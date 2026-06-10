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Αναστάτωση στη Βαρκελώνη εν μέσω επίσκεψης του Πάπα: Σκότωσαν άνδρα έξω από Αστυνομικό Τμήμα, δείτε βίντεο
Αναστάτωση στη Βαρκελώνη εν μέσω επίσκεψης του Πάπα: Σκότωσαν άνδρα έξω από Αστυνομικό Τμήμα, δείτε βίντεο
Οι αστυνομικοί εντόπισαν το όπλο του δράστη κρυμμένο μέσα σε ένα κράνος κάτω από το κάθισμα μιας στάσης λεωφορείου - Η Αστυνομία δεν γνωρίζει την ταυτότητα του θύματος ούτε που μπορεί να βρίσκεται ο δολοφόνος
Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τετάρτης (10/6) στο κέντρο της Βαρκελώνης εν μέσω της επίσκεψης του Πάπα Λέων ΙΔ', όταν έξω από ένα Αστυνομικό Τμήμα ένας άνδρας πυροβόλησε και σκότωσε έναν άλλον και στη συνέχεια δραπέτευσε.
Ειδικότερα, όπως αναφέρει η elpais, η επίθεση σημειώθηκε στις 10 το πρωί, σε έναν από τους πιο πολυσύχναστους δρόμους της Βαρκελώνης, την οδό Balme, κοντά στη λεωφόρο Diagonal, ακριβώς μπροστά από ένα γραφείο της Εθνικής Αστυνομίας, όπου εκδίδονται ταυτότητες και πραγματοποιούνται άλλες διαδικασίες μετανάστευσης. Κάμερες ασφαλείας του χώρου κατέγραψαν τον δράστη, ο οποίος φορούσε σορτς και κρατούσε ένα ποδηλατικό κράνος στο χέρι. Η Mossos d’Esquadra (κύρια και αυτόνομη αστυνομική δύναμη της Καταλονίας) απέκλεισe την περιοχή, με τη βοήθεια της Εθνικής Αστυνομίας. Τοποθετήθηκε ειδική τέντα για να καλύψει το πτώμα, το οποίο στη συνέχεια απομακρύνθηκε.
Η Mossos διεξάγει έρευνες για τον θάνατο του άνδρα. Ωστόσο, υποστηρίζει ότι η δολοφονία δεν συνδέεται με την επίσκεψη του Ποντίφικα, και διαβεβαιώνει ότι το συγκεκριμένο περιστατικό δεν έχει επιφέρει καμία αλλαγή στο σχέδιο ασφαλείας του.
Τη στιγμή της δολοφονίας πολλά άτομα βρίσκονταν στο γραφείο της Εθνικής Αστυνομίας προκειμένου να τακτοποιήσουν τα έγγραφα ταυτότητάς τους και έγιναν μάρτυρες του εγκλήματος. «Είμαι συγκλονισμένος, είναι φοβερό», δήλωσε ένας αυτόπτης μάρτυρας.
Πρόκειται για τη δεύτερη δολοφονία στη Βαρκελώνη σε λιγότερο από μια εβδομάδα. Την Κυριακή ένας άνδρας σκοτώθηκε μετά από πολλούς πυροβολισμούς στη Zona Franca. Στο ίδιο σημείο εκτελέστηκε ένας άλλος άνδρας στις 16 Μαΐου. Η Mossos έχει εκφράσει την ανησυχία της για την αύξηση των δολοφονιών με όπλα.
Ειδικότερα, όπως αναφέρει η elpais, η επίθεση σημειώθηκε στις 10 το πρωί, σε έναν από τους πιο πολυσύχναστους δρόμους της Βαρκελώνης, την οδό Balme, κοντά στη λεωφόρο Diagonal, ακριβώς μπροστά από ένα γραφείο της Εθνικής Αστυνομίας, όπου εκδίδονται ταυτότητες και πραγματοποιούνται άλλες διαδικασίες μετανάστευσης. Κάμερες ασφαλείας του χώρου κατέγραψαν τον δράστη, ο οποίος φορούσε σορτς και κρατούσε ένα ποδηλατικό κράνος στο χέρι. Η Mossos d’Esquadra (κύρια και αυτόνομη αστυνομική δύναμη της Καταλονίας) απέκλεισe την περιοχή, με τη βοήθεια της Εθνικής Αστυνομίας. Τοποθετήθηκε ειδική τέντα για να καλύψει το πτώμα, το οποίο στη συνέχεια απομακρύνθηκε.
Λίγο αργότερα, αστυνομικές δυνάμεις που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν το όπλο κρυμμένο μέσα σε ένα κράνος κάτω από το κάθισμα μιας στάσης λεωφορείου στην πλατεία Gal·la Placídia, στη συνοικία Gràcia. Η Mossos δεν γνωρίζει προς το παρόν την ταυτότητα του νεκρού. Παράλληλα, δεν διαθέτει ακόμη κανένα στοιχείο για το πού μπορεί να κρύβεται ο δολοφόνος, ο οποίος διέφυγε προς τα βόρεια της πόλης.
🇪🇸 Un hombre asesinado a tiros en el centro de Barcelona, España, en plena visita del papa León XIV. pic.twitter.com/AiNbEXML7c— Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) June 10, 2026
Η Mossos διεξάγει έρευνες για τον θάνατο του άνδρα. Ωστόσο, υποστηρίζει ότι η δολοφονία δεν συνδέεται με την επίσκεψη του Ποντίφικα, και διαβεβαιώνει ότι το συγκεκριμένο περιστατικό δεν έχει επιφέρει καμία αλλαγή στο σχέδιο ασφαλείας του.
Τη στιγμή της δολοφονίας πολλά άτομα βρίσκονταν στο γραφείο της Εθνικής Αστυνομίας προκειμένου να τακτοποιήσουν τα έγγραφα ταυτότητάς τους και έγιναν μάρτυρες του εγκλήματος. «Είμαι συγκλονισμένος, είναι φοβερό», δήλωσε ένας αυτόπτης μάρτυρας.
Πρόκειται για τη δεύτερη δολοφονία στη Βαρκελώνη σε λιγότερο από μια εβδομάδα. Την Κυριακή ένας άνδρας σκοτώθηκε μετά από πολλούς πυροβολισμούς στη Zona Franca. Στο ίδιο σημείο εκτελέστηκε ένας άλλος άνδρας στις 16 Μαΐου. Η Mossos έχει εκφράσει την ανησυχία της για την αύξηση των δολοφονιών με όπλα.
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