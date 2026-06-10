Για τον Όμιλο Sani/Ikos, η βιωσιμότητα αποτελεί μια διαρκή διαδικασία προσαρμογής και εξέλιξης, που επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται οι εμπειρίες φιλοξενίας
«Βόμβα» από τον Ντι Μάρτζιο για τον Λουτσέσκου: «Είναι σε διαπραγματεύσεις με την Αλ Σαντ»
«Βόμβα» από τον Ντι Μάρτζιο για τον Λουτσέσκου: «Είναι σε διαπραγματεύσεις με την Αλ Σαντ»
Ο Ιταλός δημοσιογράφος αναφέρει ότι ο Ρουμάνος τεχνικός είναι ήδη σε συζητήσεις με την ομάδα του Κατάρ
Ενώ ο Ραζβάν Λουτσέσκου έχει συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ όλα είναι ανοιχτά σχετικά με το μέλλον του.
Ο Ιβάν Σαββίδης φαίνεται να μην έχει ακόμα αποφασίσει τι θα κάνει με τον Ρουμάνο τεχνικό ο οποίος αυτή τη σεζόν, που ο ΠΑΟΚ γιόρτασε 100 χρόνια ζωής, απέτυχε να πάρει τίτλο με την ομάδα της Θεσσαλονίκης.
Από την άλλη υπάρχουν σενάρια που συνδέουν τον Λουτσέσκου με ομάδες της Τουρκίας και τώρα εμφανίστηκε και η Αλ Σαντ του Κατάρ.
Σύμφωνα με τον έγκυρο Ιταλό δημοσιογράφο Τζανλούκα Ντι Μάρτζιο, ο Ραζβάν Λουτσέσκου, είναι ήδη σε διαπραγματεύσεις με την ομάδα της Ντόχα προκειμένου να διαδεχθεί τον Ρομπέρτο Μαντσίνι.
Ο Ιβάν Σαββίδης φαίνεται να μην έχει ακόμα αποφασίσει τι θα κάνει με τον Ρουμάνο τεχνικό ο οποίος αυτή τη σεζόν, που ο ΠΑΟΚ γιόρτασε 100 χρόνια ζωής, απέτυχε να πάρει τίτλο με την ομάδα της Θεσσαλονίκης.
Από την άλλη υπάρχουν σενάρια που συνδέουν τον Λουτσέσκου με ομάδες της Τουρκίας και τώρα εμφανίστηκε και η Αλ Σαντ του Κατάρ.
Σύμφωνα με τον έγκυρο Ιταλό δημοσιογράφο Τζανλούκα Ντι Μάρτζιο, ο Ραζβάν Λουτσέσκου, είναι ήδη σε διαπραγματεύσεις με την ομάδα της Ντόχα προκειμένου να διαδεχθεί τον Ρομπέρτο Μαντσίνι.
Razvan Lucescu in trattativa per diventare il nuovo allenatore dell’Al-Sadd al posto di Roberto Mancini @SkySport— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) June 10, 2026
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