«Δεν θα της το συγχωρήσω ποτέ, δεν είναι σύμβολο»: Η κόρη της Ζιζέλ Πελικό αποκαλύπτει τη ρήξη με τη μητέρα της μετά τη δίκη του τέρατος της Αβινιόν



Το χρονικό

Μετά τη δίκη, η Ντάριαν δήλωσε ότι αισθάνεται σαν «ξεχασμένο θύμα», καθώς η μητέρα της βρέθηκε στο επίκεντρο της δημοσιότητας και έγινε παγκόσμιο είδωλο.«Η Ζιζέλ σίγουρα βιάστηκε. Φυσικά, της χορηγήθηκαν φάρμακα για να την υποτάξουν. Η μόνη διαφορά μεταξύ της Ζιζέλ και εμένα είναι ότι για εκείνη υπάρχουν αποδείξεις. Για μένα, είναι μια απόλυτη τραγωδία», είπε στο δικαστήριο.Ωστόσο, επιμένει ότι παρά τη διεθνή αναγνώριση της Ζιζέλ, «η μητέρα μου δεν είναι σύμβολο - όχι για μένα».Μιλώντας για την οδύνη της, η Νταριάν επιτέθηκε στη μητέρα της, λέγοντας ότι ενώ η Ζιζέλ είχε επιλέξει τον Ντομινίκ ως σύζυγο, εκείνη δεν είχε κανένα λόγο για το ποιος θα ήταν ο πατέρας της - και αυτό έκανε τον πόνο της «διπλό».Και μετά την υποτιθέμενη έλλειψη υποστήριξης κατά τη διάρκεια της δίκης, η Ντάριαν ισχυρίστηκε ότι αν συναντούσε τη μητέρα της σήμερα στο σούπερ μάρκετ, θα της έλεγε μόνο ένα σύντομο «γεια» και «αντίο».Η Καρολίν ανέφερε πως η μητέρα της έχει κάνει τις επιλογές της και τώρα ζει ευτυχισμένη με τον νέο σύντροφό της, έναν πρώην αεροσυνοδό της Air France γνωστό μόνο ως Ζαν Λουπ, αλλά δεν εκπλήρωσε το καθήκον της ως μητέρα.Ο Ντομινίκ Πελικό νάρκωνε, βίαζε και οργάνωνε ομαδικούς βιασμούς της τότε συζύγου του, Ζιζέλ, με άγνωστους άνδρες. Πυροσβέστες, στρατιώτες, οδηγοί, ένας DJ και ένας δημοσιογράφος ήταν μεταξύ αυτών που κρίθηκαν ένοχοι για τον βιασμό της Ζιζέλ.Ο Πελικό συνομιλούσε με άνδρες στο διαδίκτυο σε ιστότοπο που μετά την υπόθεση έκλεισε και τους προσκαλούσε στο σπίτι της οικογένειας για να βιάζουν τη Ζιζέλ που νάρκωνε με υπνωτικά και ηρεμιστικά.Καταδικάστηκε σε 20 χρόνια φυλάκιση. Ταυτόχρονα, 47 άτομα κρίθηκαν ένοχα για βιασμό, δύο για απόπειρα βιασμού και δύο για σεξουαλική επίθεση.