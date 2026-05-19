Με αφορμή τη νέα καμπάνια και τη συνεργασία με τον Γιώργο Καπουτζίδη, η TOMS επιστρέφει στην απλή ιδέα που συνεχίζει να δίνει νόημα σε κάθε βήμα.
Ανατροπή βυτιοφόρου στην Ηλεία, δημιουργήθηκε ζώνη αποκλεισμού 500 μέτρων υπό τον φόβο ανάφλεξης, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Ανατροπή βυτιοφόρου στην Ηλεία, δημιουργήθηκε ζώνη αποκλεισμού 500 μέτρων υπό τον φόβο ανάφλεξης, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Ο οδηγός του οχήματος απεγκλωβίστηκε και μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο - Πυροσβέστες έριξαν ειδικό αφρό για να περιορίσουν τον κίνδυνο ανάφλεξης από τη διαρροή καυσίμων
Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τρίτης (19/5), όταν ένα βυτιοφόρο ανετράπη κοντά στο χωριό Μπόρσι, στην Ηλεία.
Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του ilialive.gr, το βυτιοφόρο, το οποίο μετέφερε βενζίνη και πετρέλαιο, εξετράπη κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες της πορείας του και κατέληξε σε πλαγιά εκτός δρόμου. Ο οδηγός του οχήματος εγκλωβίστηκε, ενώ σημειώθηκε διαρροή καυσίμων.
Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής, που λίγο αργότερα κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τον οδηγό, ο οποίος βρισκόταν σε κατάσταση σοκ και μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο.
Στην περιοχή δημιουργήθηκε ζώνη αποκλεισμού ακτίνας 500 μέτρων από το βυτιοφόρο υπό τον φόβο ανάφλεξης. Οι πυροσβέστες έριξαν ειδικό αφρό, προκειμένου να περιορίσουν τον κίνδυνο ανάφλεξης από τη διαρροή καυσίμων. Στο σημείο αναμένεται άλλο βυτιοφόρο για να πραγματοποιήσει μετάγγιση των καυσίμων και μετά η οδική βοήθεια προκειμένου να απομακρύνει το βυτιοφόρο που βρίσκεται εκτός δρόμου.
Σημαντική ήταν η παρέμβαση ενός πυροσβέστη εκτός υπηρεσίας της περιοχής, ο οποίος προσέγγισε τον οδηγό του βυτιοφόρου, τον ηρέμησε και κάλεσε βοήθεια.
Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του ilialive.gr, το βυτιοφόρο, το οποίο μετέφερε βενζίνη και πετρέλαιο, εξετράπη κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες της πορείας του και κατέληξε σε πλαγιά εκτός δρόμου. Ο οδηγός του οχήματος εγκλωβίστηκε, ενώ σημειώθηκε διαρροή καυσίμων.
Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής, που λίγο αργότερα κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τον οδηγό, ο οποίος βρισκόταν σε κατάσταση σοκ και μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο.
Στην περιοχή δημιουργήθηκε ζώνη αποκλεισμού ακτίνας 500 μέτρων από το βυτιοφόρο υπό τον φόβο ανάφλεξης. Οι πυροσβέστες έριξαν ειδικό αφρό, προκειμένου να περιορίσουν τον κίνδυνο ανάφλεξης από τη διαρροή καυσίμων. Στο σημείο αναμένεται άλλο βυτιοφόρο για να πραγματοποιήσει μετάγγιση των καυσίμων και μετά η οδική βοήθεια προκειμένου να απομακρύνει το βυτιοφόρο που βρίσκεται εκτός δρόμου.
Σημαντική ήταν η παρέμβαση ενός πυροσβέστη εκτός υπηρεσίας της περιοχής, ο οποίος προσέγγισε τον οδηγό του βυτιοφόρου, τον ηρέμησε και κάλεσε βοήθεια.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα