπάτημα σε σοκάκια μετ' εμποδίων, δείτε βίντεο

Οι εικόνες κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, ενώ οι κάτοικοι προειδοποιούν ότι η ποιότητα ζωής και οι υποδομές του νησιού δοκιμάζονται ολοένα και περισσότερο