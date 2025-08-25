Η αντίδραση Τραμπ στο ισραηλινό χτύπημα στο νοσοκομείο Νάσερ: «Πρέπει να βάλουμε τέλος σε αυτόν τον εφιάλτη»
Η αντίδραση Τραμπ στο ισραηλινό χτύπημα στο νοσοκομείο Νάσερ: «Πρέπει να βάλουμε τέλος σε αυτόν τον εφιάλτη»
Το ισραηλινό πλήγμα εναντίον ενός νοσοκομείου στη Γάζα σκότωσε τουλάχιστον 20 ανθρώπους - «Η επίθεση αυτή πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο έρευνας», δήλωσε το υπουργείο Εξωτερικών της Γερμανίας
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε σήμερα τη δυσαρέσκειά του για το ισραηλινό πλήγμα εναντίον ενός νοσοκομείου στη Γάζα, που σκότωσε τουλάχιστον 20 ανθρώπους, ενώ υπογράμμισε πως δεν γνώριζε εκ των προτέρων για την επίθεση.
Το Ισραήλ έπληξε το νοσοκομείο Νάσερ στη νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας σήμερα. Μεταξύ των νεκρών είναι πέντε δημοσιογράφοι που εργάζονταν για το Reuters, το Associated Press, το Al Jazeera και άλλα μέσα ενημέρωσης.
Ο Τραμπ απάντησε «δεν το γνώριζα αυτό», όταν ερωτήθηκε σήμερα στον Λευκό Οίκο για το πλήγμα.
«Λοιπόν, δεν είμαι ευχαριστημένος με αυτό. Δεν θέλω να το δω. Την ίδια ώρα, πρέπει να βάλουμε τέλος σε αυτόν… τον εφιάλτη», είπε σε δημοσιογράφους.
Από την πλευρά της, η Γερμανία δήλωσε σήμερα «συγκλονισμένη για τον θάνατο δημοσιογράφων, διασωστών και αμάχων» από ισραηλινά πλήγματα κατά νοσοκομείου στη Γάζα, τα οποία προκάλεσαν τον θάνατο είκοσι ανθρώπων.
«Η επίθεση αυτή πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο έρευνας», δήλωσε το υπουργείο Εξωτερικών στην πλατφόρμα Χ καλώντας το Ισραήλ να επιτρέψει «αμέσως την πρόσβαση των ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης και να εγγυηθεί την προστασία των δημοσιογράφων στη Γάζα».
Το Ισραήλ έπληξε το νοσοκομείο Νάσερ στη νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας σήμερα. Μεταξύ των νεκρών είναι πέντε δημοσιογράφοι που εργάζονταν για το Reuters, το Associated Press, το Al Jazeera και άλλα μέσα ενημέρωσης.
Live on air… Israel bombs civil defense teams as they try to retrieve the body of journalist Hossam Al-Masri, killed in an Israeli strike on Nasser Hospital.— Ramy Abdu| رامي عبده (@RamAbdu) August 25, 2025
Ongoing crimes before the eyes of the entire world. pic.twitter.com/HUoPZQyzyl
Ο Τραμπ απάντησε «δεν το γνώριζα αυτό», όταν ερωτήθηκε σήμερα στον Λευκό Οίκο για το πλήγμα.
«Λοιπόν, δεν είμαι ευχαριστημένος με αυτό. Δεν θέλω να το δω. Την ίδια ώρα, πρέπει να βάλουμε τέλος σε αυτόν… τον εφιάλτη», είπε σε δημοσιογράφους.
Από την πλευρά της, η Γερμανία δήλωσε σήμερα «συγκλονισμένη για τον θάνατο δημοσιογράφων, διασωστών και αμάχων» από ισραηλινά πλήγματα κατά νοσοκομείου στη Γάζα, τα οποία προκάλεσαν τον θάνατο είκοσι ανθρώπων.
«Η επίθεση αυτή πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο έρευνας», δήλωσε το υπουργείο Εξωτερικών στην πλατφόρμα Χ καλώντας το Ισραήλ να επιτρέψει «αμέσως την πρόσβαση των ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης και να εγγυηθεί την προστασία των δημοσιογράφων στη Γάζα».
Ειδήσεις σήμερα:
Συναγερμός στην Αθήνα για τα νέα κόλπα της Άγκυρας που βάζει σε... πειρασμό Αίγυπτο και Συρία
Ποιος ήταν ο Τούρκος επιχειρηματίας Χαλίτ Γιουκάι που πνίγηκε εν πλω για τη Μύκονο - Ο γάμος του με Ελληνίδα και η εταιρεία με τα σκάφη
«Δεν θα της το συγχωρήσω ποτέ, δεν είναι σύμβολο»: Η κόρη της Ζιζέλ Πελικό αποκαλύπτει τη ρήξη με τη μητέρα της μετά τη δίκη του «τέρατος της Αβινιόν»
Συναγερμός στην Αθήνα για τα νέα κόλπα της Άγκυρας που βάζει σε... πειρασμό Αίγυπτο και Συρία
Ποιος ήταν ο Τούρκος επιχειρηματίας Χαλίτ Γιουκάι που πνίγηκε εν πλω για τη Μύκονο - Ο γάμος του με Ελληνίδα και η εταιρεία με τα σκάφη
«Δεν θα της το συγχωρήσω ποτέ, δεν είναι σύμβολο»: Η κόρη της Ζιζέλ Πελικό αποκαλύπτει τη ρήξη με τη μητέρα της μετά τη δίκη του «τέρατος της Αβινιόν»
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα