ΔΕΘ: Κερδίζει έδαφος η κατάργηση προσωπικής διαφοράς για 670.000 συνταξιούχους - Πώς θα ωφεληθούν, πόσο κοστίζει το μέτρο
Η κατάργηση και όχι η περικοπή της προσωπικής διαφοράς φαίνεται να κερδίζει έδαφος ως μέτρο που θα προκαλέσει θετικές αντιδράσεις έναντι της αύξησης του επιδόματος των 250 ευρώ που συνεχίζει να υπάρχει στο τραπέζι
Εκτός από την ενίσχυση των μεσαίων εισοδημάτων και την άμβλυνση του στεγαστικού προβλήματος, η «ομπρέλα» των μέτρων της ΔΕΘ θα περιλαμβάνει μέτρα για την ενίσχυση των συνταξιούχων με σημαντικότερο την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, ένα μέτρο που δεν είχε πάρει πέρυσι το «πράσινο φως».
Η κατάργηση και όχι η περικοπή της φαίνεται να κερδίζει έδαφος ως ρηξικέλευθο και εμβληματικό μέτρο που θα προκαλέσει θετικές αντιδράσεις έναντι της αύξησης του επιδόματος των 250 ευρώ που συνεχίζει να υπάρχει στο τραπέζι.
Σημειώνεται ότι έτσι κι αλλιώς έχει ανακοινωθεί ότι το επίδομα των 250 ευρώ σε 1,1 εκατ. συνταξιούχους και ευάλωτους πολίτες θα δοθεί σε μόνιμη βάση αρχής γενομένης από το Νοέμβριο του 2025. Το σίγουρο είναι ότι ένα από τα δύο μέτρα θα προχωρήσει καθώς οι πόροι δεν είναι ανεξάντλητοι.
Η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς που διατηρούν σήμερα περίπου 670.000 συνταξιούχοι θα ανοίξει την πόρτα στις ετήσιες αυξήσεις τις οποίες σήμερα στερούνται, λαμβάνοντας στη θέση τους το επίδομα προσωπικής διαφοράς 100-200 ευρώ πέρυσι.
Για παράδειγμα: συνταξιούχος λόγω γήρατος από το ΙΚΑ με 25 ως 27 έτη ασφάλισης λαμβάνει συνολική σύνταξη 883 ευρώ με υπόλοιπο προσωπικής διαφοράς 42 ευρώ. Αν αποφασιστεί να μηδενιστεί η προσωπική διαφορά, ο συνταξιούχος θα πάρει αύξηση 21 ευρώ το 2026 (αν υποθέσουμε ότι η αύξηση θα κυμανθεί πέριξ του 2,4%) και η σύνταξη θα διαμορφωθεί στα 904 ευρώ.
Ωστόσο πολλές εκατοντάδες χιλιάδες ακόμα που διατηρούν μεγάλη προσωπική διαφορά θα χρειαστούν 5 έως 10 χρόνια για να συμψηφίσουν την προσωπική διαφορά με τις ετήσιες λογιστικές αυξήσεις και να τεθούν κάτω από την ομπρέλα των πραγματικών αυξήσεων στην τσέπη .
Αν εφαρμοστεί η πλήρης κατάργηση της διαφοράς, τίποτα από όλα δε θα ισχύσει και οι αυξήσεις του 2026 θα δοθούν αυτόματα, πιθανότατα στο τέλος του τρέχοντος έτους.
Το κόστος από την πλήρη κατάργηση της προσωπικής διαφοράς ανέρχεται σε 160 εκατ. ευρώ ετησίως ενώ με κούρεμα 50% το κόστος πέφτει στα 80 με 90 εκατ. ευρώ, ενώ αν καταβληθεί το επίδομα προσωπικής διαφοράς το συνολικό κόστος θα είναι μικρότερο από 84 εκατ. που ήταν πέρυσι, καθώς κάθε χρόνο μειώνονται οι δικαιούχοι του επιδόματος οι οποίοι συμψηφίζουν την προσωπική διαφορά και αρχίζουν να λαμβάνουν για πρώτη φορά τις ετήσιες αυξήσεις.
Το επίδομα προσωπικής διαφοράς για το 2024 χορηγήθηκε σε συνταξιούχους που έχουν προσωπική διαφορά πάνω από 10 ευρώ και λαμβάνουν σύνταξη ή συντάξεις μέχρι 1.600 ευρώ (συνολικό καθαρό ποσό προ φόρου). Το ποσό του επιδόματος ανέρχεται σε 200 ευρώ για όσους λαμβάνουν κύρια σύνταξη έως 700 ευρώ, 150 ευρώ για όσους λαμβάνουν από 700,01 έως 1.100 ευρώ, και 100 ευρώ για όσους λαμβάνουν από 1.100,01 έως 1.600 ευρώ.
Τι ισχύει σήμεραΒεβαίως με τη λογιστική αύξηση κάθε χρόνο λόγω των ετήσιων αυξήσεων οι εν λόγω συνταξιούχοι απομείωναν την προσωπική διαφορά ανοίγοντας το δρόμο προς τις αυξήσεις. Σύμφωνα με εκτιμήσεις περίπου 90.000 συνταξιούχοι κάθε χρόνο αποκτούν δικαίωμα στις αυξήσεις. Σύμφωνα, δε, με τις προβολές που πραγματοποιούν οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, εάν συνεχιστεί ο ίδιος ρυθμός αύξησης των συντάξεων, την επόμενη διετία είναι πιθανό να μηδενίσουν την προσωπική τους διαφορά άλλοι 240.000 - 250.000 συνταξιούχοι.
