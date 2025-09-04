Τραγωδία με 15 νεκρούς στην Πορτογαλία: «Το τελεφερίκ χτύπησε σε κτίριο και διαλύθηκε σαν να ήταν από χαρτόνι»

Το Elevador da Gloria, που τέθηκε σε λειτουργία το 1885 και είναι χαρακτηρισμένο εθνικό μνημείο, μπορεί να μεταφέρει περισσότερους από 40 επιβάτες και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της εικόνας της Λισαβόνας. Μόνο πέρυσι, η πόλη υποδέχθηκε περίπου, με το ιστορικό τελεφερίκ να συγκεντρώνει καθημερινά πλήθος επισκεπτών.Οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος, που θεωρείται το χειρότερο στη σύγχρονη ιστορία της πορτογαλικής πρωτεύουσας.