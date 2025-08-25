Ποιος ήταν ο Τούρκος επιχειρηματίας Χαλίτ Γιουκάι που πνίγηκε εν πλω για τη Μύκονο - Ο γάμος του με Ελληνίδα και η εταιρεία με τα σκάφη
Ποιος ήταν ο Τούρκος επιχειρηματίας Χαλίτ Γιουκάι που πνίγηκε εν πλω για τη Μύκονο - Ο γάμος του με Ελληνίδα και η εταιρεία με τα σκάφη
Η σορός του επιχειρηματία εντοπίστηκε μετά από 19 ημέρες εντατικών ερευνών - Η αγάπη του για την ιστιοπλοΐα και ο γάμος του με Ελληνίδα
Σε πένθος έχουν βυθιστεί η οικογένεια και τα οικεία πρόσωπα του Τούρκου επιχειρηματία Χαλίτ Γιουκάι, του οποίου η σορός εντοπίστηκε σε βάθος 68 μέτρων έπειτα από 19 ημέρες εντατικών ερευνών.
Το σκάφος «Graywolf» του 43χρονου επιχειρηματία - με το οποίο είχε αποπλεύσει στις 4 Αυγούστου με προορισμό τη Μύκονο - είχε βρεθεί μισοβυθισμένο και κατεστραμμένο ανοιχτά της Αρτάκης, στη θάλασσα του Μαρμαρά. Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες του CNN Turk, o Γιουκάι φέρεται να σχεδίαζε να παραλάβει την οικογένειά του - τη σύζυγο και το παιδί του - από την Μποζτζάντα προτού φύγουν για τις διακοπές τους στο ελληνικό νησί.
Η διαδικασία ανάσυρσης της σορού προβλέπεται να γίνει με χρήση ειδικού συστήματος «ανελκυστήρα», ώστε να διεξαχθεί με ασφάλεια από τον βυθό χωρίς να προκληθεί περαιτέρω φθορά. Ωστόσο, οι εργασίες δεν έχουν προχωρήσει, λόγω των ισχυρών ανέμων στην περιοχή. Οι ομάδες διάσωσης αναμένονται να επιστρέψουν όταν βελτιωθούν οι καιρικές συνθήκες, αναφέρει η Hurriyet.
Την ίδια στιγμή, η Εισαγγελία του Μαρμαρά ξεκίνησε έρευνες για να διαπιστωθεί η αιτία του ατυχήματος στο «Graywolf», ενώ έχει συλληφθεί ο καπετάνιος του πλοίου «Arel 7», με την κατηγορία της «πρόκλησης θανάτου από αμέλεια», καθώς σύμφωνα με το επικρατέστερο σενάριο το πλοίο του εμβόλισε τη θαλαμηγό του Τούρκου επιχειρηματία.
Ο Χαλίτ Γιουκάι γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 1982. Είναι επιχειρηματίας και δημιουργός της Mazu Yachts, με την οποία ξεχώρισε στον τομέα της κατασκευής σκαφών αναψυχής, τα οποία πολλά επιφανή άτομα στην Τουρκία – και όχι μόνο.
Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η Hurriyet, η Mazu Yachts, από την ίδρυσή της το 2011, έχει αποκτήσει μεγάλη φήμη τόσο στην Τουρκία όσο και διεθνώς για τα γιοτ της από σύνθετα ανθρακονήματα, μήκους από 11 έως 40 μέτρα. Ο ίδιος ο Γιουκάι έγινε ιδιαίτερα γνωστός ως φιναλίστ στα Βραβεία BOAT International Design & Innovation Awards 2024 με το γιοτ του μήκους 28,5 μέτρων, το Waterlily.
Ο Χαλίτ Γιουκάι από μικρός αγαπούσε τη θάλασσα, καθώς, όπως είχε ισχυριστεί σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει πριν μερικά χρόνια στη Volvo Penta, σχεδίασε το πρώτο του σκάφος σε ηλικία 6 ετών, σε ένα σχολικό τετράδιο. «Σχεδίασα το πρώτο μου έργο, ένα σκάφος ύψους περίπου 18 μέτρων, και είχα την τύχη να το πουλήσω από το πρώτο σχέδιο. Έτσι ξεκίνησαν όλα», είχε πει 43χρονος.
Το ενδιαφέρον του για τα σκάφη προήλθε όχι μόνο από τα περιοδικά που αγόραζε ο πατέρας του, αλλά και από τα καλοκαίρια που περνούσε συχνά με την οικογένειά του σε σκάφος.
Για τον ίδιο, η προσωπική του εμπειρία από τη ζωή σε σκάφος είναι απαραίτητη για να μπορεί να κάνει εξαιρετική δουλειά ως σχεδιαστής σκαφών.
«Είναι μια δύσκολη δουλειά και μια πολύπλοκη διαδικασία κατασκευής. Αυτό που την κάνει να αξίζει τον κόπο για μένα είναι η καταπληκτική αίσθηση που νιώθεις όταν κάνεις την πρώτη δοκιμή στη θάλασσα και όταν καθελκύεις το σκάφος, που σου παίρνει όλη την κούραση».
Το σκάφος «Graywolf» του 43χρονου επιχειρηματία - με το οποίο είχε αποπλεύσει στις 4 Αυγούστου με προορισμό τη Μύκονο - είχε βρεθεί μισοβυθισμένο και κατεστραμμένο ανοιχτά της Αρτάκης, στη θάλασσα του Μαρμαρά. Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες του CNN Turk, o Γιουκάι φέρεται να σχεδίαζε να παραλάβει την οικογένειά του - τη σύζυγο και το παιδί του - από την Μποζτζάντα προτού φύγουν για τις διακοπές τους στο ελληνικό νησί.
Η διαδικασία ανάσυρσης της σορού προβλέπεται να γίνει με χρήση ειδικού συστήματος «ανελκυστήρα», ώστε να διεξαχθεί με ασφάλεια από τον βυθό χωρίς να προκληθεί περαιτέρω φθορά. Ωστόσο, οι εργασίες δεν έχουν προχωρήσει, λόγω των ισχυρών ανέμων στην περιοχή. Οι ομάδες διάσωσης αναμένονται να επιστρέψουν όταν βελτιωθούν οι καιρικές συνθήκες, αναφέρει η Hurriyet.
Την ίδια στιγμή, η Εισαγγελία του Μαρμαρά ξεκίνησε έρευνες για να διαπιστωθεί η αιτία του ατυχήματος στο «Graywolf», ενώ έχει συλληφθεί ο καπετάνιος του πλοίου «Arel 7», με την κατηγορία της «πρόκλησης θανάτου από αμέλεια», καθώς σύμφωνα με το επικρατέστερο σενάριο το πλοίο του εμβόλισε τη θαλαμηγό του Τούρκου επιχειρηματία.
Ο Χαλίτ Γιουκάι γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 1982. Είναι επιχειρηματίας και δημιουργός της Mazu Yachts, με την οποία ξεχώρισε στον τομέα της κατασκευής σκαφών αναψυχής, τα οποία πολλά επιφανή άτομα στην Τουρκία – και όχι μόνο.
Η διεθνής επιτυχία στον σχεδιασμό σκαφών
Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η Hurriyet, η Mazu Yachts, από την ίδρυσή της το 2011, έχει αποκτήσει μεγάλη φήμη τόσο στην Τουρκία όσο και διεθνώς για τα γιοτ της από σύνθετα ανθρακονήματα, μήκους από 11 έως 40 μέτρα. Ο ίδιος ο Γιουκάι έγινε ιδιαίτερα γνωστός ως φιναλίστ στα Βραβεία BOAT International Design & Innovation Awards 2024 με το γιοτ του μήκους 28,5 μέτρων, το Waterlily.
Ο Χαλίτ Γιουκάι από μικρός αγαπούσε τη θάλασσα, καθώς, όπως είχε ισχυριστεί σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει πριν μερικά χρόνια στη Volvo Penta, σχεδίασε το πρώτο του σκάφος σε ηλικία 6 ετών, σε ένα σχολικό τετράδιο. «Σχεδίασα το πρώτο μου έργο, ένα σκάφος ύψους περίπου 18 μέτρων, και είχα την τύχη να το πουλήσω από το πρώτο σχέδιο. Έτσι ξεκίνησαν όλα», είχε πει 43χρονος.
Το ενδιαφέρον του για τα σκάφη προήλθε όχι μόνο από τα περιοδικά που αγόραζε ο πατέρας του, αλλά και από τα καλοκαίρια που περνούσε συχνά με την οικογένειά του σε σκάφος.
Για τον ίδιο, η προσωπική του εμπειρία από τη ζωή σε σκάφος είναι απαραίτητη για να μπορεί να κάνει εξαιρετική δουλειά ως σχεδιαστής σκαφών.
«Κάνω ιστιοπλοΐα από τότε που γεννήθηκα» - Ο γάμος του με Ελληνίδα
«Είναι μια δύσκολη δουλειά και μια πολύπλοκη διαδικασία κατασκευής. Αυτό που την κάνει να αξίζει τον κόπο για μένα είναι η καταπληκτική αίσθηση που νιώθεις όταν κάνεις την πρώτη δοκιμή στη θάλασσα και όταν καθελκύεις το σκάφος, που σου παίρνει όλη την κούραση».
«Λατρεύω τη θάλασσα. Μου αρέσει πολύ η ιστιοπλοΐα και κάνω ιστιοπλοΐα από τότε που γεννήθηκα. Ο παππούς μου είχε σκάφος και μετά ο πατέρας μου, οπότε περάσαμε όλα τα καλοκαίρια, και μερικές φορές ακόμα και τους χειμώνες, κάνοντας ιστιοπλοΐα», είχε πει ο ίδιος.
Η σχέση του με την Ελλάδα φαίνεται να μην περιορίζεται στα ταξίδια, καθώς σύμφωνα με την TRT Haber, o 43χρονος είναι παντρεμένος με μία Ελληνίδα, η οποία εργάζεται ως υπεύθυνη Μάρκετινγκ και Δημοσίων Σχέσεων στην εταιρεία του. Μαζί έχουν αποκτήσει ένα παιδί, όπως φαίνεται από το προφίλ της στο Facebook.
Το θρίλερ που ξεκίνησε στις 4 Αυγούστου, όταν ο επιχειρηματίας Χαλίτ Γιουκάι απέπλευσε μόνος του από τη Γιάλοβα με προορισμό τη Μύκονο, με το σκάφος του, «Graywolf», είχε τραγική κατάληξη. Την ίδια ημέρα, στις 15:10, οι συγγενείς του ενημέρωσαν τις αρχές, καθώς δεν είχαν κανένα νέο του.
Στις 5 Αυγούστου, γύρω στις 14:30, εμπορικό πλοίο που έπλεε κοντά στο Τουράνκιοϊ, ανέφερε ότι τμήματα του σκάφους βρίσκονταν μισοβυθισμένα στην επιφάνεια της θάλασσας.
Από εκείνη τη στιγμή ξεκίνησε μία μεγάλης κλίμακας επιχείρηση, με τη συμμετοχή δυνάμεων του Λιμενικού Νότιας Προποντίδας, της Γενικής Διεύθυνσης Ασφάλειας Ακτών και ειδικών τμημάτων της θαλάσσιας αστυνομίας από τη Σαμψούντα, τα Δαρδανέλια, τη Σμύρνη και τη Γιάλοβα. Οι έρευνες συνεχίστηκαν αδιάκοπα για περισσότερες από δύο εβδομάδες.
Τελικά, οι δύτες εντόπισαν προχθές τη σορό του άτυχου επιχειρηματία σε βάθος 68 μέτρων στο σημείο όπου είχε βρεθεί το σκάφος του. Η τοποθεσία προσδιορίστηκε μέσω ειδικής συσκευής Sonar του Λιμενικού, ενώ η επιβεβαίωση ήρθε από υποβρύχιο ρομπότ (ROV), το οποίο κατέγραψε εικόνες τόσο του σώματος όσο και τμημάτων της μηχανής και των πλακών του σκάφους.
Η σχέση του με την Ελλάδα φαίνεται να μην περιορίζεται στα ταξίδια, καθώς σύμφωνα με την TRT Haber, o 43χρονος είναι παντρεμένος με μία Ελληνίδα, η οποία εργάζεται ως υπεύθυνη Μάρκετινγκ και Δημοσίων Σχέσεων στην εταιρεία του. Μαζί έχουν αποκτήσει ένα παιδί, όπως φαίνεται από το προφίλ της στο Facebook.
Το θρίλερ που ξεκίνησε στις 4 Αυγούστου, όταν ο επιχειρηματίας Χαλίτ Γιουκάι απέπλευσε μόνος του από τη Γιάλοβα με προορισμό τη Μύκονο, με το σκάφος του, «Graywolf», είχε τραγική κατάληξη. Την ίδια ημέρα, στις 15:10, οι συγγενείς του ενημέρωσαν τις αρχές, καθώς δεν είχαν κανένα νέο του.
Οι ώρες αγωνίας από την εξαφάνιση ως τον εντοπισμό της σορού του
Στις 5 Αυγούστου, γύρω στις 14:30, εμπορικό πλοίο που έπλεε κοντά στο Τουράνκιοϊ, ανέφερε ότι τμήματα του σκάφους βρίσκονταν μισοβυθισμένα στην επιφάνεια της θάλασσας.
Από εκείνη τη στιγμή ξεκίνησε μία μεγάλης κλίμακας επιχείρηση, με τη συμμετοχή δυνάμεων του Λιμενικού Νότιας Προποντίδας, της Γενικής Διεύθυνσης Ασφάλειας Ακτών και ειδικών τμημάτων της θαλάσσιας αστυνομίας από τη Σαμψούντα, τα Δαρδανέλια, τη Σμύρνη και τη Γιάλοβα. Οι έρευνες συνεχίστηκαν αδιάκοπα για περισσότερες από δύο εβδομάδες.
Τελικά, οι δύτες εντόπισαν προχθές τη σορό του άτυχου επιχειρηματία σε βάθος 68 μέτρων στο σημείο όπου είχε βρεθεί το σκάφος του. Η τοποθεσία προσδιορίστηκε μέσω ειδικής συσκευής Sonar του Λιμενικού, ενώ η επιβεβαίωση ήρθε από υποβρύχιο ρομπότ (ROV), το οποίο κατέγραψε εικόνες τόσο του σώματος όσο και τμημάτων της μηχανής και των πλακών του σκάφους.
Ειδήσεις σήμερα
Η «οικία Κοκοβίκου» αποκαθίσταται και μετατρέπεται σε χώρο προβολής ταινιών του ελληνικού κινηματογράφου
Το μυστικό των δισεκατομμυριούχων: Ο «κανόνας των 5 ωρών» που εφαρμόζουν Μασκ, Μπάφετ και Γκέιτς
Οι αλλαγές που φέρνει το εργασιακό νομοσχέδιο: Τι προβλέπει για ευέλικτο ωράριο, προσλήψεις εξπρές και υπερωρίες
Η «οικία Κοκοβίκου» αποκαθίσταται και μετατρέπεται σε χώρο προβολής ταινιών του ελληνικού κινηματογράφου
Το μυστικό των δισεκατομμυριούχων: Ο «κανόνας των 5 ωρών» που εφαρμόζουν Μασκ, Μπάφετ και Γκέιτς
Οι αλλαγές που φέρνει το εργασιακό νομοσχέδιο: Τι προβλέπει για ευέλικτο ωράριο, προσλήψεις εξπρές και υπερωρίες
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα