Προσχήματα Κωνσταντοπούλου για να μην συζητηθούν οι άρσεις ασυλίας της: Ζήτησε την εξαίρεση του Γεωργαντά για ένα... φιλί από τον Γεωργιάδη
«Μην ποινικοποιείτε τα γενέθλια. Είχα γενέθλια και μου ευχήθηκε ο κ. Γεωργιάδης» απάντησε ο βουλευτής της ΝΔ
Νέο σόου έστησε στην Ολομέλεια της Βουλής η Ζωή Κωνσταντοπούλου για να αποφύγει την συζήτηση και την ψηφοφορία για τις αιτήσεις άρσης της βουλευτικής της ασυλίας. Η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ζήτησε την αναβολή της συνεδρίασης υποστηρίζοντας ότι κατά την επεξεργασία των υποθέσεων στην επιτροπή Δεοντολογίας υπήρξε θύμα «κακοποιητικής συμπεριφοράς» και «τραμπουκισμών» από τον πρόεδρο της Επιτροπής Γιώργο Γεωργαντά και βουλευτές της ΝΔ.
Στην συνέχεια η κυρία Κωνσταντοπούλου ζήτησε την εξαίρεση από την έδρα της Ολομέλειας του κ. Γεωργαντά υποστηρίζοντας ότι τηρεί μεροληπτική στάση απέναντι της. Για να στηρίξει το επιχείρημά της κατέθεσε για τα πρακτικά φωτογραφίες του που εμφανίζουν τον Άδωνι Γεωργιάδη να αγκαλιάζει τον κ. Γεωργαντά.
«Δεν μπορείτε να προεδρεύετε. Έχετε προβεί σε απαράδεκτες πράξεις υπέρ του Άδωνι Γεωργιάδη, του μηνυτή μου. Φροντίσατε να του δώσετε το λόγο κατά παράβαση του κανονισμού και να με συκοφαντήσει ενώ δεν δώσατε σε εμένα το λόγο. Καταθέτω φωτογραφίες με τον Γεωργιάδη να σας αγκαλιάζει και να σας φιλάει για την βοήθεια που του προσφέρατε. Μπορείτε εσείς να προεδρεύετε; Έχετε ξεκάθαρη μεροληψία εναντίον μου» είπε χαρακτηριστικά η κυρία Κωνσταντοπούλου με τον κ. Γεωργαντά να της λέει «μην ποινικοποιείτε τα γενέθλια. Είχα γενέθλια και μου ευχήθηκε ο κ. Γεωργιάδης».
Νωρίτερα, η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας υποστήριξε ότι ο κ. Γεωργαντάς είπε ψέματα αναφορικά με την ακριβή ημέρα ενημέρωσης της διαβίβασης των εναντίον της δικογραφιών. «Είπατε ψέματα για να με συκοφαντήσετε και τα διανθίσατε τα ψέματα στην επιτροπή ενώ απουσίαζα. Με την συνεπικουρία και άλλων βουλευτών που με εξύβριζαν όπως ο Κτιστάκης που με είπε ανήθικη. Επιτρέψατε μια διαδικασία άγρια και κακοποιητική. Χτυπούσατε τα χέρια σας και ωρυόσασταν για να ολοκληρωθεί όπως εσείς θέλετε η συνεδρίαση. Εγώ δεν ακούστηκα και δεν με ενημερώσατε ποιες δικογραφίες θα συζητηθούν. Έχετε υποπέσει σε βαρύτατα δεοντολογικά πειθαρχικά παραπτώματα και ποινικά αδικήματα και δεν μπορείτε να προεδρεύετε. Έχω υποβάλει αίτημα και οφείλετε να το θέσετε σε συζήτηση και ψηφοφορία».
Σε άλλο σημείο περιγράφοντας τις συνθήκες που βίωσε, όπως είπε, κατά την συνεδρίαση της Επιτροπής Δεοντολογίας την περασμένη εβδομάδα ανέφερε: «Έγινε άγρια συνεδρίαση την περασμένη Παρασκευή στην Επιτροπή Δεοντολογίας με κακοποιητικές συμπεριφορές και τραμπουκισμούς από τον πρόεδρο της επιτροπής Γεωργαντά και τον βουλευτή της ΝΔ Β. Υψηλάντη που άσκησε σωματική απειλή εναντίον μου. Απείλησε μέσα στην επιτροπή. Ο Κτιστάκης με συκοφάντησε. Ουδέποτε έγινε νόμιμη συνεδρίαση. Ο Γεωργαντάς υπέπεσε σε παράβαση καθήκοντος και κατάχρηση εξουσίας. Αντί να αποχωρήσει επιχειρούσε να με κανοναρχίσει. Ολόκληρη η αντιπολίτευση αποχώρησε καταγγέλλοντας και στην συνέχεια εμφανίστηκε δήθεν έκθεση υπέρ της άρσης ασυλίας μου».
Να σημειωθεί ότι στην Ολομέλεια της Βουλής συζητούνται δύο δικογραφίες, η πρώτη σχηματίστηκε μετά από μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση που κατέθεσε ο Άδωνις Γεωργιάδης ενώ η δεύτερη είναι μηνυτήρια αναφορά των δικαστών της υπόθεσης των Τεμπών για διατάραξη της δίκης.
- Κωνσταντοπούλου: Δεν κατάλαβα; είχατε γενέθλια στις 14 Μαΐου;
- Γεωργαντάς: Είχα στις 7 Μαίου αλλά τότε βρεθήκαμε και μου ευχήθηκε
- Κωνσταντοπούλου: Αστεία δικαιολογία. Σας ευχήθηκε δήθεν στα γενέθλια την ημέρα που μου αφαιρούσατε τον λόγο και τον δίνατε στον Γεωργιάδη. Μας είπατε ότι τα φιλιά ήταν αναδρομικά. Καλύτερη ομολογία του πως διαπλέκεστε, μηχανορραφείτε και μεταξύ σας τα οργανώνετε δεν υπάρχει
Αιχμές Καιρίδη κατά Κωνσταντοπούλου ότι κρύβεταιΟ κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Δημήτρης Καιρίδης, ανέφερε στην τοποθέτηση ότι ο ρόλος των βουλευτών είναι συγκεκριμένος «Δεν μπαίνουμε στην ουσία, στην όποια ουσία της υπόθεσης, τις αιτιάσεις της θα της πει στο δικαστήριο, κι εκεί θα υπερασπιστεί τον εαυτό της, όπως κάθε πολίτης δικαιούται», ανέφερε, υπενθυμίζοντας ότι και τις προβλέψεις τις τελευταίας συνταγματικής αναθεώρησης, με την οποία η Βουλή δεν μπαίνει στην ουσία της υπόθεσης.
Ο κ. Καιρίδης άφησε αιχμές κατά της κυρίας Κωνσταντοπούλου, την οποία κατηγόρησε ότι κρύβεται, λέγοντας ότι περίμενε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας να θέλει την άρση της ασυλίας της αλλά και την επίσπευση της υπόθεσης για να καθαρίσει το όνομά της. «Εκείνη επιλέγει να κρύβεται. Ενώ θέλει τις άρσεις όλων των άλλων και μας έχει πει ότι είναι υπέρ επί της αρχής, έρχεται εδώ και κρύβεται. Και εφευρίσκει και διαδικαστικά ζητήματα σε μια δικογραφία που παρέλαβε προ διμήνου», είπε.
Υπενθυμίζοντας ότι σε προγενέστερη υπόθεση για παρακώλυση συγκοινωνιών, η Βουλή ψήφισε αρνητικά στην άρση της ασυλίας της κυρία Κωνσταντοπούλου, καθώς κατέληξε ότι θεωρήθηκε πολιτική δραστηριότητα, ο κ. Καιρίδης ανέφερε ότι τα όσα έγιναν στο δικαστήριο της Λάρισας δεν εμπίπτουν στην πολιτική δραστηριότητα. «Ξεκαθαρίστε τις ιδιότητές σας. Δεν γίνεται εκεί να είστε πολιτικός κι εδώ συνήγορος. Εκεί ήσασταν ως συνήγορος και όχι ως βουλευτής», είπε απευθυνόμενος στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευεθρίας.
Για τη μήνυση του κ. Γεωργιάδη εις βάρος της για συκοφαντική δυσφήμιση, ο κ. Καιρίδης ανέφερε ότι «υπήρξε πρόσκλησή του να ανακαλέσετε, του είπατε ότι είναι “κότα”, έκανε μήνυση», στην οποία απάντησε με μήνυση και η ίδια και εκτίμησε ότι και οι δύο υποθέσεις θα συνεκδικαστούν. Μάλιστα, με διάθεση χιούμορ, ο κ. Καιρίδης είπε: «Κι οι κότες έχουν δικαιώματα».
Εντύπωση πάντως προκάλεσε η παρέμβαση του Δημήτρη Τζανακόπουλου, που υποστήριξε ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου, στην υπόθεση των δικαστηρίων στη Λάρισα, δεν λειτούργησε μόνο ως δικηγόρος αλλά και με την πολιτική της ιδιότητα. Μάλιστα, έκανε λόγο για εργαλειοποίηση της δικαιοσύνης και ότι πίσω από τη δίωξή της υποκρύπτεται πολιτική σκοπιμότητα, εκτιμώντας ότι αν ήταν κάποιος άλλος δικηγόρος, δεν θα είχε κινηθεί ποινική διαδικασία εις βάρος του.
Την πρόθεση του ΚΚΕ να μην μετέχει στην ψηφοφορία ανακοίνωσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος Νίκος Καραθανασόπουλος, σημειώνοντας ότι «σε λίγο θα μετατραπεί η Βουλή σε εισαγγελικό γραφείο», και πρόσθεσε ότι «έχει παραγίνει το κακό με ανούσιες αντιπαραθέσεις που συντηρούν τεχνητή ένταση με ευθύνες της πλειοψηφίας.
Παρέμβαση έκανε και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος, που ανέφερε ότι η διαδικασία με τις προθεσμίες δεν τηρήθηκε, προσθέτοντας ότι «είναι κάτι που πρέπει να το επικαλεστεί στο δικαστήριο ώστε να εκτιμηθεί, είναι σοβαρό δικονομικό ζήτημα». Πιο επικριτικός εμφανίστηκε στην υπόθεση της μήνυσης του Άδωνι Γεωργιάδη. «Έχουμε μια κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση ανταλλαγή εγκλήσεων και υβριστικών χαρακτηρισμών εντός της αίθουσας του κοινοβουλίου», είπε, κάνοντας λόγο για «προγραμματισμένη και προς άγραν επικοινωνίας» αντιπαράθεση με σκοπό να προβληθούν στην τηλεόραση και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
