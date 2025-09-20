Γερμανία κατά του μποϊκοτάζ της Eurovision λόγω Ισραήλ: Γεννήθηκε από τα ερείπια του πολέμου, δεν πρέπει να γίνει μια σκηνή αποκλεισμού
Γερμανία κατά του μποϊκοτάζ της Eurovision λόγω Ισραήλ: Γεννήθηκε από τα ερείπια του πολέμου, δεν πρέπει να γίνει μια σκηνή αποκλεισμού
Η Eurovision βασίζεται στην αρχή ότι οι καλλιτέχνες κρίνονται για την τέχνη τους και όχι για την εθνικότητά τους, υπογραμμίζει ο Γερμανός υπουργός Πολιτισμού Βόλφραμ Βάιμερ
Ο Γερμανός υπουργός Πολιτισμού επέκρινε τις εκκλήσεις ευρωπαϊκών χωρών για μποϊκοτάζ του επόμενου διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision, εφόσον συμμετάσχει σ' αυτόν το Ισραήλ.
«Η Eurovision ιδρύθηκε για να φέρει κοντά τα έθνη χάρη στη μουσική. Το να αποκλεισθεί σήμερα το Ισραήλ, σημαίνει πως πηγαίνουμε κόντρα σ' αυτή τη θεμελιώδη ιδέα και πως μετατρέπουμε σε δικαστήριο μια γιορτή συνεννόησης μεταξύ των λαών», υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του ο Βόλφραμ Βάιμερ, ακολουθώντας το παράδειγμα της Αυστρίας, της χώρας στην οποία θα διεξαχθεί ο επόμενος διαγωνισμός και η οποία είχε ήδη εκφράσει, την Πέμπτη, τη λύπη της για τις εκκλήσεις για μποϊκοτάζ.
Η Ισπανία, η Ιρλανδία, η Σλοβενία, η Ισλανδία και η Ολλανδία ανακοίνωσαν πως δεν θα στείλουν αντιπρόσωπο στο διαγωνισμό που θα διεξαχθεί τον ερχόμενο Μάιο στη Βιέννη, εφόσον επιτραπεί στο Ισραήλ να συμμετάσχει σ' αυτόν.
Άλλες χώρες, όπως το Βέλγιο, η Σουηδία και η Φινλανδία, εξετάζουν επίσης το ενδεχόμενο ενός μποϊκοτάζ. Έχουν περιθώριο μέχρι το Δεκέμβριο για να αποφασίσουν.
«Η Eurovision βασίζεται στην αρχή ότι οι καλλιτέχνες κρίνονται για την τέχνη τους και όχι για την εθνικότητά τους. Η κουλτούρα της ακύρωσης δεν είναι η λύση - η λύση είναι η διαφορετικότητα και η συνοχή», πρόσθεσε ο συντηρητικός υπουργός.
«Ακριβώς επειδή η Eurovision γεννήθηκε από τα ερείπια του πολέμου, δεν πρέπει να γίνει μια σκηνή αποκλεισμού», συνέχισε.
Στην πραγματικότητα, η Eurovision γίνεται συχνά θέατρο γεωπολιτικών αντιπαραθέσεων. Η Ρωσία αποκλείσθηκε μετά την εισβολή στην Ουκρανία, το 2022. Η Λευκορωσία είχε αποκλεισθεί ένα χρόνο νωρίτερα μετά την αμφισβητούμενη επανεκλογή του προέδρου Αλεξάντρ Λουκασένκο.
Εξαιτίας της ιστορικής ευθύνης της για την εξόντωση έξι εκατομμυρίων εβραίων κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η Γερμανία είναι, μαζί με τις ΗΠΑ, από τους μεγαλύτερους υποστηρικτές του Ισραήλ.
Ειδήσεις σήμερα:
Δείτε βίντεο: Άγριο ξύλο στο Ρέθυμνο - Συμπλοκή νεαρών στο παλιό λιμάνι τα ξημερώματα
Η Ελίνα Τζένγκο πήρε την 5η θέση στον τελικό του ακοντισμού στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα
Γενναιόδωρο φιλοδώρημα από Αμερικανούς τουρίστες στα Κουφονήσια, άφησαν 500 ευρώ σε λογαριασμό 750 ευρώ
«Η Eurovision ιδρύθηκε για να φέρει κοντά τα έθνη χάρη στη μουσική. Το να αποκλεισθεί σήμερα το Ισραήλ, σημαίνει πως πηγαίνουμε κόντρα σ' αυτή τη θεμελιώδη ιδέα και πως μετατρέπουμε σε δικαστήριο μια γιορτή συνεννόησης μεταξύ των λαών», υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του ο Βόλφραμ Βάιμερ, ακολουθώντας το παράδειγμα της Αυστρίας, της χώρας στην οποία θα διεξαχθεί ο επόμενος διαγωνισμός και η οποία είχε ήδη εκφράσει, την Πέμπτη, τη λύπη της για τις εκκλήσεις για μποϊκοτάζ.
Η Ισπανία, η Ιρλανδία, η Σλοβενία, η Ισλανδία και η Ολλανδία ανακοίνωσαν πως δεν θα στείλουν αντιπρόσωπο στο διαγωνισμό που θα διεξαχθεί τον ερχόμενο Μάιο στη Βιέννη, εφόσον επιτραπεί στο Ισραήλ να συμμετάσχει σ' αυτόν.
Άλλες χώρες, όπως το Βέλγιο, η Σουηδία και η Φινλανδία, εξετάζουν επίσης το ενδεχόμενο ενός μποϊκοτάζ. Έχουν περιθώριο μέχρι το Δεκέμβριο για να αποφασίσουν.
«Η Eurovision βασίζεται στην αρχή ότι οι καλλιτέχνες κρίνονται για την τέχνη τους και όχι για την εθνικότητά τους. Η κουλτούρα της ακύρωσης δεν είναι η λύση - η λύση είναι η διαφορετικότητα και η συνοχή», πρόσθεσε ο συντηρητικός υπουργός.
«Ακριβώς επειδή η Eurovision γεννήθηκε από τα ερείπια του πολέμου, δεν πρέπει να γίνει μια σκηνή αποκλεισμού», συνέχισε.
Στην πραγματικότητα, η Eurovision γίνεται συχνά θέατρο γεωπολιτικών αντιπαραθέσεων. Η Ρωσία αποκλείσθηκε μετά την εισβολή στην Ουκρανία, το 2022. Η Λευκορωσία είχε αποκλεισθεί ένα χρόνο νωρίτερα μετά την αμφισβητούμενη επανεκλογή του προέδρου Αλεξάντρ Λουκασένκο.
Εξαιτίας της ιστορικής ευθύνης της για την εξόντωση έξι εκατομμυρίων εβραίων κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η Γερμανία είναι, μαζί με τις ΗΠΑ, από τους μεγαλύτερους υποστηρικτές του Ισραήλ.
Ειδήσεις σήμερα:
Δείτε βίντεο: Άγριο ξύλο στο Ρέθυμνο - Συμπλοκή νεαρών στο παλιό λιμάνι τα ξημερώματα
Η Ελίνα Τζένγκο πήρε την 5η θέση στον τελικό του ακοντισμού στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα
Γενναιόδωρο φιλοδώρημα από Αμερικανούς τουρίστες στα Κουφονήσια, άφησαν 500 ευρώ σε λογαριασμό 750 ευρώ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα