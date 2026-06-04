«Ξύπνα, μαμά»: Το δίχρονο αγόρι που βρέθηκε δίπλα στη δολοφονημένη μητέρα του και συγκλόνισε τη Βρετανία

Δεκαέξι χρόνια μετά το έγκλημα, η ομολογία του Νάπερ έδωσε απαντήσεις αλλά και νέα ερωτήματα

Οι μνήμες που δεν έσβησαν ποτέ

Ο Άλεξ Χάνσκομπ επέστρεψε χρόνια αργότερα στο σημείο της δολοφονίας της μητέρας του αναζητώντας γαλήνη και απαντήσεις

Η ιστορία επιστρέφει στο Netflix

Τον Δεκέμβριο του 2008, δεκαέξι χρόνια μετά τη δολοφονία, ο Νάπερ παραδέχτηκε την ανθρωποκτονία της Ρέιτσελ Νίκελ επικαλούμενος επίσης μειωμένο καταλογισμό λόγω της ψυχικής του κατάστασης.Η υπόθεση προκάλεσε έντονο δημόσιο διάλογο και για έναν ακόμη λόγο: αρκετοί ειδικοί και πρώην αστυνομικοί εκτίμησαν ότι ο Νάπερ θα μπορούσε να είχε συλληφθεί πολύ νωρίτερα. Ήδη από τη δεκαετία του 1980 είχε συνδεθεί με βιασμούς που συνέβησαν στο νοτιοανατολικό Λονδίνο, ενώ ακόμη και η μητέρα του είχε ενημερώσει την αστυνομία ότι ο γιος της της είχε εκμυστηρευτεί πως είχε βιάσει γυναίκα σε πάρκο της περιοχής. Παρ' όλα αυτά, οι πληροφορίες αυτές δεν αξιοποιήθηκαν αποτελεσματικά.Περισσότερες από τρεις δεκαετίες μετά το έγκλημα που συγκλόνισε τη Βρετανία, ο Άλεξ Χάνσκομπ εξακολουθεί να φέρνει στο μυαλό του στιγμές από εκείνο το πρωινό του Ιουλίου του 1992. Αν και ήταν μόλις δύο ετών όταν είδε τη μητέρα του να δολοφονείται μπροστά στα μάτια του, ο ίδιος έχει περιγράψει εικόνες που όπως έχει ισχυριστεί, δεν έσβησαν ποτέ από τη μνήμη του. Θυμάται να απλώνει το χέρι προς τη Ρέιτσελ Νίκελ και να της ζητά να σηκωθεί, συνειδητοποιώντας, όπως λέει σήμερα, ότι η μητέρα του είχε φύγει για πάντα. Ανάμεσα στις αποσπασματικές αναμνήσεις που τον συνόδευσαν στην ενήλικη ζωή του είναι και η εικόνα του δράστη να πλένει τα χέρια του σε ένα κοντινό ρυάκι μετά την επίθεση, καθώς και μια απόδειξη που είχε πέσει από την τσέπη της μητέρας του και την οποία ο μικρός Άλεξ τοποθέτησε στο μέτωπό της, προσπαθώντας με τον παιδικό του τρόπο να τη φροντίσει. Για χρόνια, ο πραγματικός δολοφόνος παρέμενε ασύλληπτος, ενώ οι αστυνομικές έρευνες επικεντρώνονταν λανθασμένα σε άλλον ύποπτο, γεγονός που παρέτεινε την αγωνία της οικογένειας και κράτησε ανοιχτή μία από τις πιο πολύκροτες ποινικές υποθέσεις στη σύγχρονη βρετανική ιστορία.Η ζωή του Άλεξ άλλαξε οριστικά μετά τη δολοφονία. Ο πατέρας του, Αντρέ Χάνσκομπ, αποφάσισε να εγκαταλείψει τη Βρετανία αναζητώντας μια πιο ασφαλή και ήρεμη ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, αρχικά στη Γαλλία και στη συνέχεια στην Ισπανία. Ο ίδιος έχει εξηγήσει ότι δεν μεγάλωσε με τον φόβο, παρότι γνώριζε πως, ως ο μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας του εγκλήματος, θα μπορούσε θεωρητικά να είχε βρεθεί και ο ίδιος σε κίνδυνο όσο ο δράστης παρέμενε ελεύθερος. Αντί να επιτρέψει στο τραύμα να καθορίσει την ταυτότητά του, επέλεξε να χαράξει τη δική του πορεία, παρά τις προβλέψεις όσων θεωρούσαν ότι η παιδική του εμπειρία θα τον στιγμάτιζε για πάντα. Πριν μερικά χρόνια επέστρεψε στο σημείο όπου δολοφονήθηκε η μητέρα του και περιέγραψε μια βαθιά προσωπική στιγμή, όταν, ενώ προσευχόταν, άκουσε κάποιον να φωνάζει το όνομα «Μόλι», το ίδιο όνομα που είχε ο σκύλος που συνόδευε τη μητέρα του την ημέρα της επίθεσης. Για τον ίδιο, η σύμπτωση αυτή λειτούργησε ως μια συμβολική υπενθύμιση ότι ακόμη και τα πιο βαθιά τραύματα μπορούν με τον χρόνο να βρουν τη θέση τους μέσα σε μια ιστορία επιβίωσης και συμφιλίωσης με το παρελθόν. Σήμερα ζει στη Βαρκελώνη, ασχολείται με την υπνοθεραπεία, τη γιόγκα και την ανάλυση γραφικού χαρακτήρα, ενώ κατέγραψε τη διαδρομή του στο βιβλίο «Letting Go: A True Story of Murder, Loss and Survival».Σήμερα, η τραγική ιστορία τους επιστρέφει στο προσκήνιο μέσα από τη δραματοποιημένη σειρά τριών επεισοδίων «The Witness» και το ντοκιμαντέρ «The Murder of Rachel Nickell», τα οποία θα κάνουν πρεμιέρα στο Netflix στις 4 Ιουνίου. Και τα δύο έργα βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στις προσωπικές μαρτυρίες του Άλεξ και του πατέρα του, οι οποίοι συμμετείχαν ως σύμβουλοι στην παραγωγή.