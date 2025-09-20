Η πρώτη ελληνική neobank έχει άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και φέρνει το αύριο του banking σήμερα
Γενναιόδωρο φιλοδώρημα από Αμερικανούς τουρίστες στα Κουφονήσια, άφησαν 500 ευρώ σε λογαριασμό 750 ευρώ
Έφαγαν αστακούς, συναγρίδες, φαγκριά και ήπιαν άφθονο αλκοόλ - Ακούστε τι λέει ο σερβιτόρος του εστιατορίου, Γιώργος Ψαρρός
Ένα απρόσμενα γενναιόδωρο φιλοδώρημα άφησαν Αμερικανοί τουρίστες σε εστιατόριο στα Κουφονήσια, εντυπωσιάζοντας το προσωπικό αλλά και τους υπόλοιπους θαμώνες.
Συγκεκριμένα, οκτώ Αμερικανοί επισκέπτες απόλαυσαν γεύμα που περιλάμβανε φρέσκους αστακούς, συναγρίδες, φαγκριά και μεγάλη κατανάλωση αλκοόλ, με τον τελικό λογαριασμό να ανέρχεται στα 750 ευρώ. Ωστόσο, κατά την πληρωμή, οι τουρίστες αποφάσισαν να αφήσουν φιλοδώρημα 500 ευρώ, ανεβάζοντας το συνολικό ποσό στα 1.250 ευρώ.
Το περιστατικό σχολιάστηκε θετικά από τους εργαζόμενους του καταστήματος, με αρκετούς να το χαρακτηρίζουν «σπάνια κίνηση ευγένειας και αναγνώρισης της εξυπηρέτησης».
Ο υπάλληλος που είχε την τύχη να αποκτήσει το 500ευρω δήλωσε στην εκπομπή του Νίκου Μάνεση: «Το κρατάω και δεν το πιστεύω, πραγματικά. Το χαρτονόμισμα δεν είναι πλαστό! Είναι και θέμα εξυπηρέτησης, βέβαια. Αυτό δεν έχει γίνει ξανά. Δεν θα κλείσω μάτι σήμερα. Ευχαριστούμε Παναγία μου, είμαστε τυχεροί. Το φιλοδώρημα θα μοιραστεί σε 22 άτομα προσωπικό. Η παρέα έφτασε στο εστιατόριο με σκάφος».
Παράλληλα, ανέδειξε για ακόμη μια φορά τη σημασία της ποιοτικής εξυπηρέτησης, αλλά και τη διαφορά νοοτροπίας σε ό,τι αφορά την κουλτούρα του φιλοδωρήματος.
Τα Κουφονήσια αποτελούν τα τελευταία χρόνια έναν από τους πιο δημοφιλείς καλοκαιρινούς προορισμούς, προσελκύοντας τουρίστες υψηλού εισοδήματος, κυρίως από την Ευρώπη και την Αμερική.
