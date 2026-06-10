Νεκρός βρέθηκε Αμερικανός διπλωμάτης στη Μιανμάρ, υπό κράτηση μία γυναίκα
ΚΟΣΜΟΣ
Μιανμάρ Διπλωμάτης Ανθρωποκτονία

Νεκρός βρέθηκε Αμερικανός διπλωμάτης στη Μιανμάρ, υπό κράτηση μία γυναίκα

Η χώρα βρίσκεται εν μέσω συγκρούσεων μεταξύ της στρατιωτικής κυβέρνησης και μιας ετερόκλητης ομάδας πολιτοφυλακών

Νεκρός βρέθηκε Αμερικανός διπλωμάτης στη Μιανμάρ, υπό κράτηση μία γυναίκα
Αμερικανός διπλωμάτης βρέθηκε νεκρός στη μεγαλύτερη πόλη της Μιανμάρ, τη Γιανγκόν, με τις τοπικές Αρχές να αντιμετωπίζουν την υπόθεση ως ανθρωποκτονία.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ επιβεβαίωσε τον «θάνατο ενός υπαλλήλου της αμερικανικής κυβέρνησης» που είχε τοποθετηθεί στην πρεσβεία στο Γιανγκόν, χωρίς όμως και αυτή η πλευρά να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.

Το Associated Press που επικαλείται τρία μέλη της διπλωματικής κοινότητας στη Μιανμάρ, τα οποία μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας, ανέφεραν ότι ο άνδρας βρέθηκε νεκρός πριν από περίπου δύο εβδομάδες στο Sakura Residence + Hotel.

Το κατάλυμα, το οποίο προσφέρει μακροχρόνιες μισθώσεις, είναι δημοφιλές μεταξύ διπλωματών, επιχειρηματιών και άλλων διεθνών επισκεπτών και βρίσκεται περίπου 1,5 χλμ. από την αμερικανική πρεσβεία.

Εν τω μεταξύ, μέλη της διπλωματικής κοινότητας στο Γιανγκόν αναφέρουν ότι μια γυναίκα από την Ταϊλάνδη έχει τεθεί υπό κράτηση από την αστυνομία στο πλαίσιο της έρευνας.

Η Μιανμάρ βρίσκεται εν μέσω συγκρούσεων μεταξύ της στρατιωτικής κυβέρνησης της χώρας, η οποία ανέτρεψε τη δημοκρατικά εκλεγμένη ηγέτιδα Αούνγκ Σαν Σου Κίι το 2021, και μιας ετερόκλητης ομάδας πολιτοφυλακών που έχουν οργανωθεί από τις εθνοτικές μειονότητες της χώρας και τις δυνάμεις που υποστηρίζουν τη δημοκρατία.

Οι Αρχές συνήθως δίνουν ελάχιστες πληροφορίες στα μέσα ενημέρωσης, υπενθυμίζει το AP.

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