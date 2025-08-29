Ταϊλάνδη: Το Συνταγματικό Δικαστήριο έπαψε την πρωθυπουργό της χώρας μετά από διαρροή τηλεφωνικής συνομιλίας

Ποια είναι η Paetongtarn Shinawatra

Με την απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου πριν από λίγα λεπτά, η Paetongtarn απομακρύνεται αμέσως από το αξίωμά της και το υπουργικό της συμβούλιο διαλύεται, γεγονός που την καθιστά την 5η πρωθυπουργό που απομακρύνεται από το Συνταγματικό Δικαστήριο της χώρας από το 2008.Η Paetongtarn τέθηκε σε διαθεσιμότητα τον Ιούλιο, μετά τη διαρροή τηλεφωνικής συνομιλίας της με τον Hun Sen που προκάλεσε σάλο.Υπήρξε η νεότερη ηγέτης της Ταϊλάνδης - ήταν μόλις 37 ετών όταν ανέλαβε το αξίωμα - και επίσης η δεύτερη γυναίκα πρωθυπουργός μετά τη θεία της Yingluck Shinawatra, η οποία κυβέρνησε από το 2011 έως το 2014.Κόρη του δισεκατομμυριούχου και πρώην πρωθυπουργού της Ταϊλάνδης, Thaksin Shinawatra, φοίτησε σε ελίτ σχολεία της Ταϊλάνδης και σπούδασε στο πανεπιστήμιο του Surrey στο Ηνωμένο Βασίλειο, πριν εργαστεί για τον οικογενειακό όμιλο ξενοδοχείων Rende. Γνωστή με το ψευδώνυμο «Ung Ing», εντάχθηκε στο κόμμα Pheu Thai το 2021 και έγινε ηγέτης του το 2023.Πέρυσι, το ταϊλανδέζικο κοινοβούλιο την επέλεξε για να αντικαταστήσει τον προκάτοχό της, Srettha Thavisin, ο οποίος απομακρύνθηκε από το Συνταγματικό Δικαστήριο της χώρας για παραβίαση ενός κανόνα σχετικά με τους διορισμούς υπουργών. Οι Shinawatra (μία πλούσια και ισχυρή οικογένεια) κυριαρχούν στην ταϊλανδέζικη πολιτική εδώ και δεκαετίες - και η απομάκρυνσή της αποτελεί πλήγμα για την πολιτική δυναστεία.