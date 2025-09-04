ΔΕΘ 2025: Στα 1,7 δισ. «κλείδωσε» το νέο πακέτο παροχών - Ποια μέτρα προκρίνονται και τι μένει πίσω
Το πακέτο που θα ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα δίνει έμφαση στις φοροελαφρύνσεις, στις οικογένειες με παιδιά, σε νέα ζευγάρια αλλά και στους ένστολους - Θα πρόκειται για μέτρα μόνιμου χαρακτήρα
Όχι με ένα «καλάθι» παροχών για όλους, αλλά με μέτρα που θα αφήνουν κοινωνικό αποτύπωμα και θα απαντούν σε κρίσιμα σύγχρονα προβλήματα, μεταβαίνει την Παρασκευή στη Θεσσαλονίκη ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Για το «πακέτο» της ΔΕΘ επιστρατεύει πληθώρα μέτρων που, σε συνδυασμό - και όχι αποσπασματικά ή αποκομμένα το ένα από το άλλο - όλα μαζί θα έχουν στόχο να δώσουν λύσεις σε τρία βασικά πεδία: την κρίση στέγασης, στο δημογραφικό πρόβλημα και τη στήριξη της μεσαίας τάξης που αποτελεί και «μοχλό» της ελληνικής οικονομίας.
Με βάση τις τελευταίες πληροφορίες, το ύψος των παροχών «σπάει» το όριο των 1,5 δισεκατομμυρίων ευρώ που είχε αρχικά ανακοινωθεί. Θα κινηθεί κοντά στα 1,7 δισ. και θα δίνει έμφαση στις φοροελαφρύνσεις, στις οικογένειες με παιδιά, σε νέα ζευγάρια αλλά και στους ένστολους. Θα πρόκειται για μέτρα μόνιμου χαρακτήρα, που θα ισχύουν και θα εφαρμόζονται και κάθε χρόνο, πέραν των όποιων άλλων παροχών δρομολογούνται από το 2026 και μετά.
Στα «σίγουρα μέτρα» του φετινού πακέτου της ΔΕΘ, περιλαμβάνονται:>
• Ελαφρύνσεις στους άμεσους φόρους εισοδήματος με έμφαση στα εισοδήματα της μεσαίας τάξης (περιοχή 20.000–50.000 ευρώ), ώστε μισθωτοί και νοικοκυριά να δουν άμεσο διαθέσιμο εισόδημα, με προτεραιότητα σε οικογένειες με παιδιά μέσω αυξημένων αφορολογήτων/εκπτώσεων φόρου ανά τέκνο. Αλλαγές -οριακές όμως- αναμένονται και στο τεκμήριο των ελευθέρων επαγγελματιών.
• Μέτρα για φθηνότερα σπίτια με μέτρα ανακούφισης από το κόστος στέγασης σαν το «1 ενοίκιο δώρο» που ξεκινά τον Νοέμβριο, όπως κατοικίες με χαμηλό ενοίκιο μέσω κοινωνική αντιπαροχή, επέκταση του προγράμματος «Σπίτι μου» κ.ά.
• Ενισχύσεις για ένστολους, πέραν από το νέο επίδομα «Ιδιαίτερων Συνθηκών Εργασίας και Επικινδυνότητας» (+100€/μήνα από 1/7/2025), με βάση κυρίως το νέο μισθολόγιο των Ενόπλων Δυνάμεων το οποίο θα ανακοινωθεί σε λεπτομέρεια τις επόμενες μέρες.
• Οικογένειες με παιδιά: προκρίνεται πρόσθετη αύξηση των ειδικών εκπτώσεων φόρου για προστατευόμενα τέκνα, ώστε να ωφελούνται αισθητά οι οικογένειες με 1–3 παιδιά, με ισχυρότερη κλιμάκωση για πολύτεκνες οικογένειες. Η στόχευση συνδέεται ευθέως με το δημογραφικό να καταγράφεται ως εθνική προτεραιότητα.
• Μισθοί – συντάξεις: προαναγγέλλονται νέες αυξήσεις μισθών, μείωση ασφαλιστικών εισφορών, παρέμβαση στην προσωπική διαφορά συνταξιούχων και, ενδεχομένως, διεύρυνση στο νέο μόνιμο επίδομα των 250 ευρώ που θα δίδεται κάθε Νοέμβριο.
Αντιθέτως, «μένουν εκτός» ή αναβάλλονται:
• Γενικευμένες, οριζόντιες παροχές χωρίς εισοδηματική/οικογενειακή στόχευση δεν εντάσσονται, για να διαφυλαχθεί η δημοσιονομική ανθεκτικότητα και ο χώρος για στοχευμένες ελαφρύνσεις.
• Μειώσεις έμμεσων φόρων /ΦΠΑ καθώς δεν διασφαλίζεται ότι οι επιχειρήσεις θα τις μετακυλίσουν στις τελικές τιμές καταναλωτή.
• Εκτεταμένες μειώσεις σε συντελεστές πέραν της στοχευμένης μεσαίας κλίμακας και αύξηση του έμμεσου αφορολογήτου για τους άγαμους (8.636 ευρώ σήμερα), καθώς το βάρος θα πέφτει σε στοχευμένες κλίμακες και οικογενειακές ελαφρύνσεις.
Τι «κλείδωσε»
Τι «κλείδωσε»
Στα «σίγουρα μέτρα» του φετινού πακέτου της ΔΕΘ, περιλαμβάνονται:>
• Ελαφρύνσεις στους άμεσους φόρους εισοδήματος με έμφαση στα εισοδήματα της μεσαίας τάξης (περιοχή 20.000–50.000 ευρώ), ώστε μισθωτοί και νοικοκυριά να δουν άμεσο διαθέσιμο εισόδημα, με προτεραιότητα σε οικογένειες με παιδιά μέσω αυξημένων αφορολογήτων/εκπτώσεων φόρου ανά τέκνο. Αλλαγές -οριακές όμως- αναμένονται και στο τεκμήριο των ελευθέρων επαγγελματιών.
• Μέτρα για φθηνότερα σπίτια με μέτρα ανακούφισης από το κόστος στέγασης σαν το «1 ενοίκιο δώρο» που ξεκινά τον Νοέμβριο, όπως κατοικίες με χαμηλό ενοίκιο μέσω κοινωνική αντιπαροχή, επέκταση του προγράμματος «Σπίτι μου» κ.ά.
• Ενισχύσεις για ένστολους, πέραν από το νέο επίδομα «Ιδιαίτερων Συνθηκών Εργασίας και Επικινδυνότητας» (+100€/μήνα από 1/7/2025), με βάση κυρίως το νέο μισθολόγιο των Ενόπλων Δυνάμεων το οποίο θα ανακοινωθεί σε λεπτομέρεια τις επόμενες μέρες.
• Οικογένειες με παιδιά: προκρίνεται πρόσθετη αύξηση των ειδικών εκπτώσεων φόρου για προστατευόμενα τέκνα, ώστε να ωφελούνται αισθητά οι οικογένειες με 1–3 παιδιά, με ισχυρότερη κλιμάκωση για πολύτεκνες οικογένειες. Η στόχευση συνδέεται ευθέως με το δημογραφικό να καταγράφεται ως εθνική προτεραιότητα.
• Μισθοί – συντάξεις: προαναγγέλλονται νέες αυξήσεις μισθών, μείωση ασφαλιστικών εισφορών, παρέμβαση στην προσωπική διαφορά συνταξιούχων και, ενδεχομένως, διεύρυνση στο νέο μόνιμο επίδομα των 250 ευρώ που θα δίδεται κάθε Νοέμβριο.
Αντιθέτως, «μένουν εκτός» ή αναβάλλονται:
• Γενικευμένες, οριζόντιες παροχές χωρίς εισοδηματική/οικογενειακή στόχευση δεν εντάσσονται, για να διαφυλαχθεί η δημοσιονομική ανθεκτικότητα και ο χώρος για στοχευμένες ελαφρύνσεις.
• Μειώσεις έμμεσων φόρων /ΦΠΑ καθώς δεν διασφαλίζεται ότι οι επιχειρήσεις θα τις μετακυλίσουν στις τελικές τιμές καταναλωτή.
• Εκτεταμένες μειώσεις σε συντελεστές πέραν της στοχευμένης μεσαίας κλίμακας και αύξηση του έμμεσου αφορολογήτου για τους άγαμους (8.636 ευρώ σήμερα), καθώς το βάρος θα πέφτει σε στοχευμένες κλίμακες και οικογενειακές ελαφρύνσεις.
Γιατί τώρα
Το κυβερνητικό στίγμα είναι «στήριξη κοινωνίας με σεβασμό στη σταθερότητα». Στις τελικές αποφάσεις συνέβαλε η διαφαινόμενη υπεραπόδοση του προϋπολογισμού, με πρωτογενές πλεόνασμα 7,9 δισ. ευρώ στο επτάμηνο και ισχυρά φορολογικά έσοδα (40,4 δισ. ευρώ), που δίνουν τον απαιτούμενο χώρο για μόνιμες και στοχευμένες παρεμβάσεις χωρίς ρήγμα στη δημοσιονομική ισορροπία.
