Οι ταχυμεταφορές αποτελούν πλέον αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητας των πόλεων και της λειτουργίας του ηλεκτρονικού εμπορίου.
«Βουλιάζει» από τουρίστες η Μάλτα: Ακραίες εικόνες συνωστισμού σε παραλίες και περπάτημα σε σοκάκια μετ' εμποδίων, δείτε βίντεο
«Βουλιάζει» από τουρίστες η Μάλτα: Ακραίες εικόνες συνωστισμού σε παραλίες και περπάτημα σε σοκάκια μετ' εμποδίων, δείτε βίντεο
Οι εικόνες κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, ενώ οι κάτοικοι προειδοποιούν ότι η ποιότητα ζωής και οι υποδομές του νησιού δοκιμάζονται ολοένα και περισσότερο
Η Μάλτα βρίσκεται τα τελευταία χρόνια αντιμέτωπη με ένα φαινόμενο που απασχολεί ολοένα και περισσότερους ευρωπαϊκούς προορισμούς, τον υπερτουρισμό.
Εικόνες από το περίφημο Blue Lagoon στο νησί Κομίνο, αλλά και από τους δρόμους της Βαλέτας, κατακλύζουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναζωπυρώνοντας τη συζήτηση για το κατά πόσο το μικρό νησιωτικό κράτος στη Μεσόγειο μπορεί να αντέξει τον συνεχώς αυξανόμενο αριθμό τουριστών.
«Το να περπατάς στην Republic Street ακόμη και τον Μάιο μοιάζει πλέον με διαδρομή εμποδίων», αναφέρεται στην σελίδα.
Εικόνες από το περίφημο Blue Lagoon στο νησί Κομίνο, αλλά και από τους δρόμους της Βαλέτας, κατακλύζουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναζωπυρώνοντας τη συζήτηση για το κατά πόσο το μικρό νησιωτικό κράτος στη Μεσόγειο μπορεί να αντέξει τον συνεχώς αυξανόμενο αριθμό τουριστών.
Εικόνες συνωστισμού κατακλύζουν τα social mediaΒίντεο που δημοσιεύονται καθημερινά στο Instagram, στο TikTok και σε άλλες πλατφόρμες δείχνουν χιλιάδες επισκέπτες να συνωστίζονται στα γαλαζοπράσινα νερά του Blue Lagoon. Σε πολλές περιπτώσεις, η εικόνα απέχει σημαντικά από τις ειδυλλιακές φωτογραφίες που προωθούνται από τουριστικές καμπάνιες και influencers.
Παραλίες γεμάτες κόσμο, ουρές για θαλάσσια ταξί και εκδρομικά σκάφη, καθώς και περιορισμένος ελεύθερος χώρος για τους λουόμενους, έχουν γίνει πλέον συνηθισμένο θέαμα κατά τους θερινούς μήνες.
@ingrid.ursu Non ho mai visto un’isola piu sfruttata, satura di turisti, come Comino. #malta #bluelagoon #maltatiktok #perte #pt ♬ suono originale - Jr Stit
@partyinmalta2026 June is definitely here #dlt #malta #crowded #party #malta2026 ♬ original sound - Noah
Χάος και στα σοκάκια στη ΒαλέταΤο πρόβλημα, ωστόσο, δεν περιορίζεται στο Κομίνο. Στη Βαλέτα, κάτοικοι και εργαζόμενοι περιγράφουν μια καθημερινότητα που γίνεται ολοένα και πιο δύσκολη λόγω της αυξημένης τουριστικής κίνησης.
Ενδεικτική είναι η δημιουργία της σελίδας «Overtouristed Malta» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η οποία επιχειρεί να αναδείξει τις επιπτώσεις του μαζικού τουρισμού στην καθημερινή ζωή των κατοίκων, μέσα από βίντεο και μαρτυρίες που καταγράφουν τον συνωστισμό στους δρόμους, τα γεμάτα μέσα μεταφοράς και την πίεση στις δημόσιες υποδομές.
@marina.lftr #malta #greece #summer #vocations ♬ original sound - Kyria Litsa
«Το να περπατάς στην Republic Street ακόμη και τον Μάιο μοιάζει πλέον με διαδρομή εμποδίων», αναφέρεται στην σελίδα.
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Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Μάλτας, οι αφίξεις ξένων επισκεπτών το 2025 ξεπέρασαν τα 4 εκατομμύρια, σημειώνοντας αύξηση σχεδόν 13% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.
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