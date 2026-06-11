Το θύμα της αιματηρής επίθεσης στο Μπέλφαστ είχε επιζήσει από φρικτά βασανιστήρια στη Σκωτία πριν από 25 χρόνια
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Μπέλφαστ Βόρεια Ιρλανδία Σκωτία Μαχαίρι Επίθεση με μαχαίρι Σουδανός Επεισόδια

Το θύμα της αιματηρής επίθεσης στο Μπέλφαστ είχε επιζήσει από φρικτά βασανιστήρια στη Σκωτία πριν από 25 χρόνια

Ο 44χρονος Στίβεν Όγκιλβι έχασε το ένα μάτι του στην πρόσφατη επίθεση στο Μπέλφαστ – Το 2001 είχε πέσει θύμα απαγωγής και βασανισμών από συμμορία εμπόρων ναρκωτικών

Το θύμα της αιματηρής επίθεσης στο Μπέλφαστ είχε επιζήσει από φρικτά βασανιστήρια στη Σκωτία πριν από 25 χρόνια
Μάριος Παρλιάρος
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Νέες πληροφορίες έρχονται στο φως για τον 44χρονο Στίβεν Όγκιλβι, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά στην πρόσφατη επίθεση με μαχαίρι στο Μπέλφαστ, αποκαλύπτοντας ότι είχε επιζήσει από μια φρικτή υπόθεση βασανιστηρίων στη Σκωτία πριν από περίπου 25 χρόνια.

Ο Όγκιλβι έχασε το αριστερό του μάτι και υπέστη τραύματα στον λαιμό και την πλάτη κατά την επίθεση που δέχτηκε τη Δευτέρα στο Μπέλφαστ. Για την υπόθεση έχει απαγγελθεί κατηγορία για απόπειρα δολοφονίας στον 30χρονο αιτούντα άσυλο από το Σουδάν, Χάντι Αλοντίντ.

Ωστόσο, αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο 44χρονος βρίσκεται αντιμέτωπος με ακραία βία.

Protesters gather in Belfast following knife attack


Τα βασανιστήρια που συγκλόνισαν τη Σκωτία

Το 2001, όταν ζούσε στη Σκωτία έχοντας μετακομίσει από τη Βόρεια Ιρλανδία, ο Όγκιλβι έπεσε θύμα άγριας επίθεσης σε διαμέρισμα στο Λίβινγκστον.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ο διακινητής ναρκωτικών Ντέιβιντ ΜακΛιβ του χορήγησε GHB, ουσία γνωστή και ως «ναρκωτικό του βιασμού», ενώ στη συνέχεια τον βασάνισε καίγοντάς τον ανάμεσα στα δάχτυλα των ποδιών με αναμμένο τσιγάρο.

Όταν ο Όγκιλβι έχασε τις αισθήσεις του, ο δράστης τον έγδυσε, τον περιέλουσε με aftershave και του έβαλε φωτιά.

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Το θύμα ξύπνησε όταν οι φλόγες είχαν τυλίξει το κεφάλι και τη βουβωνική χώρα του, ενώ ο βασανιστής του κατέγραφε την επίθεση σε βίντεο.



Φοβούμενος για τη ζωή του, κατάφερε αργότερα να επιστρέψει στη Βόρεια Ιρλανδία, όπου κατήγγειλε στις αρχές όσα είχε υποστεί. Περιέγραψε επίσης ότι είχε εξαναγκαστεί να επιβιβαστεί σε αυτοκίνητο από συνεργούς του ΜακΛιβ.

Ο Ντέιβιντ ΜακΛιβ καταδικάστηκε τον Απρίλιο του 2003 σε κάθειρξη 14 ετών έπειτα από δίκη στο Ανώτατο Δικαστήριο του Εδιμβούργου. Τότε ο Όγκιλβι είχε δηλώσει στο δικαστήριο: «Είμαι τρομοκρατημένος και τα νεύρα μου έχουν διαλυθεί».

Άλλα μέλη της συμμορίας καταδικάστηκαν επίσης για αδικήματα που σχετίζονταν με ναρκωτικά, ενώ ένας από τους συνεργούς του ΜακΛιβ έλαβε ποινή έξι ετών για τη συμμετοχή του στην απαγωγή του θύματος και για παράνομη κατοχή όπλου.

Σύμφωνα με τα δικαστικά στοιχεία, η ομάδα ισχυριζόταν ότι διατηρούσε δεσμούς με την πτέρυγα του Μπέλφαστ της παραστρατιωτικής οργάνωσης UVF.

Η νέα επίθεση και τα επεισόδια στο Μπέλφαστ

Η πρόσφατη επίθεση σε βάρος του Όγκιλβι έχει προκαλέσει ένταση και εκτεταμένα επεισόδια στο Μπέλφαστ.

Τις τελευταίες δύο νύχτες σημειώθηκαν ταραχές, με ομάδες διαδηλωτών να πυρπολούν κατοικίες που θεωρούσαν ότι φιλοξενούσαν μετανάστες. Παράλληλα, σύμφωνα με βρετανικά μέσα ενημέρωσης, κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης λίστες με διευθύνσεις κατοικιών.



Αυτοκίνητα και λεωφορεία παραδόθηκαν στις φλόγες, ενώ κάδοι απορριμμάτων που είχαν πυρποληθεί, σπρώχνονταν προς τις γραμμές της αστυνομίας.

Οι δυνάμεις ασφαλείας απάντησαν με πλαστικές σφαίρες, καθώς δέχονταν επιθέσεις με πέτρες, μπουκάλια, ξύλα και πυροτεχνήματα.



Έκκληση της οικογένειας για ηρεμία

Η οικογένεια του Όγκιλβι εξέδωσε ανακοίνωση μέσω της αστυνομίας, δηλώνοντας ότι είναι «συντετριμμένη» από τη βίαιη επίθεση, αλλά και βαθιά ενοχλημένη από την παραπληροφόρηση και τα επεισόδια που ακολούθησαν.

«Γνωρίζουμε τις εντάσεις και τις συζητήσεις για διαδηλώσεις μετά το περιστατικό. Θέλουμε να καταστήσουμε απολύτως σαφές ότι οι νυχτερινές ταραχές δεν είναι ευπρόσδεκτες και ότι ο μόνος δρόμος είναι η ειρηνική διαμαρτυρία», ανέφερε η οικογένεια.

Παράλληλα, υπογράμμισε τη συμβολή των μεταναστών στην κοινωνία, σημειώνοντας ότι πολλοί εργάζονται σε κρίσιμους τομείς, όπως το σύστημα υγείας και η φιλοξενία.

«Δεν θέλουμε αυτή η τραγωδία να χρησιμοποιηθεί για να διχάσει τους ανθρώπους ή να τροφοδοτήσει την εχθρότητα», τονίζεται στην ανακοίνωση.

Κατηγορίες για απόπειρα δολοφονίας

Ο Χάντι Αλοντίντ εμφανίστηκε ενώπιον δικαστηρίου του Μπέλφαστ μέσω βιντεοσύνδεσης και κατηγορείται για απόπειρα δολοφονίας του Όγκιλβι, απειλές κατά της ζωής ακτινολόγου του NHS και κατοχή μαχαιριού.



Σύμφωνα με όσα ακούστηκαν στο δικαστήριο, ο κατηγορούμενος φέρεται να δήλωσε σε προσωπικό νοσοκομείου όπου νοσηλευόταν για τραυματισμό στο χέρι: «Σκότωσα κάποιον, δεν ξέρω αν είναι νεκρός», ενώ φέρεται επίσης να απείλησε εργαζόμενο λέγοντας: «Θα σε σκοτώσω».

Ο δικαστής απέρριψε το αίτημα αποφυλάκισης με εγγύηση, κρίνοντας ότι υπάρχει σοβαρός κίνδυνος δημόσιας αναταραχής λόγω της έντονης κοινωνικής αντίδρασης που έχει προκαλέσει η υπόθεση.
Μάριος Παρλιάρος
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