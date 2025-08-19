Sky News: Ο Πούτιν δεν ήταν στο Λευκό Οίκο, αλλά η επιρροή του ήταν εκεί - Οι 3 στιγμές που αποκαλύπτουν την επίδρασή του στον Τραμπ

Για τη Μόσχα, ο στόχος τώρα είναι να κρατήσει τον Ντόναλντ Τραμπ στον δρόμο προς την ειρήνη, που είναι πρώτα η επίλυση και μετά η κατάπαυση του πυρός. Πιστεύει ότι αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για να εξασφαλίσει τους στόχους της, επειδή έχει μεγαλύτερη επιρροή όσο συνεχίζονται οι μάχες.