Η εμπιστοσύνη στους θεσμούς μας έχει κλονιστεί, λέει ο Μακρόν μετά την υπόθεση της 11χρονης Λιανά και τις μαζικές διαδηλώσεις
Η εμπιστοσύνη στους θεσμούς μας έχει κλονιστεί, λέει ο Μακρόν μετά την υπόθεση της 11χρονης Λιανά και τις μαζικές διαδηλώσεις
Στο προσκήνιο και το σκοτεινό παρελθόν του πατέρα του κατηγορουμένου για τη δολοφονία της ανήλικης
Ο Εμανουέλ Μακρόν αναγνώρισε σήμερα πως τίθεται θέμα «εμπιστοσύνης» στους θεσμούς στη Γαλλία, σε μια χώρα που έχει συγκλονιστεί από τον θάνατο της μικρής Λιανά, 11 ετών.
Ο πρόεδρος της Γαλλίας προειδοποίησε παράλληλα έναντι κάθε «βιασύνης» στη θέσπιση νόμων και έναντι κάθε «δημαγωγίας», την ώρα που η κυβέρνηση και το κοινοβούλιο αναμετρώνται με νομοθετικές ή κανονιστικές προτάσεις μπροστά σε αυτό το ζήτημα.
Η γαλλική εκτελεστική εξουσία και η έλλειψη μέσων για τη δικαιοσύνη βρέθηκαν σήμερα στο επίκεντρο επικρίσεων από τους δικηγόρους των θυμάτων.
Ο βασικός ύποπτος για τον θάνατο της μαθήτριας, το πτώμα της οποίας βρέθηκε την περασμένη Πέμπτη στο Ζερ (νότια) δεν είχε ποτέ συλληφθεί ή κλητευτεί παρά τις πολυάριθμες καταγγελίες που είχαν κατατεθεί σε βάρος του για σεξουαλική βία εναντίον ανηλίκων.
«Είναι σαφές πως υπήρξαν έκδηλες δυσλειτουργίες. Πρέπει, ωστόσο, να κατανοήσουμε τι εμπίπτει στις ατομικές ευθύνες και τι στις συστημικές δυσλειτουργίες στο σύνολο των εμπλεκόμενων δημοσίων υπηρεσιών», δήλωσε ο επικεφαλής του γαλλικού κράτους κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου, σύμφωνα με την κυβερνητικό εκπρόσωπο Μοντ Μπρεζόν.
«Είναι η εμπιστοσύνη στους θεσμούς μας που επίσης διακυβεύεται», συμπλήρωσε ο Εμανουέλ Μακρόν και ενώ χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν εκφράζοντας την οργή τους τις τελευταίες ημέρες σε ολόκληρη τη Γαλλία.
Η κυβέρνηση ξεκίνησε μια διοικητική έρευνα, την οποία ανέθεσε στις γενικές Επιθεωρήσεις της αστυνομίας και της δικαιοσύνης, που αναμένεται να εκδώσουν τα συμπεράσματά τους τη 19η Ιουνίου.
Απευθύνοντας έκκληση να αποφευχθεί κάθε «δημαγωγία» και κάθε «βιασύνη», ο Γάλλος πρόεδρος ζήτησε να περιμένουμε αυτά τα συμπεράσματα για να δράσουμε «μεθοδικά» και «ενισχύσουμε όλα όσα πρέπει να γίνουν», «μόνο υπό το φως των γεγονότων».
Λίγες ημέρες νωρίτερα, ο επικεφαλής του γαλλικού Κράτους είχε αρνηθεί οποιαδήποτε έλλειψη εργαλείων στους δικαστικούς θεσμούς.
Η συγκίνηση και η αγανάκτηση που πυροδότησε ο θάνατος της Λιανά τροφοδοτούν μια μεγάλη κρίση για την κυβέρνηση.
Ο πρόεδρος της Γαλλίας προειδοποίησε παράλληλα έναντι κάθε «βιασύνης» στη θέσπιση νόμων και έναντι κάθε «δημαγωγίας», την ώρα που η κυβέρνηση και το κοινοβούλιο αναμετρώνται με νομοθετικές ή κανονιστικές προτάσεις μπροστά σε αυτό το ζήτημα.
Η γαλλική εκτελεστική εξουσία και η έλλειψη μέσων για τη δικαιοσύνη βρέθηκαν σήμερα στο επίκεντρο επικρίσεων από τους δικηγόρους των θυμάτων.
Ο βασικός ύποπτος για τον θάνατο της μαθήτριας, το πτώμα της οποίας βρέθηκε την περασμένη Πέμπτη στο Ζερ (νότια) δεν είχε ποτέ συλληφθεί ή κλητευτεί παρά τις πολυάριθμες καταγγελίες που είχαν κατατεθεί σε βάρος του για σεξουαλική βία εναντίον ανηλίκων.
Mort de Lyhanna : Emmanuel Macron estime que "la confiance en nos institutions est posée" https://t.co/LntsdzzBei— franceinfo (@franceinfo) June 10, 2026
«Είναι σαφές πως υπήρξαν έκδηλες δυσλειτουργίες. Πρέπει, ωστόσο, να κατανοήσουμε τι εμπίπτει στις ατομικές ευθύνες και τι στις συστημικές δυσλειτουργίες στο σύνολο των εμπλεκόμενων δημοσίων υπηρεσιών», δήλωσε ο επικεφαλής του γαλλικού κράτους κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου, σύμφωνα με την κυβερνητικό εκπρόσωπο Μοντ Μπρεζόν.
«Είναι η εμπιστοσύνη στους θεσμούς μας που επίσης διακυβεύεται», συμπλήρωσε ο Εμανουέλ Μακρόν και ενώ χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν εκφράζοντας την οργή τους τις τελευταίες ημέρες σε ολόκληρη τη Γαλλία.
Η κυβέρνηση ξεκίνησε μια διοικητική έρευνα, την οποία ανέθεσε στις γενικές Επιθεωρήσεις της αστυνομίας και της δικαιοσύνης, που αναμένεται να εκδώσουν τα συμπεράσματά τους τη 19η Ιουνίου.
Απευθύνοντας έκκληση να αποφευχθεί κάθε «δημαγωγία» και κάθε «βιασύνη», ο Γάλλος πρόεδρος ζήτησε να περιμένουμε αυτά τα συμπεράσματα για να δράσουμε «μεθοδικά» και «ενισχύσουμε όλα όσα πρέπει να γίνουν», «μόνο υπό το φως των γεγονότων».
Λίγες ημέρες νωρίτερα, ο επικεφαλής του γαλλικού Κράτους είχε αρνηθεί οποιαδήποτε έλλειψη εργαλείων στους δικαστικούς θεσμούς.
Η συγκίνηση και η αγανάκτηση που πυροδότησε ο θάνατος της Λιανά τροφοδοτούν μια μεγάλη κρίση για την κυβέρνηση.
Κατηγορούμενος την 1η Ιουνίου για απαγωγή και παράνομη κράτηση, ο Ζερόμ Μπαρελά πρόκειται να οδηγηθεί ενώπιον του ανακριτή που είναι αρμόδιος για την υπόθεση στο δικαστήριο της Αζέν, στη νότια Γαλλία. Αναμένεται αναβάθμιση των κατηγοριών σε ανθρωποκτονία.
Η δικαιοσύνη αναμένεται επίσης να δημοσιεύσει τα αποτελέσματα της νεκροψίας νεκροτομής, η οποία θα καθορίσει τα αίτια θανάτου και τυχόν ενδείξεις σεξουαλικής επίθεσης.
Χθες το βράδυ, ο γενικός διευθυντής της εθνικής χωροφυλακής Ιμπέρ Μπονό δήλωσε ότι η υπόθεση αυτή αποτελεί «μια αποτυχία για τη χωροφυλακή».
Οι αποκαλύψεις σχετικά με το παρελθόν του Ζερόμ Μπαρελά, βασικού υπόπτου στην υπόθεση θανάτου της Λιανά, καθώς και των συγγενών του, συνεχίζονται. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου, επανήλθαν στο προσκήνιο τα δικαστικά στοιχεία που αφορούν τον πατέρα του, μεταξύ των οποίων και καταγγελία για βιασμό και σεξουαλική επίθεση που είχε υποβάλει μία από τις εγγονές του.
Η καταγγέλλουσα, σήμερα 26 ετών, υποστήριξε ότι τα περιστατικά έλαβαν χώρα όταν ήταν μεταξύ 10 και 13 ετών, στο σπίτι του παππού της, κατά την περίοδο 2010–2013.
Ανακριτής του Béziers τού απέδωσε την ιδιότητα του «υποβοηθούμενου μάρτυρα» (témoin assisté), καθεστώς χαμηλότερο από αυτό της επίσημης απαγγελίας κατηγοριών. Ο άνδρας, που σήμερα είναι μεταξύ 60 και 70 ετών, δεν παραπέμφθηκε ποτέ επισήμως ως κατηγορούμενος για τα συγκεκριμένα γεγονότα.
Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας, ο ανακριτής εξέδωσε στις 10 Σεπτεμβρίου 2021 διάταξη μη παραπομπής (non-lieu), έπειτα από οκτώ χρόνια ερευνών. Η πολιτική αγωγή άσκησε έφεση κατά της απόφασης ενώπιον του Εφετείου του Μονπελιέ, ωστόσο στη συνέχεια παραιτήθηκε από αυτήν. Το αρμόδιο δικαστικό τμήμα επικύρωσε την παραίτηση με απόφαση της 7ης Απριλίου 2022.
Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η υπόθεση θεωρείται πλέον οριστικά κλειστή.
Η δικαιοσύνη αναμένεται επίσης να δημοσιεύσει τα αποτελέσματα της νεκροψίας νεκροτομής, η οποία θα καθορίσει τα αίτια θανάτου και τυχόν ενδείξεις σεξουαλικής επίθεσης.
Χθες το βράδυ, ο γενικός διευθυντής της εθνικής χωροφυλακής Ιμπέρ Μπονό δήλωσε ότι η υπόθεση αυτή αποτελεί «μια αποτυχία για τη χωροφυλακή».
Υπό έρευνα το σκοτεινό παρελθόν του πατέρα του κατηγορούμενουΟ πατέρας του Ζερόμ Μπαρελά, βασικού υπόπτου για τον θάνατο της Λιανά και προσώπου που έχει επανειλημμένα απασχολήσει τη Δικαιοσύνη για υποθέσεις σεξουαλικής βίας κατά ανηλίκων, είχε δεχθεί το 2013 καταγγελία για βιασμό από μία από τις εγγονές του, η οποία δεν είναι κόρη του Ζερόμ Μπαρελά. Τελικά, η υπόθεση τέθηκε στο αρχείο με απαλλακτικό βούλευμα.
Οι αποκαλύψεις σχετικά με το παρελθόν του Ζερόμ Μπαρελά, βασικού υπόπτου στην υπόθεση θανάτου της Λιανά, καθώς και των συγγενών του, συνεχίζονται. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου, επανήλθαν στο προσκήνιο τα δικαστικά στοιχεία που αφορούν τον πατέρα του, μεταξύ των οποίων και καταγγελία για βιασμό και σεξουαλική επίθεση που είχε υποβάλει μία από τις εγγονές του.
Η καταγγέλλουσα, σήμερα 26 ετών, υποστήριξε ότι τα περιστατικά έλαβαν χώρα όταν ήταν μεταξύ 10 και 13 ετών, στο σπίτι του παππού της, κατά την περίοδο 2010–2013.
Απαλλακτικό βούλευμα το 2021Η ίδια πηγή διευκρινίζει ότι μετά την προκαταρκτική έρευνα, η Εισαγγελία του Béziers άνοιξε δικαστική έρευνα τον Οκτώβριο του 2015 και ο καταγγελλόμενος κλήθηκε να καταθέσει ενώπιον της Δικαιοσύνης.
Ανακριτής του Béziers τού απέδωσε την ιδιότητα του «υποβοηθούμενου μάρτυρα» (témoin assisté), καθεστώς χαμηλότερο από αυτό της επίσημης απαγγελίας κατηγοριών. Ο άνδρας, που σήμερα είναι μεταξύ 60 και 70 ετών, δεν παραπέμφθηκε ποτέ επισήμως ως κατηγορούμενος για τα συγκεκριμένα γεγονότα.
Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας, ο ανακριτής εξέδωσε στις 10 Σεπτεμβρίου 2021 διάταξη μη παραπομπής (non-lieu), έπειτα από οκτώ χρόνια ερευνών. Η πολιτική αγωγή άσκησε έφεση κατά της απόφασης ενώπιον του Εφετείου του Μονπελιέ, ωστόσο στη συνέχεια παραιτήθηκε από αυτήν. Το αρμόδιο δικαστικό τμήμα επικύρωσε την παραίτηση με απόφαση της 7ης Απριλίου 2022.
Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η υπόθεση θεωρείται πλέον οριστικά κλειστή.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα