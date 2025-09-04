Τραγωδία με 15 νεκρούς στην Πορτογαλία: «Το τελεφερίκ χτύπησε σε κτίριο και διαλύθηκε σαν να ήταν από χαρτόνι»
Λισαβόνα Πορτογαλία Τελεφερίκ Δυστύχημα Τραγωδία

Τραγωδία με 15 νεκρούς στην Πορτογαλία: «Το τελεφερίκ χτύπησε σε κτίριο και διαλύθηκε σαν να ήταν από χαρτόνι»

Εθνικό πένθος στη χώρα, ενώ διεξάγεται έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος - Πέντε από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση, ανάμεσά τους και ένα παιδί

Γιώργος Χρήστου
Γιώργος Χρήστου
Σκηνές ανείπωτης τραγωδίας εκτυλίχθηκαν το απόγευμα της Τετάρτης στη Λισαβόνα, όταν το ιστορικό τελεφερίκ Elevador da Gloria εκτροχιάστηκε και συνετρίβη σε κεντρικό λόφο της πορτογαλικής πρωτεύουσας, προκαλώντας τον θάνατο 15 ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 18.

Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 18.00 (τοπική ώρα, 20:00 ώρα Ελλάδας),  ώρα αιχμής για το τελεφερίκ που αποτελεί δημοφιλές αξιοθέατο για τους τουρίστες. Σύμφωνα με το Εθνικό Ινστιτούτο Επειγόντων Ιατρικών Περιστατικών της Πορτογαλίας, πέντε από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση, ενώ ανάμεσά τους βρίσκεται και ένα παιδί.

Όπως έγινε γνωστό, μεταξύ των τραυματιών υπάρχουν αρκετοί ξένοι, χωρίς να έχουν διευκρινιστεί οι εθνικότητές τους.



Το τελεφερίκ με το χαρακτηριστικό κίτρινο και λευκό χρώμα ανεβοκατεβαίνει τον απότομο λόφο συνδέοντας την πλατεία Restauradores με τη συνοικία Bairro Alto, γνωστή για τη νυχτερινή ζωή της. Το βαγόνι κατέληξε αναποδογυρισμένο στο στενό δρομάκι της διαδρομής του, με τα πλαϊνά τμήματα και την οροφή του συνθλιμμένα. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, το τελεφερίκ κατέβαινε ανεξέλεγκτο και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε κτίριο στη στροφή του δρόμου.

«Χτύπησε το κτίριο με τρομακτική δύναμη και διαλύθηκε σαν χαρτονένιο κουτί...» περιέγραψε τη σκηνή στο πορτογαλικό δίκτυο SIC μια αυτόπτης μάρτυρας, η Τερέσα ντ’Αβό, κάνοντας λόγο για ένα όχημα που έμοιαζε να κινείται χωρίς φρένα. Άλλοι μάρτυρες ανέφεραν ότι το τελεφερίκ έπεσε πάνω σε πεζό, ενώ επικράτησαν σκηνές πανικού στην κεντρική λεωφόρο Avenida da Liberdade, με περαστικούς να τρέχουν για να σωθούν.

Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης λίγα λεπτά μετά το δυστύχημα δείχνουν καπνό να καλύπτει την περιοχή, ενώ επιβάτες απομακρύνονται από άλλο τελεφερίκ που βρισκόταν μπροστά από εκείνο που συνετρίβη. Δεκάδες διασώστες έσπευσαν στο σημείο της τραγωδίας και ολοκλήρωσαν τον απεγκλωβισμό όλων των επιβατών σε περίπου δύο ώρες.

Η διαχειρίστρια εταιρεία Carris ανακοίνωσε ότι είχε πραγματοποιηθεί η προγραμματισμένη συντήρηση στο τελεφερίκ και εξέφρασε τα συλλυπητήριά της στις οικογένειες των θυμάτων. Ο Δήμος Λισαβόνας ανέστειλε τη λειτουργία άλλων τελεφερίκ της πόλης, διατάσσοντας άμεσους ελέγχους. Το συνδικάτο SITRA έκανε γνωστό ότι ένα από τα μέλη του βρίσκεται ανάμεσα στους νεκρούς.

Η Πορτογαλία κήρυξε μέρα εθνικού πένθους την επομένη του εκτροχιασμού. «Είναι μια τραγωδία που δεν έχουμε ξαναδεί ποτέ», δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης Κάρλος Μοέδας, ενώ ο Πορτογάλος πρόεδρος Μαρσέλο Ρεμπέλο ντε Σόουζα εξέφρασε τα συλλυπητήριά του προς τις οικογένειες των θυμάτων.



Το Elevador da Gloria, που τέθηκε σε λειτουργία το 1885 και είναι χαρακτηρισμένο εθνικό μνημείο, μπορεί να μεταφέρει περισσότερους από 40 επιβάτες και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της εικόνας της Λισαβόνας. Μόνο πέρυσι, η πόλη υποδέχθηκε περίπου 8,5 εκατομμύρια τουρίστες, με το ιστορικό τελεφερίκ να συγκεντρώνει καθημερινά πλήθος επισκεπτών.

Οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος, που θεωρείται το χειρότερο στη σύγχρονη ιστορία της πορτογαλικής πρωτεύουσας.

Με πληροφορίες από Associated Press

Γιώργος Χρήστου
