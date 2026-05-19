Αύξηση της βίας εναντίον πολιτικών κατά 40% το 2025 στη Γερμανία
ΚΟΣΜΟΣ
Χριστιανοδημοκράτες AfD Γερμανία

Αύξηση της βίας εναντίον πολιτικών κατά 40% το 2025 στη Γερμανία

Η AfD βρέθηκε στο στόχαστρο 1.852 φορές, ενώ το CDU σε 1.171 περιπτώσεις και οι Πράσινοι σε 1.005

Αύξηση της βίας εναντίον πολιτικών κατά 40% το 2025 στη Γερμανία
1 ΣΧΟΛΙΟ
Σημαντική αύξηση της βίας εναντίον πολιτικών καταγράφηκε το προηγούμενο έτος, με την Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) και το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα (CDU) να γίνονται συχνότερα στόχος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ομοσπονδιακής κυβέρνησης που περιλαμβάνονται σε απάντηση προς την κοινοβουλευτική ομάδα της AfD, την οποία επικαλείται το πρώτο κανάλι της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ARD. Η αστυνομία κατέγραψε το 2025 σε εθνικό επίπεδο 5.140 εγκλήματα σε βάρος εκπροσώπων και μελών πολιτικών κομμάτων, κατά 40% περισσότερα σε σύγκριση με το 2024, οπότε καταγράφηκαν 3.690 τέτοια αδικήματα. Για το 2023 έχουν καταγραφεί 2.790 αντίστοιχες πράξεις.

Ως μια πιθανή αιτία για την αύξηση της εγκληματικότητας εναντίον πολιτικών στόχων περιγράφεται η τεταμένη ατμόσφαιρα κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, επισημαίνεται ωστόσο ταυτόχρονα ότι είχε ήδη σημειωθεί αύξηση και τα προηγούμενα χρόνια.

Η AfD βρέθηκε στο στόχαστρο 1.852 φορές, ενώ το CDU σε 1.171 περιπτώσεις και οι Πράσινοι σε 1.005.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Μια πιο καθαρή πόλη ξεκινάει από εμάς και τη Sanitas

Με αγάπη για την καθαριότητα και τους εργαζομένους στην καθαριότητα, η Sanitas προσφέρει τις απαιτούμενες πρακτικές λύσεις και δείχνει τον τρόπο που μικρές πράξεις φροντίδας γίνονται στάσεις ζωής και αλλάζουν την καθημερινότητα όλων μας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης