Το σχέδιο του Ζελένσκι και οι κόκκινες γραμμές στον Λευκό Οίκο - Τι ζητά η Ουκρανία από τον Τραμπ μετά τα 100 δισ. για όπλα

Σύμφωνα με το έγγραφο, η Ουκρανία δεν θα αποδεχθεί καμία συμφωνία που θα περιλαμβάνειστη Ρωσία και επιμένει ότι η εκεχειρία είναι το πρώτο βήμα προς μια πλήρη ειρηνευτική συμφωνία.Απορρίπτει επίσης την πρόταση που έκανε ο Πούτιν στον Τραμπ στην Αλάσκα να παγώσει η υπόλοιπη γραμμή μετώπου αν η Ουκρανία αποσύρει τα στρατεύματά της από τα τμήματα του Ντονέτσκ και του Λουγκάνσκ που βρίσκονται υπό μερική κατοχή. Μια τέτοια κίνηση, αναφέρει, θα δημιουργούσε «ορμητήριο για μια νέα και ταχεία προέλαση των ρωσικών δυνάμεων προς την πόλη Ντνίπρο» και θα επέτρεπε στον Πούτιν «να πετύχει τους στόχους της επιθετικότητας με άλλους τρόπους».Η ουκρανική πλευρά πιστεύει ότι η προσπάθεια τηςνα λύσει ταπριν από τις συνομιλίες για μια διαρκή ειρήνη θα δημιουργούσε τετελεσμένα στο έδαφος χωρίς να διασφαλίζει την μελλοντική ασφάλεια του Κιέβου.Το έγγραφο τονίζει επίσης ότι η Ουκρανία πρέπει να λάβει πλήρη αποζημίωση από τη Ρωσία για τις πολεμικές καταστροφές, η οποία θα μπορούσε να καλυφθεί από τα 300 δισ. δολάρια σε ρωσικά κρατικά περιουσιακά στοιχεία που έχουν παγώσει σε δυτικές χώρες. Οποιαδήποτε χαλάρωση των κυρώσεων, προσθέτει, θα πρέπει να δοθεί μόνο εφόσον η Ρωσία συμμορφωθεί με τη μελλοντική ειρηνευτική συμφωνία και «παίξει δίκαια».