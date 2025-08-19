Το Πεκίνο λέει πως υποστηρίζει τις ειρηνευτικές συνομιλίες για την Ουκρανία
Το Πεκίνο λέει πως υποστηρίζει τις ειρηνευτικές συνομιλίες για την Ουκρανία
«Η Κίνα ήταν ανέκαθεν πεπεισμένη πως ο διάλογος και η διαπραγμάτευση αποτελούν τη μοναδική βιώσιμη οδό» αναφέρει εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ
Το Πεκίνο δήλωσε σήμερα ότι «υποστηρίζει όλες τις προσπάθειες» για την ειρήνη, μετά τη συνάντηση στην Ουάσινγκτον ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και την ανακοίνωση μιας ενδεχόμενης συνόδου κορυφής ανάμεσα στον Ουκρανό πρόεδρο και τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν.
«Η Κίνα ήταν ανέκαθεν πεπεισμένη πως ο διάλογος και η διαπραγμάτευση αποτελούν τη μοναδική βιώσιμη οδό για την επίλυση της ουκρανικής κρίσης. Υποστηρίζουμε όλες τις προσπάθειες υπέρ της ειρήνης», δήλωσε στη διάρκεια της τακτικής ενημέρωσης των δημοσιογράφων η Μάο Νινγκ, εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών.
