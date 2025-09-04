ΔΕΘ 2025: Στα 1,7 δισ. «κλείδωσε» το νέο πακέτο παροχών - Ποια μέτρα προκρίνονται και τι μένει πίσω

Το κυβερνητικό στίγμα είναι «στήριξη κοινωνίας με σεβασμό στη σταθερότητα». Στις τελικές αποφάσεις συνέβαλε η διαφαινόμενη υπεραπόδοση του προϋπολογισμού, με πρωτογενές πλεόνασμα 7,9 δισ. ευρώ στο επτάμηνο και ισχυρά φορολογικά έσοδα (40,4 δισ. ευρώ), που δίνουν τον απαιτούμενο χώρο για μόνιμες και στοχευμένες παρεμβάσεις χωρίς ρήγμα στη δημοσιονομική ισορροπία.