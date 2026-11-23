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Ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από τη Βαλένθια για την 14η αγωνιστική της Euroleague και ο προπονητής των Ισπανών, Τσάβι Άλμπερτ ανέφερε στη συνέντευξή του τη δυσκολία της αναμέτρησης, ενώ τόνισε ότι οι πράσινοι είναι φαβορί για την κατάκτηση της Euroleague.«Ο Παναθηναϊκός είναι σαφώς ένας από τους φαβορί για την EuroLeague. Όλοι γνωρίζουμε τις ικανότητές του, τη δύναμή του και το ρόστερ που διαθέτει.Όσον αφορά την τρέχουσα κατάστασή μας, πέρα από τη νίκη, το καλύτερο είναι το συναίσθημα, η αυτοπεποίθηση που νιώθεις όταν βλέπεις το παιχνίδι να κυλά ομαλά, όταν όλοι λειτουργούν αρμονικά.Ωστόσο, έχουμε επίσης πλήρη επίγνωση ότι βρισκόμαστε σε μια πολύ ευαίσθητη κατάσταση στην γραμμή των ψηλών.Νέιτ Ρίβερς και Χασιέλ Ριβέρο είναι εκτός. Ο Νίκολα Μιρότιτς έχει αρχίσει να παίζει, αλλά δεν έχει ενσωματωθεί πλήρως ακόμα, και θα του ζητήσουμε να καταβάλει την ίδια προσπάθεια σε ένα πολύ συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.Είναι αλήθεια ότι πλησιάζουν τα παράθυρα της FIBA. Τα αντιμετωπίζουμε με απόλυτη εμπιστοσύνη στο στυλ παιχνιδιού μας και στα δυνατά μας σημεία, αλλά και με πλήρη επίγνωση ότι παίζουμε εναντίον μιας ομάδας με ικανότητες και δύναμη… Θα έλεγα στη ρακέτα, αλλά είναι τόσο στη ρακέτα όσο και έξω από αυτήν, όπου θα αντιμετωπίσουμε κάποιες σωματικές δυσκολίες.Έχουμε όλη την αυτοπεποίθηση του κόσμου και, ταυτόχρονα, με όλο το σεβασμό, γνωρίζουμε ότι θα αντιμετωπίσουμε μία από τις πιο δύσκολες προκλήσεις στην EuroLeague».«Γνωρίζουμε ότι ο Παναθηναϊκός διαθέτει μια εξαιρετική ομάδα, με πολλούς παίκτες πολύ υψηλού επιπέδου, οπότε θα πρέπει να παραμείνουμε συγκεντρωμένοι για να είμαστε ανταγωνιστικοί σε αυτόν τον αγώνα.Μέχρι τώρα αναγκαστήκαμε να διαχειριστούμε διαφορετικές εναλλαγές, λόγω τραυματισμών των ψηλών μας. Ωστόσο, διαθέτουμε ένα βαθύ ρόστερ, οπότε πάντα βρήκαμε λύσεις, και ελπίζω να τις βρούμε και αύριο.Είναι η πρώτη φορά που τους αντιμετωπίζουμε από τον 5ο αγώνα της περασμένης σεζόν εδώ στο Roig Arena.Δεν ξέρω τι σκέφτονται ή πώς αισθάνονται, αλλά αυτή είναι μια νέα σεζόν και ένας νέος αγώνας. Είναι η πρώτη αναμέτρηση εναντίον τους αυτή τη σεζόν, οπότε το σκορ είναι 0-0».