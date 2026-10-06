Ο Φαλ προπονήθηκε πάλι και είναι στη διάθεση του Ομπράντοβιτς για το ματς του Παναθηναϊκού με τη Φενερμπαχτσέ
Ο Φαλ προπονήθηκε πάλι και είναι στη διάθεση του Ομπράντοβιτς για το ματς του Παναθηναϊκού με τη Φενερμπαχτσέ
Ο Γάλλος άσος αναμένεται να κάνει το ντεμπούτο του με τη φανέλα των πρασίνων
Ο Μουστάφα Φαλ αναμένεται να κάνει το ντεμπούτο του με τη φανέλα του Παναθηναϊκού στην αναμέτρηση με τη Φενερμπαχτσέ την Πέμπτη (8/10, 21:15) για την 4η αγωνιστική της Euroleague.
Ο 34χρονος Γάλλος σέντερ ο οποίος είχε επιστρέψει σε ρυθμούς προετοιμασίας, προπονήθηκε και πάλι κανονικά σήμερα Τρίτη (6/10) και όλα δείχνουν πως θα είναι κανονικά στη διάθεση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.
Διαθέσιμος για το τεχνικό τιμ των πρασίνων θα είναι και ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, ο οποίος ξεπέρασε τον μυϊκό σπασμό στη μέση που τον ταλαιπώρησε τις τελευταίες ημέρες.
Αντίθετα, θεραπεία και ατομικό έκανε ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, η συμμετοχή του οποίου στο ματς με τη Φενέρ θα αποφασιστεί την τελευταία στιγμή.
Ο 34χρονος Γάλλος σέντερ ο οποίος είχε επιστρέψει σε ρυθμούς προετοιμασίας, προπονήθηκε και πάλι κανονικά σήμερα Τρίτη (6/10) και όλα δείχνουν πως θα είναι κανονικά στη διάθεση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.
Διαθέσιμος για το τεχνικό τιμ των πρασίνων θα είναι και ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, ο οποίος ξεπέρασε τον μυϊκό σπασμό στη μέση που τον ταλαιπώρησε τις τελευταίες ημέρες.
Αντίθετα, θεραπεία και ατομικό έκανε ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, η συμμετοχή του οποίου στο ματς με τη Φενέρ θα αποφασιστεί την τελευταία στιγμή.
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