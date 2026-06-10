Η εμπιστοσύνη στους θεσμούς μας έχει κλονιστεί, λέει ο Μακρόν μετά την υπόθεση της 11χρονης Λιανά και τις μαζικές διαδηλώσεις

Υπό έρευνα το σκοτεινό παρελθόν του πατέρα του κατηγορούμενου

Απαλλακτικό βούλευμα το 2021

Κατηγορούμενος την 1η Ιουνίου για απαγωγή και παράνομη κράτηση, ο Ζερόμ Μπαρελά πρόκειται να οδηγηθεί ενώπιον του ανακριτή που είναι αρμόδιος για την υπόθεση στο δικαστήριο της Αζέν, στη νότια Γαλλία. Αναμένεται αναβάθμιση των κατηγοριών σε ανθρωποκτονία.Η δικαιοσύνη αναμένεται επίσης να δημοσιεύσει τα αποτελέσματα της νεκροψίας νεκροτομής, η οποία θα καθορίσει τα αίτια θανάτου και τυχόν ενδείξεις σεξουαλικής επίθεσης.Χθες το βράδυ, ο γενικός διευθυντής της εθνικής χωροφυλακής Ιμπέρ Μπονό δήλωσε ότι η υπόθεση αυτή αποτελεί «μια αποτυχία για τη χωροφυλακή».Ο πατέρας του Ζερόμ Μπαρελά, βασικού υπόπτου για τον θάνατο της Λιανά και προσώπου που έχει επανειλημμένα απασχολήσει τη Δικαιοσύνη για υποθέσεις σεξουαλικής βίας κατά ανηλίκων, είχε δεχθεί το 2013 καταγγελία για βιασμό από μία από τις εγγονές του, η οποία δεν είναι κόρη του Ζερόμ Μπαρελά. Τελικά, η υπόθεση τέθηκε στο αρχείο με απαλλακτικό βούλευμα.Οι αποκαλύψεις σχετικά με το παρελθόν του Ζερόμ Μπαρελά, βασικού υπόπτου στην υπόθεση θανάτου της Λιανά, καθώς και των συγγενών του, συνεχίζονται. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου, επανήλθαν στο προσκήνιο τα δικαστικά στοιχεία που αφορούν τον πατέρα του, μεταξύ των οποίων και καταγγελία για βιασμό και σεξουαλική επίθεση που είχε υποβάλει μία από τις εγγονές του.Η καταγγέλλουσα, σήμερα 26 ετών, υποστήριξε ότι τα περιστατικά έλαβαν χώρα όταν ήταν μεταξύ 10 και 13 ετών, στο σπίτι του παππού της, κατά την περίοδο 2010–2013.Η ίδια πηγή διευκρινίζει ότι μετά την προκαταρκτική έρευνα, η Εισαγγελία του Béziers άνοιξε δικαστική έρευνα τον Οκτώβριο του 2015 και ο καταγγελλόμενος κλήθηκε να καταθέσει ενώπιον της Δικαιοσύνης.Ανακριτής του Béziers τού απέδωσε την ιδιότητα του «υποβοηθούμενου μάρτυρα» (témoin assisté), καθεστώς χαμηλότερο από αυτό της επίσημης απαγγελίας κατηγοριών. Ο άνδρας, που σήμερα είναι μεταξύ 60 και 70 ετών, δεν παραπέμφθηκε ποτέ επισήμως ως κατηγορούμενος για τα συγκεκριμένα γεγονότα.Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας, ο ανακριτής εξέδωσε στις 10 Σεπτεμβρίου 2021 διάταξη μη παραπομπής (non-lieu), έπειτα από οκτώ χρόνια ερευνών. Η πολιτική αγωγή άσκησε έφεση κατά της απόφασης ενώπιον του Εφετείου του Μονπελιέ, ωστόσο στη συνέχεια παραιτήθηκε από αυτήν. Το αρμόδιο δικαστικό τμήμα επικύρωσε την παραίτηση με απόφαση της 7ης Απριλίου 2022.Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η υπόθεση θεωρείται πλέον οριστικά κλειστή.