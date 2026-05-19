Μαζικός γάμος με 1000 ζευγάρια στην Τεχεράνη και στρατιωτικά οχήματα ως νυφικά αυτοκίνητα, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Ιράν Τεχεράνη Γάμος

Μαζικός γάμος με 1000 ζευγάρια στην Τεχεράνη και στρατιωτικά οχήματα ως νυφικά αυτοκίνητα, δείτε βίντεο

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσαν τα πορτρέτα των ηγετών του Ιράν που είχαν αναρτηθεί στα οχήματα, καθώς και η παρουσία ενός πυραύλου σε λιλά χρώμα

Μαζικός γάμος με 1000 ζευγάρια στην Τεχεράνη και στρατιωτικά οχήματα ως νυφικά αυτοκίνητα, δείτε βίντεο
1 ΣΧΟΛΙΟ
Μια ιδιαίτερη ομαδική τελετή γάμου διοργανώθηκε στην Τεχεράνη, όπου νύφες και γαμπροί παρήλασαν με διακοσμημένα στρατιωτικά οχήματα στους δρόμους της ιρανικής πρωτεύουσας, υπό τις επευφημίες πολιτών και σε κλίμα έντονου συμβολισμού.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην πλατεία Ιμάμ Χουσεΐν και συγκέντρωσε περισσότερα από 100 ζευγάρια, ενώ εντάχθηκε σε μια ευρύτερη κυβερνητικά υποστηριζόμενη πρωτοβουλία, στην οποία συμμετείχαν συνολικά περίπου 1.000 ζευγάρια σε διάφορα σημεία της πόλης.



Τα στρατιωτικά οχήματα, που χρησιμοποιήθηκαν ως «νυφικά αυτοκίνητα», ήταν στολισμένα με μπαλόνια και λουλούδια, δημιουργώντας μια εικόνα που συνδύαζε τον εορταστικό χαρακτήρα του γάμου με στοιχεία κρατικής προβολής και πατριωτισμού.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσαν τα πορτρέτα των ηγετών του Ιράν που είχαν αναρτηθεί στα οχήματα, καθώς και η παρουσία ενός πυραύλου σε λιλά χρώμα κοντά στη σκηνή της εκδήλωσης, στοιχείο που ενίσχυσε τον πολιτικό συμβολισμό της τελετής.

Η πρωτοβουλία ανέδειξε τον τρόπο με τον οποίο το ιρανικό κράτος επιχειρεί να συνδυάσει κοινωνικές εκδηλώσεις με μηνύματα εθνικής ενότητας και πολιτικής ταυτότητας, μετατρέποντας έναν μαζικό γάμο σε δημόσιο γεγονός με ευρύτερη κοινωνική και πολιτική διάσταση.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Μια πιο καθαρή πόλη ξεκινάει από εμάς και τη Sanitas

Με αγάπη για την καθαριότητα και τους εργαζομένους στην καθαριότητα, η Sanitas προσφέρει τις απαιτούμενες πρακτικές λύσεις και δείχνει τον τρόπο που μικρές πράξεις φροντίδας γίνονται στάσεις ζωής και αλλάζουν την καθημερινότητα όλων μας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης