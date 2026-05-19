Η Βαρκελώνη προσπαθεί να χτυπήσει τον υπερτουρισμό: Αυξάνει 100% το τέλος για τους επισκέπτες από κρουαζιέρες
Οι αρχές της Βαρκελώνης θέλουν η υψηλότερη χρέωση για τους επισκέπτες από κρουαζιερόπλοια να τεθεί σε ισχύ εντός των επόμενων μηνών - Νέες χρεώσεις και στο Βίγκο, τη μεγαλύτερη πόλη της Γαλικίας
Αντιμέτωποι με σημαντικά υψηλότερα κόστη θα έρχονται εφεξής οι επισκέπτες που θα φτάνουν στη Βαρκελώνη, καθώς οι αρχές της πόλης ανακοίνωσαν σχέδια για διπλασιασμό του φόρου τουριστών για τους επιβάτες των κρουαζιερόπλοιων.
Η νέα χρέωση, που ανακοίνωσε ο δήμαρχος Χαουμέ Κολμπόνι, θα αυξήσει το ημερήσιο τέλος από 4 σε 8 ευρώ ανά άτομο, στο πλαίσιο των προσπαθειών της πρωτεύουσας της Καταλονίας να αντιμετωπίσει τον υπερτουρισμό και τη συμφόρηση στους δρόμους.
Η απόφαση αυτή επισπεύδει την εφαρμογή μιας πολιτικής που αρχικά είχε προγραμματιστεί να υλοποιηθεί σταδιακά μέσα σε τέσσερα χρόνια. Οι αρχές της Βαρκελώνης θέλουν πλέον η υψηλότερη χρέωση να τεθεί σε ισχύ εντός των επόμενων μηνών.
«Θέλω να αποθαρρύνω τους επιβάτες κρουαζιερόπλοιων από το να έρχονται στη Βαρκελώνη», δήλωσε ο Κολμπόνι στην εφημερίδα El Pais. «Ο τουρισμός πρέπει να υπηρετεί την πόλη, όχι το αντίστροφο. Θέλουμε ποιοτικό τουρισμό. Μας ενδιαφέρουν οι επαγγελματίες επισκέπτες. Αυτό που δεν θέλουμε είναι η υπερβολική συγκέντρωση τουριστών».
Η αύξηση στο τέλος για τις κρουαζιέρες μπορεί να φαίνεται μικρή, αλλά το κόστος για οικογένειες και γκρουπ μπορεί, τελικά, να είναι σημαντικό. Είναι ενδεικτικό πως μια οικογένεια τεσσάρων ατόμων που επισκέπτεται την πόλη για μία ημέρα θα πληρώσει σχεδόν 30 ευρώ μόνο σε τουριστικούς φόρους.
Σύμφωνα με το Δημοτικό Συμβούλιο της Βαρκελώνης, ο τουρισμός συνεισφέρει περίπου το 14% του ΑΕΠ της πόλης και υποστηρίζει περισσότερες από 150.000 θέσεις εργασίας. Ωστόσο, οι αρχές βρίσκονται υπό αυξανόμενη πίεση να εξισορροπήσουν τα οικονομικά οφέλη με την ποιότητα ζωής των κατοίκων.
Στο Βίγκο, η χρέωση για επιβάτες κρουαζιερόπλοιων θα είναι επίσης 1,20 ευρώ, με εφαρμογή σταδιακά από τον Οκτώβριο. Αρχικά θα ισχύει μόνο για τις πρώτες δύο νύχτες της διαμονής και από την 1η Ιουλίου 2027 θα επεκταθεί μέχρι πέντε νύχτες.
Πάνω από 20 εκατομμύρια επισκέπτες ετησίωςΗ επιβολή της χρέωσης έρχεται εν μέσω αυξανόμενης ανησυχίας για τον αντίκτυπο του υπερτουρισμού στους κατοίκους της πόλης, με πάνω από 20 εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως. Οι κάτοικοι έχουν επανειλημμένα εκφράσει παράπονα για τον συνωστισμό, την αύξηση των ενοικίων και την πίεση στις δημόσιες υπηρεσίες. Το 2024, οι αντιτουριστικές διαδηλώσεις είχαν προκαλέσει εκτενή δημοσιότητα, όταν διαδηλωτές ψέκασαν επισκέπτες με νεροπίστολα.
Νέες χρεώσεις για τουρίστες και στη μεγαλύτερη πόλη της ΓαλικίαςΠαράλληλα, η ισπανική πόλη Βίγκο, η μεγαλύτερη της Γαλικίας και επίσης δημοφιλής προορισμός κρουαζιέρας, προγραμματίζει την επιβολή νέου φόρου τουριστών ανάλογα με τη διαμονή. Οι υψηλής κατηγορίας ξενοδοχειακές μονάδες θα επιβαρυνθούν με 2 ευρώ ανά άτομο ανά νύχτα, τα μεσαίας κατηγορίας καταλύματα με 1,60 ευρώ και τα οικονομικά καταλύματα όπως ξενώνες και κάμπινγκ με 0,80 ευρώ. Οι επισκέπτες σε ξενώνες και ξενοδοχεία μιας ή δύο αστέρων θα πληρώνουν περίπου 1,20 ευρώ ανά νύχτα.
