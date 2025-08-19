Νέα επίθεση Μεντβέντεφ εναντίον της Ουκρανίας και των συμμάχων της: Απέτυχαν στον Λευκό Οίκο, «έγλειφαν» τον Τραμπ
Νέα επίθεση Μεντβέντεφ εναντίον της Ουκρανίας και των συμμάχων της: Απέτυχαν στον Λευκό Οίκο, «έγλειφαν» τον Τραμπ
O αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας χαρακτηρίζει «κλόουν» τον Ουκρανό πρόεδρο και αναρωτιέται αν θα αλλάξει τροπάρι όταν φορέσει ξανά τη χακί στολή του
Νέα επίθεση κατά της Ουκρανίας και των δυτικών χωρών εξαπέλυσε ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ, στον απόηχο των επαφών που είχε εχθές ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Ευρωπαίους ηγέτες στον Λευκό Οίκο.
Σε ανάρτησή του στο X, ο αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας χαρακτήρισε «αντιρωσική» και «φιλοπόλεμη» τη Συμμαχία των Προθύμων, επισημαίνοντας ότι απέτυχαν να επικρατήσουν έναντι του Αμερικανού προέδρου στο δικό του έδαφος.
Συνεχίζοντας σε ειρωνικό ύφος, ο Μεντβέντεφ έκανε λόγο για «γλείψιμο» της Ευρώπης προς τον Τραμπ, ενώ στη συνέχεια στοχοποίησε προσωπικά τον Ουκρανό πρόεδρο, αποκαλώντας τον «κλόουν» και αφήνοντας να εννοηθεί ότι ίσως αλλάξει τροπάρι «για τις εγγυήσεις και τα εδάφη» όταν επιστρέψει στην Ουκρανία και φορέσει ξανά τη στρατιωτική στολή του.
«Η αντιρωσική, φιλοπόλεμη "Συμμαχία των Προθύμων" δεν κατάφερε να επικρατήσει έναντι του Αμερικανού προέδρου στο δικό του "γήπεδο". Η Ευρώπη τον ευχαρίστησε και τον κολάκεψε. Το ερώτημα ποιο τραγούδι θα τραγουδήσει ο κλόουν του Κιέβου για εγγυήσεις και εδάφη όταν ξαναφορέσει τη χακί στρατιωτική στολή του» αναφέρει η ανάρτηση στο X.
The anti-Russian warmongering Coalition of the Willing failed to outplay @POTUS on his turf. Europe thanked & sucked up to him. The question is which tune the Kiev clown will play about guarantees & territories back home, once he’s put on his green military uniform again.— Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) August 19, 2025
