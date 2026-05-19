Ανατροπή βυτιοφόρου στην Ηλεία, δημιουργήθηκε ζώνη αποκλεισμού 500 μέτρων υπό τον φόβο ανάφλεξης, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεία Βυτιοφόρο Πυροσβεστική Διαρροή Καύσιμα

Ανατροπή βυτιοφόρου στην Ηλεία, δημιουργήθηκε ζώνη αποκλεισμού 500 μέτρων υπό τον φόβο ανάφλεξης, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Ο οδηγός του οχήματος απεγκλωβίστηκε και μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο - Πυροσβέστες έριξαν ειδικό αφρό για να περιορίσουν τον κίνδυνο ανάφλεξης από τη διαρροή καυσίμων

Ανατροπή βυτιοφόρου στην Ηλεία, δημιουργήθηκε ζώνη αποκλεισμού 500 μέτρων υπό τον φόβο ανάφλεξης, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
1 ΣΧΟΛΙΟ
Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τρίτης (19/5), όταν ένα βυτιοφόρο ανετράπη κοντά στο χωριό Μπόρσι, στην Ηλεία

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του ilialive.gr, το βυτιοφόρο, το οποίο μετέφερε βενζίνη και πετρέλαιο, εξετράπη κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες της πορείας του και κατέληξε σε πλαγιά εκτός δρόμου. Ο οδηγός του οχήματος εγκλωβίστηκε, ενώ σημειώθηκε διαρροή καυσίμων.



Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής, που λίγο αργότερα κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τον οδηγό, ο οποίος βρισκόταν σε κατάσταση σοκ και μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο.

Στην περιοχή δημιουργήθηκε ζώνη αποκλεισμού ακτίνας 500 μέτρων από το βυτιοφόρο υπό τον φόβο ανάφλεξης. Οι πυροσβέστες έριξαν ειδικό αφρό, προκειμένου να περιορίσουν τον κίνδυνο ανάφλεξης από τη διαρροή καυσίμων. Στο σημείο αναμένεται άλλο βυτιοφόρο για να πραγματοποιήσει μετάγγιση των καυσίμων και μετά η οδική βοήθεια προκειμένου να απομακρύνει το βυτιοφόρο που βρίσκεται εκτός δρόμου.

Ανατροπή βυτιοφόρου στην Ηλεία, δημιουργήθηκε ζώνη αποκλεισμού 500 μέτρων υπό τον φόβο ανάφλεξης, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Κλείσιμο
Σημαντική ήταν η παρέμβαση ενός πυροσβέστη εκτός υπηρεσίας της περιοχής, ο οποίος προσέγγισε τον οδηγό του βυτιοφόρου, τον ηρέμησε και κάλεσε βοήθεια.

Ανατροπή βυτιοφόρου στην Ηλεία, δημιουργήθηκε ζώνη αποκλεισμού 500 μέτρων υπό τον φόβο ανάφλεξης, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Ανατροπή βυτιοφόρου στην Ηλεία, δημιουργήθηκε ζώνη αποκλεισμού 500 μέτρων υπό τον φόβο ανάφλεξης, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Ανατροπή βυτιοφόρου στην Ηλεία, δημιουργήθηκε ζώνη αποκλεισμού 500 μέτρων υπό τον φόβο ανάφλεξης, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Ανατροπή βυτιοφόρου στην Ηλεία, δημιουργήθηκε ζώνη αποκλεισμού 500 μέτρων υπό τον φόβο ανάφλεξης, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Ανατροπή βυτιοφόρου στην Ηλεία, δημιουργήθηκε ζώνη αποκλεισμού 500 μέτρων υπό τον φόβο ανάφλεξης, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Μια πιο καθαρή πόλη ξεκινάει από εμάς και τη Sanitas

Με αγάπη για την καθαριότητα και τους εργαζομένους στην καθαριότητα, η Sanitas προσφέρει τις απαιτούμενες πρακτικές λύσεις και δείχνει τον τρόπο που μικρές πράξεις φροντίδας γίνονται στάσεις ζωής και αλλάζουν την καθημερινότητα όλων μας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης