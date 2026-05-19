Προσχήματα Κωνσταντοπούλου για να μην συζητηθούν οι άρσεις ασυλίας της: Ζήτησε την εξαίρεση του Γεωργαντά για ένα... φιλί από τον Γεωργιάδη

Ο κ. Καιρίδης άφησε αιχμές κατά της κυρίας Κωνσταντοπούλου, την οποίαλέγοντας ότι περίμενε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας να θέλει την άρση της ασυλίας της αλλά και την επίσπευση της υπόθεσης για να καθαρίσει το όνομά της. «Ενώ θέλει τις άρσεις όλων των άλλων και μας έχει πει ότι είναι υπέρ επί της αρχής, έρχεται εδώ και κρύβεται. Και εφευρίσκει και διαδικαστικά ζητήματα σε μια δικογραφία που παρέλαβε προ διμήνου», είπε.Υπενθυμίζοντας ότι σε προγενέστερη υπόθεση για παρακώλυση συγκοινωνιών, η Βουλή ψήφισε αρνητικά στην άρση της ασυλίας της κυρία Κωνσταντοπούλου, καθώς κατέληξε ότι θεωρήθηκε πολιτική δραστηριότητα, ο κ. Καιρίδης ανέφερε ότι τα όσα έγιναν στο δικαστήριο της Λάρισας δεν εμπίπτουν στην πολιτική δραστηριότητα. «Ξεκαθαρίστε τις ιδιότητές σας.Εκεί ήσασταν ως συνήγορος και όχι ως βουλευτής», είπε απευθυνόμενος στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευεθρίας.Για τη μήνυση του κ. Γεωργιάδη εις βάρος της για συκοφαντική δυσφήμιση, ο κ. Καιρίδης ανέφερε ότι «υπήρξε πρόσκλησή του να ανακαλέσετε,στην οποία απάντησε με μήνυση και η ίδια και εκτίμησε ότι και οι δύο υποθέσεις θα συνεκδικαστούν. Μάλιστα, με διάθεση χιούμορ, ο κ. Καιρίδης είπε: «Κι οι κότες έχουν δικαιώματα».Εντύπωση πάντως προκάλεσε η παρέμβαση του Δημήτρη Τζανακόπουλου, που υποστήριξε ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου, στην υπόθεση των δικαστηρίων στη Λάρισα, δεν λειτούργησε μόνο ως δικηγόρος αλλά και με την πολιτική της ιδιότητα. Μάλιστα, έκανε λόγο για εργαλειοποίηση της δικαιοσύνης και ότι πίσω από τη δίωξή της υποκρύπτεται πολιτική σκοπιμότητα, εκτιμώντας ότι αν ήταν κάποιος άλλος δικηγόρος, δεν θα είχε κινηθεί ποινική διαδικασία εις βάρος του.Την πρόθεση του ΚΚΕ να μην μετέχει στην ψηφοφορία ανακοίνωσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος Νίκος Καραθανασόπουλος, σημειώνοντας ότι «, και πρόσθεσε ότι «έχει παραγίνει το κακό με ανούσιες αντιπαραθέσεις που συντηρούν τεχνητή ένταση με ευθύνες της πλειοψηφίας.Παρέμβαση έκανε και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος, που ανέφερε ότι η διαδικασία με τις προθεσμίες δεν τηρήθηκε, προσθέτοντας ότι «είναι κάτι που πρέπει να το επικαλεστεί στο δικαστήριο ώστε να εκτιμηθεί, είναι σοβαρό δικονομικό ζήτημα». Πιο επικριτικός εμφανίστηκε στην υπόθεση της μήνυσης του Άδωνι Γεωργιάδη. «Έχουμε μια κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση ανταλλαγή εγκλήσεων και υβριστικών χαρακτηρισμών εντός της αίθουσας του κοινοβουλίου», είπε, κάνοντας λόγο για «προγραμματισμένη και προς άγραν επικοινωνίας» αντιπαράθεση με σκοπό να προβληθούν στην τηλεόραση και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.