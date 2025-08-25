Ποιος ήταν ο Τούρκος επιχειρηματίας Χαλίτ Γιουκάι που πνίγηκε εν πλω για τη Μύκονο - Ο γάμος του με Ελληνίδα και η εταιρεία με τα σκάφη

Εικόνα: Facebook, Rania Stypa



Οι ώρες αγωνίας από την εξαφάνιση ως τον εντοπισμό της σορού του

«Λατρεύω τη θάλασσα. Μου αρέσει πολύ η ιστιοπλοΐα και κάνω ιστιοπλοΐα από τότε που γεννήθηκα. Ο παππούς μου είχε σκάφος και μετά ο πατέρας μου, οπότε περάσαμε όλα τα καλοκαίρια, και μερικές φορές ακόμα και τους χειμώνες, κάνοντας ιστιοπλοΐα», είχε πει ο ίδιος.Η σχέση του με τηνφαίνεται να μην περιορίζεται στα ταξίδια, καθώς σύμφωνα με την TRT Haber, o 43χρονος είναι παντρεμένος με μία Ελληνίδα, η οποία εργάζεται ως υπεύθυνη Μάρκετινγκ και Δημοσίων Σχέσεων στην εταιρεία του. Μαζί έχουν αποκτήσει ένα παιδί, όπως φαίνεται από το προφίλ της στο Facebook.Το θρίλερ που ξεκίνησε στις 4 Αυγούστου, όταν ο επιχειρηματίαςαπέπλευσε μόνος του από τη Γιάλοβα με προορισμό τη Μύκονο, με το σκάφος του, «Graywolf», είχε τραγική κατάληξη. Την ίδια ημέρα, στις 15:10, οι συγγενείς του ενημέρωσαν τις αρχές, καθώς δεν είχαν κανένα νέο του.Στις 5 Αυγούστου, γύρω στις 14:30, εμπορικό πλοίο που έπλεε κοντά στο Τουράνκιοϊ, ανέφερε ότι τμήματα του σκάφους βρίσκονταν μισοβυθισμένα στην επιφάνεια της θάλασσας.Από εκείνη τη στιγμή ξεκίνησε μία μεγάλης κλίμακας επιχείρηση, με τη συμμετοχή δυνάμεων του Λιμενικού Νότιας Προποντίδας, της Γενικής Διεύθυνσης Ασφάλειας Ακτών και ειδικών τμημάτων της θαλάσσιας αστυνομίας από τη Σαμψούντα, τα Δαρδανέλια, τη Σμύρνη και τη Γιάλοβα. Οι έρευνες συνεχίστηκαν αδιάκοπα για περισσότερες από δύο εβδομάδες.Τελικά, οι δύτες εντόπισαν προχθές τη σορό του άτυχου επιχειρηματία σε βάθος 68 μέτρων στο σημείο όπου είχε βρεθεί το σκάφος του. Η τοποθεσία προσδιορίστηκε μέσω ειδικής συσκευής Sonar του Λιμενικού, ενώ η επιβεβαίωση ήρθε από υποβρύχιο ρομπότ (ROV), το οποίο κατέγραψε εικόνες τόσο του σώματος όσο και τμημάτων της μηχανής και των πλακών του σκάφους.