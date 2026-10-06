Ο Φαλ προπονήθηκε πάλι και είναι στη διάθεση του Ομπράντοβιτς για το ματς του Παναθηναϊκού με τη Φενερμπαχτσέ
SPORTS
Μουσταφά Φαλ Παναθηναϊκός Ζέλικο Ομπράντοβιτς Euroleague

Ο Φαλ προπονήθηκε πάλι και είναι στη διάθεση του Ομπράντοβιτς για το ματς του Παναθηναϊκού με τη Φενερμπαχτσέ

Ο Γάλλος άσος αναμένεται να κάνει το ντεμπούτο του με τη φανέλα των πρασίνων

Ο Φαλ προπονήθηκε πάλι και είναι στη διάθεση του Ομπράντοβιτς για το ματς του Παναθηναϊκού με τη Φενερμπαχτσέ
Ο Μουστάφα Φαλ αναμένεται να κάνει το ντεμπούτο του με τη φανέλα του Παναθηναϊκού στην αναμέτρηση με τη Φενερμπαχτσέ την Πέμπτη (8/10, 21:15) για την 4η αγωνιστική της Euroleague. 

Ο 34χρονος Γάλλος σέντερ ο οποίος είχε επιστρέψει σε ρυθμούς προετοιμασίας, προπονήθηκε και πάλι κανονικά σήμερα Τρίτη (6/10) και όλα δείχνουν πως θα είναι κανονικά στη διάθεση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Διαθέσιμος για το τεχνικό τιμ των πρασίνων θα είναι και ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, ο οποίος ξεπέρασε τον μυϊκό σπασμό στη μέση που τον ταλαιπώρησε τις τελευταίες ημέρες.

Αντίθετα, θεραπεία και ατομικό έκανε ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, η συμμετοχή του οποίου στο ματς με τη Φενέρ θα αποφασιστεί την τελευταία στιγμή.

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Monaco Yacht Show 2026: Πώς η ΕΚΟ υποστηρίζει τις διαδρομές του ελληνικού και μεσογειακού yachting

Η πρώτη παρουσία της ΕΚΟ, μέλος του Ομίλου HELLENiQ ENERGY,  στην κορυφαία διεθνή έκθεση superyachts στο Μονακό ενισχύει περαιτέρω τη θέση της ως κορυφαίος προμηθευτής καυσίμων για το Marine και το yachting στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης