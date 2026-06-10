Φάμελλος σε Πολάκη: Η ενότητα είναι η ταυτότητά μας, δίπλα στον Τσίπρα το μοναδικό σενάριο συνέχειας
Φάμελλος σε Πολάκη: Η ενότητα είναι η ταυτότητά μας, δίπλα στον Τσίπρα το μοναδικό σενάριο συνέχειας
«Με τις αυτόνομες λογικές, εκλογικής καθόδου, θα χρεωνόμασταν ότι δεν συμβάλλουμε στην προσπάθεια για προοδευτική αλλαγή στη χώρα» τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ
Απάντηση στις αιτιάσεις του ανεξάρτητου βουλευτή, Παύλου Πολάκη, αλλά και στα επιχειρήματα των στελεχών της μειοψηφίας έδωσε εμμέσως ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος κατά την εισήγηση του στη κοινή συνεδρίαση του Οργανωτικού γραφείου με τους συντονιστές των Νομαρχιακών Επιτροπών του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.
Λίγα εικοσιτετράωρα μετά τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, η οποία αποφάσισε να μην κατέβει αντιπαραθετικά ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ στις επόμενες εκλογές, «με την απόφαση της ΚΕ απευθυνόμαστε πρώτα από όλα στους πολίτες και στο αίτημά τους για ανατροπή της κυβέρνησης και για την πολιτική αλλαγή», ανέφερε σχετικά ο κ. Φάμελλος.
Όπως τόνισε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, «αποφασίσαμε να σταθούμε δίπλα και συντροφικά στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα, να τη στηρίξουμε, γιατί μπορεί να φέρει προοδευτική κυβέρνηση» ενώ συνέχισε λέγοντας πως «η στρατηγική της ενότητας είναι πάγια, σταθερή και δημόσια τοποθέτησή μου». «Χτίζουμε "γέφυρα στο μέλλον" και συμμετέχουμε στην προοδευτική συζήτηση για το πρόγραμμα και την κυβέρνηση της επόμενης μέρας. Τώρα οι πολίτες έχουν από εμάς ξεκάθαρη θέση. Ξέρουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αποφάσισε να είναι όλοι μαζί», πρόσθεσε.
«Και ταυτόχρονα εργαζόμαστε για ευρύτερη σύγκλιση. Γιατί ξέρουμε καλά τι απαιτείται για να πέσει ο Μητσοτάκης και έχουμε αποφασίσει να εργαστούμε για αυτό» υποστήριξε ο Σωκράτης Φάμελλος. Και πρόσθεσε: «αυτό είναι και το μοναδικό σενάριο συνέχειας. Μόνο με μία μεγάλη δυνατή προοδευτική παράταξη μπορούμε να έχουμε συνέχεια των ιδεών και της παρακαταθήκης ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό λέει και η κοινωνική βάση του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ. Αυτή είναι και η δική μου δέσμευση, η δική μου υποχρέωση», όπως σημείωσε.
«Έτσι οι κοινωνικοί δίαυλοι είναι ανοιχτοί, το αντίθετο από τη διάλυση. Αυτή είναι η καλύτερη απάντηση στα ανυπόστατα σενάρια διάλυσης» ισχυρίστηκε ο κ. Φάμελλος, λέγοντας πως «με τις αυτόνομες λογικές, εκλογικής καθόδου, θα χρεωνόμασταν ότι δεν συμβάλλουμε στην προσπάθεια για προοδευτική αλλαγή στη χώρα».
«Η ενότητα είναι η ταυτότητά μας, αυτό ζητάμε ως στάση ζωής από τους προοδευτικούς πολίτες, αυτό κάνουμε με την απόφασή μας. Με την απόφαση της ΚΕ συμμετέχουμε στην ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου. Απαντάμε στους πολίτες ότι παίρνουμε τις αποφάσεις που ζητούν για το κοινωνικό και όχι για το κομματικό συμφέρον» κατέληξε ο κ. Φάμελλος.
Λίγα εικοσιτετράωρα μετά τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, η οποία αποφάσισε να μην κατέβει αντιπαραθετικά ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ στις επόμενες εκλογές, «με την απόφαση της ΚΕ απευθυνόμαστε πρώτα από όλα στους πολίτες και στο αίτημά τους για ανατροπή της κυβέρνησης και για την πολιτική αλλαγή», ανέφερε σχετικά ο κ. Φάμελλος.
Όπως τόνισε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, «αποφασίσαμε να σταθούμε δίπλα και συντροφικά στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα, να τη στηρίξουμε, γιατί μπορεί να φέρει προοδευτική κυβέρνηση» ενώ συνέχισε λέγοντας πως «η στρατηγική της ενότητας είναι πάγια, σταθερή και δημόσια τοποθέτησή μου». «Χτίζουμε "γέφυρα στο μέλλον" και συμμετέχουμε στην προοδευτική συζήτηση για το πρόγραμμα και την κυβέρνηση της επόμενης μέρας. Τώρα οι πολίτες έχουν από εμάς ξεκάθαρη θέση. Ξέρουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αποφάσισε να είναι όλοι μαζί», πρόσθεσε.
«Και ταυτόχρονα εργαζόμαστε για ευρύτερη σύγκλιση. Γιατί ξέρουμε καλά τι απαιτείται για να πέσει ο Μητσοτάκης και έχουμε αποφασίσει να εργαστούμε για αυτό» υποστήριξε ο Σωκράτης Φάμελλος. Και πρόσθεσε: «αυτό είναι και το μοναδικό σενάριο συνέχειας. Μόνο με μία μεγάλη δυνατή προοδευτική παράταξη μπορούμε να έχουμε συνέχεια των ιδεών και της παρακαταθήκης ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό λέει και η κοινωνική βάση του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ. Αυτή είναι και η δική μου δέσμευση, η δική μου υποχρέωση», όπως σημείωσε.
«Έτσι οι κοινωνικοί δίαυλοι είναι ανοιχτοί, το αντίθετο από τη διάλυση. Αυτή είναι η καλύτερη απάντηση στα ανυπόστατα σενάρια διάλυσης» ισχυρίστηκε ο κ. Φάμελλος, λέγοντας πως «με τις αυτόνομες λογικές, εκλογικής καθόδου, θα χρεωνόμασταν ότι δεν συμβάλλουμε στην προσπάθεια για προοδευτική αλλαγή στη χώρα».
«Η ενότητα είναι η ταυτότητά μας, αυτό ζητάμε ως στάση ζωής από τους προοδευτικούς πολίτες, αυτό κάνουμε με την απόφασή μας. Με την απόφαση της ΚΕ συμμετέχουμε στην ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου. Απαντάμε στους πολίτες ότι παίρνουμε τις αποφάσεις που ζητούν για το κοινωνικό και όχι για το κομματικό συμφέρον» κατέληξε ο κ. Φάμελλος.
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