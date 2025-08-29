Χιλιάδες επιλογές προϊόντων για κάθε τάξη, ηλικία και γούστο, αλλά και μοναδικές υπηρεσίες πληρωμής και παράδοσης
Ταϊλάνδη: Το Συνταγματικό Δικαστήριο έπαψε την πρωθυπουργό της χώρας μετά από διαρροή τηλεφωνικής συνομιλίας
Η συνομιλία με τον πρώην ηγέτη της Καμπότζης Hun Sen έφερε σε δύσκολη θέση την κυβέρνηση και προκάλεσε αντιδράσεις στο Κοινοβούλιο - Οι πρώτες δηλώσεις της πρώην πρωθυπουργού - Ποια είναι η Paetongtarn Shinawatra
Μία νέα πολιτική κρίση ξέσπασε στην Ταϊλάνδη μετά την απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου να πάψει από το αξίωμα την πρωθυπουργό Paetongtarn Shinawatra, έπειτα από τη διαρροή τηλεφωνικής συνομιλίας που προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις.
Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το BBC, η Paetongtarn, κόρη του πρώην πρωθυπουργού Thaksin Shinawatra, βρέθηκε στο επίκεντρο πολιτικής θύελλας, όταν διέρρευσε η τηλεφωνική συνομιλία της με τον πρώην ηγέτη της Καμπότζης, Hun Sen. Στη συνομιλία, η Ταϊλανδή πρωθυπουργός φέρεται να επέκρινε τον στρατό της χώρας της και να υιοθέτησε κατευναστικό τόνο απέναντι στον Hun Sen, σε μία προσπάθεια να αποκαταστήσει τις σχέσεις που είχαν επιδεινωθεί λόγω της συνοριακής διαμάχης.
«Οι ενέργειες της (Paetongtarn) δεν διαφύλαξαν την υπερηφάνεια της χώρας και έθεσαν τα προσωπικά συμφέροντα πάνω από τα συμφέροντα της χώρας, παραβιάζοντας σοβαρά ή παραλείποντας να ακολουθήσουν τα ηθικά πρότυπα», ανέφερε το δικαστήριο στην απόφασή του. Επίσης, υπογράμμισε πως η κίνηση της «προκάλεσε την απώλεια εμπιστοσύνης και πίστης του λαού προς την πρωθυπουργία της Ταϊλάνδης» και «σοβαρή ζημιά» στο έργο της. Με ψήφους 6-3, το Συνταγματικό Δικαστήριο της χώρας αποφάσισε την απομάκρυνση της πρωθυπουργού.
«Πρώτα απ' όλα, με όλο το σεβασμό προς το δικαστικό σύστημα, αναγνωρίζω την απόφαση του δικαστηρίου», ανέφερε η Paetongtarn, η οποία απομακρύνθηκε με ψήφους 6-3 από το ανώτατο δικαστικό όργανο.
Παράλληλα, χαρακτήρισε τη σημερινή εξέλιξη «άλλη μία απόφαση που προκάλεσε μία απότομη αλλαγή στην Ταϊλάνδη», υπενθυμίζοντας ότι είναι η 5η πρωθυπουργός από το 2008 που απομακρύνεται από το ίδιο δικαστήριο.
Στο τέλος της ομιλίας της, η Paetongtarn ευχαρίστησε όσους τη στήριξαν κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησής της. «Ευχαριστώ όλους όσους μου έδωσαν την ευκαιρία να εργαστώ το τελευταίο έτος. Αγαπώ την χώρα, τη θρησκεία και τη μοναρχία όσο μπορεί να αγαπήσει ένας άνθρωπος», είπε συγκινημένη.
Τέλος, εξέφρασε τη στήριξή της στην επόμενη κυβέρνηση, πριν υποκλιθεί, χαμογελάσει και αποχωρήσει από το βήμα.
Η αποκάλυψη αυτή προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στη Βουλή και ιδιαίτερα στη Γερουσία της Ταϊλάνδης, όπου αρκετοί γερουσιαστές ζήτησαν την παραίτησή της, χαρακτηρίζοντας τη στάση της ως υπονόμευση της εθνικής ασφάλειας. Παρά τη συγγνώμη που εξέφρασε η ίδια, τονίζοντας ότι επρόκειτο για «προσωπική διαπραγμάτευση για την επίλυση του προβλήματος της χώρας και την αποκατάσταση της ειρήνης χωρίς τη χρήση βίας», το κλίμα δεν άλλαξε και οι πιέσεις κορυφώθηκαν με την προσφυγή στο Συνταγματικό Δικαστήριο.
Thailand’s Constitutional Court has sacked Prime Minister Paetongtarn Shinawatra and her cabinet over her handling of the border dispute with Cambodia, sparking political upheaval. #Thailand #Politics #Cambodia #Court #SinarDaily https://t.co/TWSdSr36sw— Sinar Daily (@sinardailymy) August 29, 2025
Δηλώσεις Paetongtarn Shinawatra μετά την απόφαση του ΔικαστηρίουΤην πρώτη της δημόσια τοποθέτηση μετά την απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου που την απέπεμψε από το αξίωμα πραγματοποίησε πριν από λίγο η Paetongtarn Shinawatra, δηλώνοντας ότι σέβεται την ετυμηγορία, αλλά επιμένει στην αφοσίωσή της προς τον ταϊλανδέζικο λαό.
Η πρώην πρωθυπουργός έκανε σαφή αναφορά στο τηλεφώνημα με τον πρώην ηγέτη της Καμπότζης, Hun Sen, που βρέθηκε στο επίκεντρο της υπόθεσης. «Ως Ταϊλανδέζα, επιμένω στην ειλικρίνειά μου... να εργαστώ για τον ταϊλανδέζικο λαό. Αυτό που με ενδιαφέρει περισσότερο είναι η ζωή των ανθρώπων, τόσο των στρατιωτών όσο και των πολιτών. Σκοπεύω να σώσω τις ζωές τους... αυτό ήθελα να επικοινωνήσω», δήλωσε.
On July 1, less than an hour after a court suspended her from carrying out any duties as Thailand's prime minister following a leaked phone call, Shinawatra walked out of her Bangkok office and asked for forgiveness https://t.co/hJripJcw8u pic.twitter.com/E9Vckt2maO— Reuters (@Reuters) August 29, 2025
Ποια είναι η Paetongtarn ShinawatraΜε την απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου πριν από λίγα λεπτά, η Paetongtarn απομακρύνεται αμέσως από το αξίωμά της και το υπουργικό της συμβούλιο διαλύεται, γεγονός που την καθιστά την 5η πρωθυπουργό που απομακρύνεται από το Συνταγματικό Δικαστήριο της χώρας από το 2008.
Η Paetongtarn τέθηκε σε διαθεσιμότητα τον Ιούλιο, μετά τη διαρροή τηλεφωνικής συνομιλίας της με τον Hun Sen που προκάλεσε σάλο.
Υπήρξε η νεότερη ηγέτης της Ταϊλάνδης - ήταν μόλις 37 ετών όταν ανέλαβε το αξίωμα - και επίσης η δεύτερη γυναίκα πρωθυπουργός μετά τη θεία της Yingluck Shinawatra, η οποία κυβέρνησε από το 2011 έως το 2014.
Κόρη του δισεκατομμυριούχου και πρώην πρωθυπουργού της Ταϊλάνδης, Thaksin Shinawatra, φοίτησε σε ελίτ σχολεία της Ταϊλάνδης και σπούδασε στο πανεπιστήμιο του Surrey στο Ηνωμένο Βασίλειο, πριν εργαστεί για τον οικογενειακό όμιλο ξενοδοχείων Rende. Γνωστή με το ψευδώνυμο «Ung Ing», εντάχθηκε στο κόμμα Pheu Thai το 2021 και έγινε ηγέτης του το 2023.
Πέρυσι, το ταϊλανδέζικο κοινοβούλιο την επέλεξε για να αντικαταστήσει τον προκάτοχό της, Srettha Thavisin, ο οποίος απομακρύνθηκε από το Συνταγματικό Δικαστήριο της χώρας για παραβίαση ενός κανόνα σχετικά με τους διορισμούς υπουργών. Οι Shinawatra (μία πλούσια και ισχυρή οικογένεια) κυριαρχούν στην ταϊλανδέζικη πολιτική εδώ και δεκαετίες - και η απομάκρυνσή της αποτελεί πλήγμα για την πολιτική δυναστεία.
