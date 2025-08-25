«Απαράδεκτο» το ισραηλινό πλήγμα σε νοσοκομείο στη Γάζα, δηλώνει ο Μακρόν
«Απαράδεκτο» το ισραηλινό πλήγμα σε νοσοκομείο στη Γάζα, δηλώνει ο Μακρόν
Τα μέσα ενημέρωσης πρέπει να μπορούν να ασκούν την αποστολή τους ελεύθερα και ανεξάρτητα για την κάλυψη της πραγματικότητας της σύγκρουσης αναφέρει ο Γάλλος πρόεδρος
Το ισραηλινό πλήγμα σε νοσοκομείο στη Γάζα που σκότωσε τουλάχιστον 20 ανθρώπους, εκ των οποίων πέντε δημοσιογράφοι είναι «απαράδεκτο», δήλωσε σήμερα ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, καλώντας το Ισραήλ να «σεβαστεί το διεθνές δίκαιο».
«Οι άμαχοι και οι δημοσιογράφοι πρέπει να προστατεύονται σε κάθε περίπτωση. Τα μέσα ενημέρωσης πρέπει να μπορούν να ασκούν την αποστολή τους ελεύθερα και ανεξάρτητα για την κάλυψη της πραγματικότητας της σύγκρουσης», δηλώνει σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο Εμανουέλ Μακρόν στο τέλος τηλεφωνικής συνομιλίας με τον εμίρη του Κατάρ. «Ο καταναγκασμός ενός πληθυσμού στον λιμό είναι έγκλημα πολέμου που πρέπει να σταματήσει αμέσως», δήλωσε.
Ειδήσεις σήμερα:
Συναγερμός στην Αθήνα για τα νέα κόλπα της Άγκυρας που βάζει σε... πειρασμό Αίγυπτο και Συρία
Ποιος ήταν ο Τούρκος επιχειρηματίας Χαλίτ Γιουκάι που πνίγηκε εν πλω για τη Μύκονο - Ο γάμος του με Ελληνίδα και η εταιρεία με τα σκάφη
«Δεν θα της το συγχωρήσω ποτέ, δεν είναι σύμβολο»: Η κόρη της Ζιζέλ Πελικό αποκαλύπτει τη ρήξη με τη μητέρα της μετά τη δίκη του «τέρατος της Αβινιόν»
«Οι άμαχοι και οι δημοσιογράφοι πρέπει να προστατεύονται σε κάθε περίπτωση. Τα μέσα ενημέρωσης πρέπει να μπορούν να ασκούν την αποστολή τους ελεύθερα και ανεξάρτητα για την κάλυψη της πραγματικότητας της σύγκρουσης», δηλώνει σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο Εμανουέλ Μακρόν στο τέλος τηλεφωνικής συνομιλίας με τον εμίρη του Κατάρ. «Ο καταναγκασμός ενός πληθυσμού στον λιμό είναι έγκλημα πολέμου που πρέπει να σταματήσει αμέσως», δήλωσε.
Ειδήσεις σήμερα:
Συναγερμός στην Αθήνα για τα νέα κόλπα της Άγκυρας που βάζει σε... πειρασμό Αίγυπτο και Συρία
Ποιος ήταν ο Τούρκος επιχειρηματίας Χαλίτ Γιουκάι που πνίγηκε εν πλω για τη Μύκονο - Ο γάμος του με Ελληνίδα και η εταιρεία με τα σκάφη
«Δεν θα της το συγχωρήσω ποτέ, δεν είναι σύμβολο»: Η κόρη της Ζιζέλ Πελικό αποκαλύπτει τη ρήξη με τη μητέρα της μετά τη δίκη του «τέρατος της Αβινιόν»
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα