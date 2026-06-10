Αναστάτωση στη Βαρκελώνη εν μέσω επίσκεψης του Πάπα: Σκότωσαν άνδρα έξω από Αστυνομικό Τμήμα, δείτε βίντεο

Οι αστυνομικοί εντόπισαν το όπλο του δράστη κρυμμένο μέσα σε ένα κράνος κάτω από το κάθισμα μιας στάσης λεωφορείου - Η Αστυνομία δεν γνωρίζει την ταυτότητα του θύματος ούτε που μπορεί να βρίσκεται ο δολοφόνος