Είτε γυμναζόμαστε είτε όχι, αυτές είναι μερικές συμβουλές για να αποφύγουμε τους τραυματισμούς
Είτε είστε υπάλληλος γραφείου που προσπαθεί να αποφύγει τον πόνο στην πλάτη, είτε είστε δρομέας που ελπίζει να αποφύγει τους πόνους στα πόδια, οι ακόλουθες πρακτικές μπορούν να σας βοηθήσουν να προστατεύσετε το σώμα σας για τα επόμενα χρόνια
Οι τραυματισμοί σπάνια συμβαίνουν μόνο από ατύχημα. Τις περισσότερες φορές, αναπτύσσονται σιωπηλά με την πάροδο του χρόνου — λόγω κακής στάσης του σώματος, παράλειψης προθέρμανσης ή αγνόησης των σημάτων που μας δίνει το ίδιο μας το σώμα — μέχρι που ένα λάθος βήμα ή μια γρήγορη στροφή να μας οδηγήσει στον πόνο. Οι φυσιοθεραπευτές, οι προπονητές και άλλοι ειδικοί στον τομέα της υγείας συμφωνούν: η υιοθέτηση των σωστών καθημερινών συνηθειών είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να παραμείνετε δραστήριοι και χωρίς τραυματισμούς. Πώς;
Στο επίκεντρο της πρόληψης των τραυματισμών βρίσκεται η δύναμη. Οι ισχυροί μύες σταθεροποιούν τις αρθρώσεις, απορροφούν τους κραδασμούς και μειώνουν τη φθορά που οδηγεί σε προβλήματα υπερβολικής χρήσης. Ένας αδύναμος κορμός, για παράδειγμα, συχνά μεταφέρει το βάρος στην κάτω περιοχή της πλάτης, ενώ οι ανεπαρκώς ανεπτυγμένοι μύες των γοφών αφήνουν τα γόνατα ευάλωτα.
Η ανάπτυξη δύναμης δεν απαιτεί συνδρομή σε γυμναστήριο ή ώρες βαριάς άρσης βαρών. Απλές ασκήσεις, όπως σανίδες, κάμψεις ή γέφυρες, που εκτελούνται με συνέπεια μπορούν να κάνουν αισθητή διαφορά. Στόχος σας πρέπει να είναι να γυμνάσετε όλες τις κύριες μυϊκές ομάδες, συμπεριλαμβανομένων των ποδιών, των γοφών, της πλάτης και των ώμων. Δύο έως τρεις σύντομες συνεδρίες την εβδομάδα είναι συχνά αρκετές για να δείτε τα οφέλη. Σκεφτείτε την ενδυνάμωση όχι ως προαιρετικό πρόσθετο, αλλά ως την ασφάλεια που διατηρεί το σώμα σας ανθεκτικό.
Η στάση του σώματος είναι ένας από τους πιο παραμελημένους παράγοντες στην πρόληψη τραυματισμών. Το ανθρώπινο σώμα έχει σχεδιαστεί για κίνηση, αλλά πολλοί από εμάς περνάμε πολλές ώρες σκυμμένοι μπροστά από οθόνες, τεντώνοντας το λαιμό μας προς τα τηλέφωνα ή παίρνοντας περίεργες στάσεις. Με την πάροδο του χρόνου, αυτό δημιουργεί μυϊκές ανισορροπίες και πίεση στις αρθρώσεις.
Μια απλή λύση: ελέγχετε τακτικά τη στάση του σώματός σας. Τα αυτιά σας πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένα με τους ώμους σας, το βάρος σας ισορροπημένο και στα δύο πόδια. Πρέπει να καθόσαστε με την πλάτη σας στηριγμένη και τα πόδια σας επίπεδα. Μικρές διορθώσεις, που εφαρμόζονται καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, βοηθούν στη μείωση της καταπόνησης του σώματος, πριν αυτή μετατραπεί σε πόνο.
Ακόμα καλύτερα, αποφύγετε να παραμένετε σε μια θέση για πολύ ώρα. Το να σηκώνεστε, να τεντώνεστε ή να κάνετε έναν σύντομο περίπατο κάθε 30-60 λεπτά, μπορεί να κάνει περισσότερα για την υγεία σας από το να προσπαθείτε να διατηρήσετε την «τέλεια στάση» για ατέλειωτες ώρες.
Πολλές κακώσεις συμβαίνουν όταν οι άνθρωποι περνάνε κατευθείαν από την ανάπαυση σε απαιτητική δραστηριότητα, είτε πρόκειται για τρέξιμο για να προλάβουν το λεωφορείο, είτε σε έναν αγώνα μπάσκετ το Σαββατοκύριακο. Οι κρύοι μύες και οι δύσκαμπτες αρθρώσεις είναι πολύ πιο ευαίσθητοι σε καταπονήσεις και ρήξεις.
Η σωστή προθέρμανση δεν χρειάζεται να είναι περίπλοκη. Πέντε έως δέκα λεπτά ελαφριάς, δυναμικής κίνησης, όπως περιστροφές των χεριών, κινήσεις των ποδιών ή γρήγορο περπάτημα, προετοιμάζουν το σώμα αυξάνοντας τη ροή του αίματος και την ευελιξία. Το τέντωμα, όπως το άγγιγμα των δακτύλων και των ποδιών, είναι καλύτερο να γίνεται μετά τη δραστηριότητα, όταν οι μύες είναι ήδη ζεστοί. Αυτή η μικρή επένδυση στην προετοιμασία μπορεί να σας γλιτώσει εβδομάδες αποθεραπείας αργότερα.
Ξεκινήστε με «δυνατά θεμέλια»
Δώστε προσοχή στη στάση του σώματος
Ζεσταθείτε πριν κινηθείτε
Ακούστε τα πρώιμα προειδοποιητικά σημάδια
Ίσως το πιο συνηθισμένο λάθος που κάνουν οι άνθρωποι είναι να αγνοούν τα σήματα του σώματός τους. Ένας μικρός πόνος στον ώμο, δυσκαμψία στο γόνατο ή μια ενόχληση που διαρκεί περισσότερο από το αναμενόμενο είναι συχνά πρώιμοι δείκτες. Ο πειρασμός είναι να συνεχίσετε, ειδικά όταν δεν θέλετε να χάσετε μια προπόνηση, μια εξάσκηση ή μια πολυάσχολη εργάσιμη μέρα. Αλλά το να αγνοήσετε αντίστοιχα σημάδια μπορεί συχνά να μετατρέψει ένα μικρό πρόβλημα σε σοβαρό τραυματισμό.
Αντ' αυτού, αντιμετωπίστε τον πόνο ως χρήσιμη ανατροφοδότηση. Αν κάτι δεν σας φαίνεται σωστό, χαλαρώστε, ξεκουραστείτε ή προσαρμόστε τη δραστηριότητά σας. Και αν η δυσφορία επιμένει, ζητήστε επαγγελματική αξιολόγηση. Η έγκαιρη ανίχνευση των προβλημάτων σημαίνει σχεδόν πάντα ευκολότερη και ταχύτερη ανάρρωση.
Οι δυνατοί μύες από μόνοι τους δεν αρκούν αν οι αρθρώσεις και οι ιστοί σας δεν μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Τα σφιχτά ισχία, οι δύσκαμπτοι ώμοι ή η περιορισμένη κινητικότητα των αστραγάλων αναγκάζουν το σώμα να τα αντισταθμίζει με αδέξιους τρόπους, αυξάνοντας τον κίνδυνο τραυματισμού.
Οι καθημερινές ασκήσεις διατάσεων ή κινητικότητας —ακόμα και πέντε λεπτά το πρωί ή το βράδυ— βοηθούν στη διατήρηση του εύρους κίνησης. Η γιόγκα, το πιλάτες ή το απλό foam rolling μπορούν επίσης να βελτιώσουν την ευελιξία, ενώ προάγουν την κυκλοφορία και την ανάρρωση. Η ήπια, τακτική προσοχή λοιπόν στην κινητικότητα διατηρεί το σώμα σε ομαλή κίνηση και μειώνει την πιθανότητα ξαφνικών τραυματισμών ή τραβήγματος.
Η ανάρρωση δεν είναι τεμπελιά — είναι η διαδικασία κατά την οποία το σώμα επιδιορθώνεται και ενισχύεται. Χωρίς επαρκή ανάπαυση, οι ιστοί δεν επουλώνονται πλήρως και ο κίνδυνος τραυματισμού αυξάνεται κατακόρυφα.
Ο ύπνος είναι το θεμέλιο: οι ενήλικες χρειάζονται επτά έως εννέα ώρες ύπνου κάθε βράδυ για βέλτιστη ανάρρωση. Η διατροφή και η ενυδάτωση παίζουν επίσης ρόλο, όπως και η ενεργητική ανάρρωση — ελαφριές κινήσεις όπως το περπάτημα, το τέντωμα ή το κολύμπι τις ημέρες ανάπαυσης για να διατηρηθεί η ροή του αίματος.
Θεωρήστε την ανάρρωση ως μέρος του προπονητικού σας προγράμματος, είτε είστε αθλητής είτε απλά παραμένετε ενεργός για λόγους υγείας. Χωρίς αυτήν, η πρόοδος σταματά και οι τραυματισμοί εμφανίζονται.
Οι τραυματισμοί δεν περιορίζονται στο γυμναστήριο ή στο γήπεδο. Πολλοί συμβαίνουν κατά τη διάρκεια καθημερινών εργασιών: όταν σηκώνετε τα ψώνια, μεταφέρετε τα ρούχα ή σκύβετε για να σηκώσετε ένα παιδί. Μαθαίνοντας τη σωστή στάση του σώματος μπορείτε να αποφύγετε αυτούς τους κινδύνους.
Πάντα σκύβετε με τα γόνατα, όχι με τη μέση, όταν σηκώνετε κάτι. Κρατήστε τα αντικείμενα κοντά στο σώμα σας για να μειώσετε την καταπόνηση. Αποφύγετε να στρίβετε το σώμα σας όταν μεταφέρετε βαριά αντικείμενα και δώστε προσοχή στα παπούτσια σας: τα παπούτσια που προσφέρουν στήριξη προστατεύουν τις αρθρώσεις σας, είτε ασκείστε, είτε στέκεστε απλά όρθιοι.
Το να μένετε χωρίς τραυματισμούς δεν έχει να κάνει με την τελειότητα, αλλά με τη συνέπεια. Λίγα λεπτά διατάσεων, μερικές ασκήσεις ενδυνάμωσης ή τακτικοί έλεγχοι της στάσης του σώματος μπορούν να αποφέρουν μακροπρόθεσμα οφέλη αν γίνονται καθημερινά.
Ο στόχος δεν είναι να εξαλειφθούν όλοι οι κίνδυνοι — η ζωή θα περιλαμβάνει πάντα περιστασιακά παραπατήματα ή πονεμένους μυς. Αντίθετα, αυτές οι συνήθειες μειώνουν τις πιθανότητες σοβαρών αναποδιών και σας βοηθούν να αναρρώσετε πιο γρήγορα όταν προκύπτουν μικρά προβλήματα. Κάνοντας την πρόληψη μέρος της ρουτίνας σας, όχι μόνο θα αποφύγετε τον περιττό πόνο, αλλά και θα απολαύσετε μεγαλύτερη ελευθερία, ενέργεια και αυτοπεποίθηση σε ό,τι κάνετε.
Αναπτύξτε ευελιξία και κινητικότητα
Σεβασμός στην ανάρρωση
Ασφαλείς καθημερινές κινήσεις
Κάντε την πρόληψη συνήθεια, όχι αγγαρεία
