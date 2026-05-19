Έρχονται στην Αθήνα οι διάσημοι σκηνοθέτες Μπάρι Τζένκινς και Λούλου Ουάνγκ και ο μουσικός παραγωγός των σταρ Ντέσμοντ Τσάιλντ

Ως προσκεκλημένοι του διεθνούς φεστιβάλ « Panathēnea » και του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

Μπάρι Τζένκινς, η διακεκριμένη κινηματογραφίστρια Λούλου Ουάνγκ και διάσημος συνθέτης και μουσικός παραγωγός Panathēnea»,που διοργανώνεται από τις 27 έως τις 29 Μαΐου, σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.

Μπάρι Τζένκινς

Ο Αμερικάνος Μπάρι Τζένκινς, απέσπασε το 2017 το Όσκαρ Καλύτερής Ταινίας για το «Moonlight», ένα βαθιά ανθρώπινο πορτραίτο που εξερευνά τη ζωή ενός Αφροαμερικανού, του Σαϊρόν, από τα παιδικά του χρόνια μέχρι την ενηλικίωση.

Λούλου Ουάνγκ

Την γεννημένη στην Αμερική, κινεζικής καταγωγής Λούλου Ουάνγκ την γνωρίσαμε μέσα από το κωμικό δράμα «Posthumous» του 2014 και το «The Farewell» του 2019 ενώ έχει επίσης γράψει και σκηνοθετήσει ταινίες μικρού μήκους, ντοκιμαντέρ και μουσικά βίντεο, αποσπώντας πλήθος βραβείων για τη δουλειά της.



Και οι δύο θα δώσουν το παρών στην προβολή της ταινίας του του Χαλ Άσμπι «Να είσαι εκεί κύριε Τσανς / Being There (1979)» με πρωταγωνιστή τον Πίτερ Σέλερς, που θα πραγματοποιηθεί στις 28 Μαΐου, στις 20:00, στο σινεμά «Ριβιέρα». Πρόκειται για μια εμβληματική ταινία, που βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα του 1970 του Τζέρζι Κοσίνσκι και σατιρίζει την πολιτική, τα μέσα ενημέρωσης και την ευπιστία της υψηλής κοινωνίας. Στην ταινία παίζουν επίσης η , Σίρλεϊ Μακ Λέιν και ο Μέλβιν Ντάγκλας που τιμήθηκε με το Όσκαρ Β' Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία του.



Επιπλέον, ο πολυβραβευμένος συνθέτης και παράγωγος πολλών μεγάλων ονομάτων της παγκόσμιας μουσικής βιομηχανίας, Ντέσμοντ Τσάιλντ θα ταξιδέψει στην Αθήνα προκειμένου να παραβρεθεί στην αθηναϊκή πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ της Χέδερ Ουίντερς «Ο Ντέσμοντ Τσάιλντ ροκάρει τον Παρθενώνα». Πρόκειται για την κινηματογραφική καταγραφή της προετοιμασίας και της διεξαγωγής της μεγάλης συναυλίας που διοργάνωσε ο Αμερικανός δημιουργός, το 2022, στο Ηρώδειο, για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα, με τη συμμετοχή διάσημων ξένων μεταξύ των οποίων ο Άλις Κούπερ, η Μπόνι Τάιλερ και η Ρίτα Γουίλσον.



Τα Panathēnea είναι μια διεθνής, μη κερδοσκοπική πλατφόρμα καινοτομίας με έδρα την Αθήνα, που γεννήθηκε για να αποτελέσει το σημείο τομής ανάμεσα στην τεχνολογία, την επιχειρηματικότητα και τον πολιτισμό. Μακριά από τη λογική ενός τυπικού συνεδρίου, τα Panathēnea λειτουργούν ως ένας ζωντανός πυρήνας όπου το παγκόσμιο επενδυτικό κεφάλαιο συναντά τη δημιουργική ευφυΐα, με στόχο τη γέννηση ιδεών και συνεργασιών που διαμορφώνουν το μέλλον. Η πρωτοβουλία ξεκίνησε από μια ομάδα πέντε Ελλήνων φοιτητών και νέων αποφοίτων, με τη σύμπραξη του Lars Rasmussen και της Ελομίδας Βισβίκη, αντλώντας έμπνευση από τα πιο επιδραστικά κινήματα καινοτομίας της Ευρώπης. Στα Panathēnea, η τεχνολογική πρωτοπορία αποκτά πολιτισμικό βάθος, μετατρέποντας την Αθήνα σε έναν παγκόσμιο προορισμό για όσους δεν ακολουθούν απλώς τις εξελίξεις, αλλά τις συνδιαμορφώνουν.