Συναγερμός στην Αθήνα για τα νέα κόλπα της Άγκυρας που βάζει σε... πειρασμό Αίγυπτο και Συρία

Επιχείρηση προσεταιρισμού

Το μεγάλο παιχνίδι της Τουρκίας συνεχίζεται με επίκεντρο τη Λιβύη, καθώς η επιχείρηση προσεταιρισμού και της Βεγγάζης βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με ανησυχητικά μηνύματα σχετικά με πιθανή προσυπογραφή και υλοποίηση επί του πεδίου του Τουρκολιβυκού Μνημονίου και από την Ανατολική Λιβύη. Χαρακτηριστική της κινητικότητας της Άγκυρας ήταν η σημερινή επίσκεψη του επικεφαλής των Μυστικών Υπηρεσιών της Τουρκίας Ιμπραχίμ Καλίν, ο οποίος είναι «δεξί χέρι» του Ερντογάν στη Βεγγάζη, όπου συναντήθηκε με τον στρατάρχη Χαφτάρ.Σύμφωνα με την πλευρά του Χαλίφα Χαφτάρ, κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον Καλίν συζητήθηκαν θέματα διμερούς συνεργασίας, κοινών συμφερόντων και περιφερειακής ασφάλειας.Σε ανακοίνωσή της, η Γενική Διοίκηση του Εθνικού Στρατού της Λιβύης σημειώνει ότι η συνάντηση αντικατοπτρίζει την αποφασιστικότητα για την ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ των ναυτικών δυνάμεων των δύο χωρών. Στόχος είναι η εμβάθυνση των «ιστορικών σχέσεων» μεταξύ των ναυτικών δυνάμεων της Τουρκίας και της Λιβύης, με τρόπο που να συμβάλλει στην περιφερειακή ασφάλεια και σταθερότητα, προσθέτει η ανακοίνωση.Στις 12 Αυγούστου ο Τούρκος υπουργός Ενέργειας Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ είχε προαναγγείλει έρευνες με τουρκικά ερευνητικά σε θαλάσσιες περιοχές της Λιβύης σε σύντομο χρονικό διάστημα, στο πλαίσιο της προσπάθειας της Αγκυρας για έρευνες εκτός των δικών της θαλασσίων ζωνών. Την περασμένη Πέμπτη δημοσίευμα του Bloomberg ταρακούνησε τα νερά, καθώς αποκάλυπτε σχέδιο παροχής άδειας στην Τουρκία από τον Χαλίφα Χαφτάρ για έρευνες στις θαλάσσιες περιοχές που ελέγχει μεταξύ Λιβύης και Κρήτης. Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, το οποίο υπέγραφε δημοσιογράφος τουρκικής καταγωγής με στενές σχέσεις με την κυβέρνηση Ερντογάν (και που συχνά λειτουργεί ως «λαγός»), επίκειται μέσα στις προσεχείς ημέρες και η κύρωση από τη Βουλή του Τομπρούκ του Τουρκολιβυκού Μνημονίου.Εξάλλου, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται από την Αθήνα η απάντηση της Τρίπολης στη ρηματική διακοίνωση που κατέθεσε η Ελλάδα στον ΟΗΕ στις 5 Αυγούστου, με την οποία απορρίφθηκε η προσπάθεια επαναφοράς του Τουρκολιβυκού Μνημονίου, αλλά και η κατάθεση συντεταγμένων από τη Λιβύη για τα εξωτερικά όρια της ΑΟΖ της. Με τις συντεταγμένες αυτές η μέση γραμμή μετακινιόταν προς βορρά, κοντά στην Κρήτη, επικαλύπτοντας σημαντικό τμήμα της ελληνικής υφαλοκρηπίδας/ΑΟΖ.Η Τουρκία έχει επιδοθεί εδώ και μήνες σε συστηματική προσπάθεια προσέγγισης με την Ανατολική Λιβύη, η οποία φαίνεται ότι αποδίδει, καθώς τόσο η Βεγγάζη όσο και ο Χαφτάρ ελπίζουν ότι θα εξισορροπήσουν τη μονομερή και σημαντική στήριξη που πρόσφερε ήδη από το 2019 η Αγκυρα στο αντίπαλο στρατόπεδο της Τρίπολης. Οι επισκέψεις την περασμένη εβδομάδα της τουρκικής κορβέτας «TCG Kınalıada» στη Λιβύη, η οποία κατέπλευσε στο λιμάνι της Τρίπολης και πραγματοποίησε κοινή άσκηση θαλάσσιας διέλευσης με το πλοίο του λιβυκού ναυτικού «Shafaq», η -ασυνήθιστη για τα μέχρι τώρα δεδομένα- επίσκεψή της στο λιμάνι της Βεγγάζης, η ίδρυση τουρκικού προξενείου στη Βεγγάζη, οι ολοένα πυκνότερες επαφές της οικογένειας Χαφτάρ με την Αγκυρα, καθώς και και η πρόσκληση προς τουρκικές επιχειρήσεις συνθέτουν το πλαίσιο αποκατάστασης των σχέσεων.Η Αθήνα πάντως αναμένει το επόμενο διάστημα τις επισκέψεις ανώτατων Λίβυων αξιωματούχων στην ελληνική πρωτεύουσα, υπενθυμίζοντας ότι εκκρεμεί η επίσκεψη του υιού Χαφτάρ, Ελσάδικ, αλλά και του προέδρου του Κοινοβουλίου, Αγκίλα Σάλεχ, ενώ συνεχίζεται η προετοιμασία της ελληνικής επιχειρηματικής αποστολής στη χώρα το αμέσως επόμενο διάστημα. Ανώτερη διπλωματική πηγή τόνιζε ότι προς το παρόν δεν υπάρχουν πληροφορίες για τις φημολογούμενες άδειες σε τουρκικές εταιρείες από τον Χαφτάρ, ούτε για απόφαση της Βουλής για την κύρωση του Τουρκολιβυκού Μνημονίου, αν και η Αθήνα βρίσκεται σε διαρκή ετοιμότητα τόσο με τις επαφές της με τις δύο πλευρές στη Λιβύη όσο και με μεγάλους διεθνείς παίκτες που μπορεί να επηρεάσουν τις όποιες εξελίξεις στη Δυτική και την Ανατολική Λιβύη.Ιδιαίτερα την περίοδο αυτή, κατά την οποία η ειδική απεσταλμένη του ΟΗΕ στη Λιβύη εντείνει τις προσπάθειες για δρομολόγηση πολιτικής λύσης, σχηματισμό ενιαίας κυβέρνησης, έγκριση εκλογικού νόμου και διενέργεια εκλογών, οι δύο πλευρές στη Λιβύη επιχειρούν να βελτιώσουν τη θέση τους και καθίστανται ευάλωτες σε εξωτερικές πιέσεις και εκβιασμούς. Συγχρόνως, όμως, αυτή η κατάσταση δίνει την ευκαιρία στην Ελλάδα να αξιοποιήσει όχι μόνο το εργαλείο των διμερών σχέσεων, αλλά κυρίως τη συμμετοχή της στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ - και φυσικά τη στάση της στο πλαίσιο των θεσμικών οργάνων της Ε.Ε., τα οποία λαμβάνουν αποφάσεις για τη Λιβύη.Μέχρι την Παρασκευή, πάντως, δεν είχε υπάρξει καμία αντίδραση από λιβυκής πλευράς, ούτε επιβεβαίωση του δημοσιεύματος του Bloomberg. Την ίδια ημέρα, ωστόσο, είχε ολοκληρωθεί και η πρώτη φάση του μηνιαίου προγράμματος εκπαίδευσης για 25 αξιωματικούς της Ακτοφυλακής της Βεγγάζης στην Κρήτη βάσει της πρόσκλησης που είχε απευθύνει προς τις Αρχές της Ανατολικής Λιβύης ο κ. Γεραπετρίτης κατά την επίσκεψή του στη Βεγγάζη. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα υπάρξει και δεύτερος γύρος εκπαίδευσης τον Σεπτέμβριο για Λίβυους αξιωματικούς του Λιμενικού, με πρώτο στόχο την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης.