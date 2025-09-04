Τραγωδία με 15 νεκρούς στην Πορτογαλία: «Το τελεφερίκ χτύπησε σε κτίριο και διαλύθηκε σαν να ήταν από χαρτόνι»
Εθνικό πένθος στη χώρα, ενώ διεξάγεται έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος - Πέντε από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση, ανάμεσά τους και ένα παιδί
Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 18.00 (τοπική ώρα, 20:00 ώρα Ελλάδας), ώρα αιχμής για το τελεφερίκ που αποτελεί δημοφιλές αξιοθέατο για τους τουρίστες. Σύμφωνα με το Εθνικό Ινστιτούτο Επειγόντων Ιατρικών Περιστατικών της Πορτογαλίας, πέντε από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση, ενώ ανάμεσά τους βρίσκεται και ένα παιδί.
Όπως έγινε γνωστό, μεταξύ των τραυματιών υπάρχουν αρκετοί ξένοι, χωρίς να έχουν διευκρινιστεί οι εθνικότητές τους.
Rezamos por los fallecidos de Lisboa al descarrilar uno de los tranvías más famosos del mundo.— Jóvenes Católicos (@catolicos_es) September 3, 2025
pic.twitter.com/WEKKyHlcTV
Το τελεφερίκ με το χαρακτηριστικό κίτρινο και λευκό χρώμα ανεβοκατεβαίνει τον απότομο λόφο συνδέοντας την πλατεία Restauradores με τη συνοικία Bairro Alto, γνωστή για τη νυχτερινή ζωή της. Το βαγόνι κατέληξε αναποδογυρισμένο στο στενό δρομάκι της διαδρομής του, με τα πλαϊνά τμήματα και την οροφή του συνθλιμμένα. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, το τελεφερίκ κατέβαινε ανεξέλεγκτο και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε κτίριο στη στροφή του δρόμου.
«Χτύπησε το κτίριο με τρομακτική δύναμη και διαλύθηκε σαν χαρτονένιο κουτί...» περιέγραψε τη σκηνή στο πορτογαλικό δίκτυο SIC μια αυτόπτης μάρτυρας, η Τερέσα ντ’Αβό, κάνοντας λόγο για ένα όχημα που έμοιαζε να κινείται χωρίς φρένα. Άλλοι μάρτυρες ανέφεραν ότι το τελεφερίκ έπεσε πάνω σε πεζό, ενώ επικράτησαν σκηνές πανικού στην κεντρική λεωφόρο Avenida da Liberdade, με περαστικούς να τρέχουν για να σωθούν.
Não há relatos de vítimas brasileiras no acidente com bonde em região turística de Lisboa, que deixou 15 mortos e 18 feridos. Segundo informações preliminares, um cabo de segurança rompeu enquanto o bondinho descia.— GloboNews (@GloboNews) September 3, 2025
➡ Assista à #GloboNews: https://t.co/uMpFg0YfKK #GloboNewsMais pic.twitter.com/SkkyefeKb5
Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης λίγα λεπτά μετά το δυστύχημα δείχνουν καπνό να καλύπτει την περιοχή, ενώ επιβάτες απομακρύνονται από άλλο τελεφερίκ που βρισκόταν μπροστά από εκείνο που συνετρίβη. Δεκάδες διασώστες έσπευσαν στο σημείο της τραγωδίας και ολοκλήρωσαν τον απεγκλωβισμό όλων των επιβατών σε περίπου δύο ώρες.
Η διαχειρίστρια εταιρεία Carris ανακοίνωσε ότι είχε πραγματοποιηθεί η προγραμματισμένη συντήρηση στο τελεφερίκ και εξέφρασε τα συλλυπητήριά της στις οικογένειες των θυμάτων. Ο Δήμος Λισαβόνας ανέστειλε τη λειτουργία άλλων τελεφερίκ της πόλης, διατάσσοντας άμεσους ελέγχους. Το συνδικάτο SITRA έκανε γνωστό ότι ένα από τα μέλη του βρίσκεται ανάμεσα στους νεκρούς.
Η Πορτογαλία κήρυξε μέρα εθνικού πένθους την επομένη του εκτροχιασμού. «Είναι μια τραγωδία που δεν έχουμε ξαναδεί ποτέ», δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης Κάρλος Μοέδας, ενώ ο Πορτογάλος πρόεδρος Μαρσέλο Ρεμπέλο ντε Σόουζα εξέφρασε τα συλλυπητήριά του προς τις οικογένειες των θυμάτων.
🇵🇹URGENTE: O Elevador da Glória descarrilou e tombou esta quarta-feira, junto à Avenida da Liberdade, em Lisboa. Segundo os bombeiros sapadores, o acidente provocou “muitas vítimas”, incluindo feridos graves. pic.twitter.com/zkHezGDGmS— Mary A. 2 (@MARYALENCAR21) September 4, 2025
Το Elevador da Gloria, που τέθηκε σε λειτουργία το 1885 και είναι χαρακτηρισμένο εθνικό μνημείο, μπορεί να μεταφέρει περισσότερους από 40 επιβάτες και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της εικόνας της Λισαβόνας. Μόνο πέρυσι, η πόλη υποδέχθηκε περίπου 8,5 εκατομμύρια τουρίστες, με το ιστορικό τελεφερίκ να συγκεντρώνει καθημερινά πλήθος επισκεπτών.
Οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος, που θεωρείται το χειρότερο στη σύγχρονη ιστορία της πορτογαλικής πρωτεύουσας.
Με πληροφορίες από Associated Press
