Καρχαρίας εμφανίστηκε στα Λουτρά Ωραίας Ελένης στην Κόρινθο, δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Κόρινθος Καρχαρίας

Καρχαρίας εμφανίστηκε στα Λουτρά Ωραίας Ελένης στην Κόρινθο, δείτε βίντεο

Σύμφωνα με τις πληροφορίες ο καρχαρίας είχε μήκος περίπου 2,5 μέτρα

Καρχαρίας εμφανίστηκε στα Λουτρά Ωραίας Ελένης στην Κόρινθο, δείτε βίντεο
43 ΣΧΟΛΙΑ
Ένα σπάνιο και εντυπωσιακό περιστατικό σημειώθηκε σε παραλία στα Λουτρά Ωραίας Ελένης στην Κόρινθο, όταν κάτοικοι της περιοχής αντίκρισαν καρχαρία να κινείται σε πολύ μικρή απόσταση από την ακτή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του korinthostv.gr, το μεγάλο θαλάσσιο είδος έκανε την εμφάνισή του στα ρηχά νερά της παραλίας, προκαλώντας αναστάτωση αλλά και έντονο ενδιαφέρον στους λουόμενους και τους κατοίκους της περιοχής.

Μάρτυρες που βρέθηκαν στο σημείο περιέγραψαν το θέαμα ως πρωτοφανές για την περιοχή, ενώ αρκετοί έσπευσαν να καταγράψουν τη στιγμή με τα κινητά τους τηλέφωνα.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο καρχαρίας είχε μήκος περίπου 2,5 μέτρα, γεγονός που ενίσχυσε την ανησυχία όσων βρίσκονταν εκείνη την ώρα στην παραλία.


Δείτε βίντεο 

Καρχαρίας στα Λουτρά Ωραίας Ελένης
43 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Μια πιο καθαρή πόλη ξεκινάει από εμάς και τη Sanitas

Με αγάπη για την καθαριότητα και τους εργαζομένους στην καθαριότητα, η Sanitas προσφέρει τις απαιτούμενες πρακτικές λύσεις και δείχνει τον τρόπο που μικρές πράξεις φροντίδας γίνονται στάσεις ζωής και αλλάζουν την καθημερινότητα όλων μας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης