Εντοπίστηκε γιγαντιαία «νεκρόπολη» φαλαινών ηλικίας 5 εκατ. ετών στον Ινδικό Ωκεανό

Ομάδα ερευνητών από την Κίνα, την Ιταλία και τη Νέα Ζηλανδία χρησιμοποίησε ένα υποβρύχιο για να εξερευνήσει μια περιοχή με τάφρους και κορυφογραμμές στον νοτιοανατολικό Ινδικό Ωκεανό, γνωστή ως ζώνη Diamantina που σχηματίστηκε πριν από 50-60 εκατομμύρια χρόνια, καθώς οι ήπειροι της Αυστραλίας και της Ανταρκτικής απομακρύνθηκαν η μία από την άλλη





Τα νεκροταφεία φαλαινών δεν είναι ασυνήθιστα, αλλά τα περισσότερα έχουν βρεθεί σε βάθη μικρότερα των τεσσάρων χιλιομέτρων. Αντίθετα, η «νεκρόπολη» που ανακαλύφθηκε πρόσφατα φτάνει σε βάθη πάνω από τα επτά χιλιόμετρα και εκτείνεται εκατοντάδες μίλια στον πυθμένα της θάλασσας, σύμφωνα με τον







Σε άρθρο που συνοδεύει τη μελέτη, ο Στίβεν Γκόντφρι από το μουσείο Calvert Marine στις ΗΠΑ χαρακτήρισε το νεκροταφείο ως «μια πραγματικά μοναδική ανακάλυψη», αναφέροντας ότι ο χώρος θα μπορούσε να αποκαλύψει πολλά ακόμη συναρπαστικά ευρήματα. «[Η έρευνα] μου θύμισε το τρέιλερ της πρώτης ταινίας μιας επικής σειράς», ανέφερε.



Ομάδα ερευνητών από την Κίνα, την Ιταλία και τη Νέα Ζηλανδία χρησιμοποίησε ένα υποβρύχιο για να εξερευνήσει μια περιοχή με τάφρους και κορυφογραμμές στον νοτιοανατολικό Ινδικό Ωκεανό, γνωστή ως ζώνη Diamantina που σχηματίστηκε πριν από 50-60 εκατομμύρια χρόνια, καθώς οι ήπειροι της Αυστραλίας και της Ανταρκτικής απομακρύνθηκαν η μία από την άλλη.







Η ομάδα σημείωσε: «ευθυγραμμισμένα κατά μήκος ενός άξονα βορειοδυτικού-νοτιοανατολικού μήκους 1.200 χλμ., αυτά τα πτώματα ενδέχεται να σχηματίζουν έναν μέχρι τώρα άγνωστο “υπερδιάδρομο”».



Το μεγαλύτερο πτώμα που ανακάλυψαν οι ερευνητές ήταν ο σκελετός μιας φάλαινας της Ανταρκτικής, μήκους πέντε μέτρων. Εντόπισαν επίσης υπολείμματα εξαφανισμένων ειδών, μεταξύ των οποίων ένα απολιθωμένο κρανίο ενός είδους φάλαινας με ράμφος που ονομάζεται Pterocetus benguelae, το οποίο χρονολογείται στα 5,3 εκατομμύρια χρόνια πριν, καθώς και ένα άλλο απολιθωμένο κρανίο ενός νέου είδους που η ομάδα ονόμασε Pterocetus diamantinae.



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Ο Τζον Κόπλεϊ, καθηγητής ωκεανογραφικής εξερεύνησης και επιστημονικής επικοινωνίας στο Πανεπιστήμιο του Σαουθάμπτον, ο οποίος δεν συμμετείχε στην έρευνα, δήλωσε: «Πρόκειται για μια συναρπαστική και σπάνια ανακάλυψη - όχι μόνο η βαθύτερη γνωστή στον κόσμο αποικία ζώων του βυθού που ζει σε σκελετούς φαλαινών, αλλά και μια τέτοια αφθονία σύγχρονων σκελετών φαλαινών και απολιθωμάτων σε αυτή τη συγκεκριμένη τοποθεσία».



Το αρχαιότερο, βαθύτερο και εκτενέστερο νεκροταφείο φαλαινών που έχει ανακαλυφθεί μέχρι σήμερα εντοπίστηκε στον νοτιοανατολικό Ινδικό Ωκεανό , με απολιθώματα που χρονολογούνται στα πέντε εκατομμύρια χρόνια.Τα νεκροταφεία φαλαινών δεν είναι ασυνήθιστα, αλλά τα περισσότερα έχουν βρεθεί σε βάθη μικρότερα των τεσσάρων χιλιομέτρων. Αντίθετα, η «νεκρόπολη» που ανακαλύφθηκε πρόσφατα φτάνει σε βάθη πάνω από τα επτά χιλιόμετρα και εκτείνεται εκατοντάδες μίλια στον πυθμένα της θάλασσας, σύμφωνα με τον Guardian . Επιπλέον, οι ερευνητές βρήκαν σορούς σε αποσύνθεση.Ο Δρ Τζιοβάνι Μπανούτσι, ένας από τους συγγραφείς της μελέτης και ερευνητής στο πανεπιστήμιο της Πίζας, δήλωσε: «Αυτή η ανακάλυψη αποδεικνύει ότι αυτά τα ακραία και ανεξερεύνητα περιβάλλοντα φιλοξενούν είδη και οικοσυστήματα που παραμένουν άγνωστα στην επιστήμη, και ότι, ως εκ τούτου, απέχουμε ακόμη πολύ από την κατανόηση της πραγματικής βιοποικιλότητας του πλανήτη μας. Επιπλέον, μας δείχνει ότι η ζωή μπορεί να προσαρμοστεί και να εξελιχθεί ακόμη και σε ακραία περιβάλλοντα όπου απουσιάζει το φως και η πίεση είναι εξαιρετικά υψηλή». Πρόσθεσε ότι η μελέτη παρείχε πληροφορίες για πλάσματα όπως οι «μυστηριώδεις» φάλαινες με ράμφος.Σε άρθρο που συνοδεύει τη μελέτη, ο Στίβεν Γκόντφρι από το μουσείο Calvert Marine στις ΗΠΑ χαρακτήρισε το νεκροταφείο ως «μια πραγματικά μοναδική ανακάλυψη», αναφέροντας ότι ο χώρος θα μπορούσε να αποκαλύψει πολλά ακόμη συναρπαστικά ευρήματα. «[Η έρευνα] μου θύμισε το τρέιλερ της πρώτης ταινίας μιας επικής σειράς», ανέφερε.Ομάδα ερευνητών από την Κίνα, την Ιταλία και τη Νέα Ζηλανδία χρησιμοποίησε ένα υποβρύχιο για να εξερευνήσει μια περιοχή με τάφρους και κορυφογραμμές στον νοτιοανατολικό Ινδικό Ωκεανό, γνωστή ως ζώνη Diamantina που σχηματίστηκε πριν από 50-60 εκατομμύρια χρόνια, καθώς οι ήπειροι της Αυστραλίας και της Ανταρκτικής απομακρύνθηκαν η μία από την άλλη.Η ομάδα, της οποίας η μελέτη δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Nature , ανακάλυψε απολιθώματα φαλαινών σε βάθη που φτάνουν τα 7.002 μέτρα. Στη συνέχεια, πραγματοποίησε 32 καταδύσεις στον πυθμένα της θάλασσας, εντοπίζοντας 485 τοποθεσίες με απολιθώματα φαλαινών.Η ομάδα σημείωσε: «ευθυγραμμισμένα κατά μήκος ενός άξονα βορειοδυτικού-νοτιοανατολικού μήκους 1.200 χλμ., αυτά τα πτώματα ενδέχεται να σχηματίζουν έναν μέχρι τώρα άγνωστο “υπερδιάδρομο”».Το μεγαλύτερο πτώμα που ανακάλυψαν οι ερευνητές ήταν ο σκελετός μιας φάλαινας της Ανταρκτικής, μήκους πέντε μέτρων. Εντόπισαν επίσης υπολείμματα εξαφανισμένων ειδών, μεταξύ των οποίων ένα απολιθωμένο κρανίο ενός είδους φάλαινας με ράμφος που ονομάζεται Pterocetus benguelae, το οποίο χρονολογείται στα 5,3 εκατομμύρια χρόνια πριν, καθώς και ένα άλλο απολιθωμένο κρανίο ενός νέου είδους που η ομάδα ονόμασε Pterocetus diamantinae.Τα αποσυντιθέμενα πτώματα των φαλαινών φιλοξενούσαν μια ποικιλία μορφών ζωής, όπως καρκινοειδή, μαλάκια και σκουλήκια. Πολλά είδη, όπως σημείωσαν οι ερευνητές, ενδέχεται να είναι άγνωστα στην επιστήμη.Ο Τζον Κόπλεϊ, καθηγητής ωκεανογραφικής εξερεύνησης και επιστημονικής επικοινωνίας στο Πανεπιστήμιο του Σαουθάμπτον, ο οποίος δεν συμμετείχε στην έρευνα, δήλωσε: «Πρόκειται για μια συναρπαστική και σπάνια ανακάλυψη - όχι μόνο η βαθύτερη γνωστή στον κόσμο αποικία ζώων του βυθού που ζει σε σκελετούς φαλαινών, αλλά και μια τέτοια αφθονία σύγχρονων σκελετών φαλαινών και απολιθωμάτων σε αυτή τη συγκεκριμένη τοποθεσία».

Ο Κόπλεϊ είπε ότι τα νεκροταφεία φαλαινών είναι βιότοποι για ζώα του βυθού, συμπεριλαμβανομένων ειδών που σχετίζονται με εκείνα που ευδοκιμούν σε υδροθερμικές πηγές, τα οποία τρέφονται με τα υπολείμματά τους. Ωστόσο, πρόσθεσε, ότι είναι πιο δύσκολο να εντοπιστούν από τις υποθαλάσσιες θερμές πηγές, καθώς δεν μπορούν να ανιχνευθούν εξ αποστάσεως.



«Η εύρεση μιας “νεκρόπολης” φαλαινών όπου υπάρχουν σχεδόν 800 σκελετοί ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο είναι μια έκπληξη και η ποικιλία των ειδών φαλαινών αποτελεί ένα αίνιγμα», δήλωσε ο Κόπλεϊ. «Μια τέτοια νεκρόπολη πιθανότατα οφείλεται στο γεγονός ότι βρίσκεται σε μια μεταναστευτική διαδρομή ειδών, ενώ αποτελεί επίσης ένα καλό σημείο για τα αρπακτικά να καταδύονται σε μεγάλο βάθος για να αλιεύσουν καλαμάρια, αν και ίσως τα ωθεί επικίνδυνα κοντά στα όριά τους καθώς καταδύονται σε αυτή τη ρωγμή στον πυθμένα του ωκεανού», είπε.φ