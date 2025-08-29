Χιλιάδες επιλογές προϊόντων για κάθε τάξη, ηλικία και γούστο, αλλά και μοναδικές υπηρεσίες πληρωμής και παράδοσης
Θεσσαλονίκη: Porsche παρέσυρε αυτοκίνητο - Ο οδηγός της έσπασε την ηλιοροφή και εξαφανίστηκε, άφησε 2 τραυματίες
Θεσσαλονίκη: Porsche παρέσυρε αυτοκίνητο - Ο οδηγός της έσπασε την ηλιοροφή και εξαφανίστηκε, άφησε 2 τραυματίες
Με ιλιγγιώδη ταχύτητα έτρεχε ο οδηγός του πολυτελούς οχήματος - Αμφότεροι οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ένας εκ των οποίων σε σοβαρή κατάσταση
Πολύ σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής, στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, στο οποίο εμπλέκονται δύο αυτοκίνητα.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τα αυτοκίνητα κινούνταν επί της Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Μουδανίων όταν συγκρούστηκαν. Αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν ότι το ένα όχημα (μαύρη Porsche), το οποίο είχε αναπτύξει ιλιγγιώδη ταχύτητα, εμβόλισε το δεύτερο όχημα, το οποίο από τη σύγκρουση έχει μετατραπεί σε άμορφη μάζα σιδερικών.
Οι δύο επιβάτες του αυτοκινήτου, εκ των οποίων ο ένας σοβαρά τραυματισμένος, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.
Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για έναν άντρα και μία γυναίκα, με τη γυναίκα να δίνει μάχη για τη ζωή της.
Ο οδηγός του πολυτελούς αυτοκινήτου απεγκλωβίστηκε μόνος του σπάζοντας την ηλιοροφή του οχήματος και εξαφανίστηκε.
Οι αρχές ξέρουν από την πρώτη στιγμή σε ποιον ανήκει το αμάξι από τις πινακίδες κυκλοφορίας, ωστόσο δεν γνωρίζουν αν οδηγούσε ο ίδιος.
Συνεχίζονται οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό του οδηγού που προκάλεσε το ατύχημα.
Ειδήσεις σήμερα:
«Αρκετά πια!»: Ο ελληνικής καταγωγής επικεφαλής εμβολιασμών στις ΗΠΑ παραιτείται και κατακεραυνώνει τον Κένεντι Τζούνιορ
«Είμαι κλειδωμένος, δεν είναι κανείς εδώ» φώναζε με λυγμούς ο 5χρονος στα Καμίνια - Η περιγραφή της γυναίκας που κάλεσε την αστυνομία
Πήλιο: Άγριος καβγάς σε παραλία όταν δύο άνδρες έκαναν γυμνισμό - Τρεις συλλήψεις
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τα αυτοκίνητα κινούνταν επί της Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Μουδανίων όταν συγκρούστηκαν. Αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν ότι το ένα όχημα (μαύρη Porsche), το οποίο είχε αναπτύξει ιλιγγιώδη ταχύτητα, εμβόλισε το δεύτερο όχημα, το οποίο από τη σύγκρουση έχει μετατραπεί σε άμορφη μάζα σιδερικών.
Οι δύο επιβάτες του αυτοκινήτου, εκ των οποίων ο ένας σοβαρά τραυματισμένος, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.
Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για έναν άντρα και μία γυναίκα, με τη γυναίκα να δίνει μάχη για τη ζωή της.
Ο οδηγός του πολυτελούς αυτοκινήτου απεγκλωβίστηκε μόνος του σπάζοντας την ηλιοροφή του οχήματος και εξαφανίστηκε.
Οι αρχές ξέρουν από την πρώτη στιγμή σε ποιον ανήκει το αμάξι από τις πινακίδες κυκλοφορίας, ωστόσο δεν γνωρίζουν αν οδηγούσε ο ίδιος.
Συνεχίζονται οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό του οδηγού που προκάλεσε το ατύχημα.
Ειδήσεις σήμερα:
«Αρκετά πια!»: Ο ελληνικής καταγωγής επικεφαλής εμβολιασμών στις ΗΠΑ παραιτείται και κατακεραυνώνει τον Κένεντι Τζούνιορ
«Είμαι κλειδωμένος, δεν είναι κανείς εδώ» φώναζε με λυγμούς ο 5χρονος στα Καμίνια - Η περιγραφή της γυναίκας που κάλεσε την αστυνομία
Πήλιο: Άγριος καβγάς σε παραλία όταν δύο άνδρες έκαναν γυμνισμό - Τρεις συλλήψεις
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα