Τραγωδία στα Πατήσια: 34χρονη μητέρα πέθανε μπροστά στα παιδιά της ενώ γεννούσε σπίτι της

Νεκρό και το νεογέννητο - «Γύρισα σπίτι και τη βρήκα νεκρή, δεν είδα κανένα ψαλίδι», δήλωσε στο protothema ο σύζυγός της - «Στο σπίτι είχε γεννήσει και τα άλλα δύο παιδιά», σύμφωνα με μαρτυρίες γειτόνων