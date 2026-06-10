Περιπλέκονται οι συνομιλίες ΗΠΑ - Ιράν, ο ΔΟΑΕ ενέκρινε ψήφισμα για αυστηρό έλεγχο στην Τεχεράνη για το εμπλουτισμένο ουράνιο

Το συμβούλιο του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής ενέργειας ενέκρινε ψήφισμα υποστηριζόμενο από τις Ηνωμένες Πολιτείες απαιτώντας από το Ιράν να παράσχει όλες τις πληροφορίες σχετικά με τα αποθέματά του σε εμπλουτισμενο ουράνιο