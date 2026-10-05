Μεγαλώνοντας, συνηθίζουμε να μετράμε τις επιτυχίες. Τον πρώτο καλό βαθμό. Το πρώτο μετάλλιο. Το πρώτο γκολ. Την πρώτη φορά που ένα παιδί κάνει ποδήλατο χωρίς βοηθητικές ρόδες.
Παναθηναϊκός: Ευχάριστα νέα με Φαλ ενόψει του αγώνα με τη Φενέρμπαχτσε
Παναθηναϊκός: Ευχάριστα νέα με Φαλ ενόψει του αγώνα με τη Φενέρμπαχτσε
Ο Γάλλος σέντερ επέστρεψε σε ρυθμούς προπονήσεων και συγκεντρώνει αρκετές πιθανότητες για να βρεθεί στη δωδεκάδα του Παναθηναϊκού για τον αγώνα με τη Φενέρμπαχτσε
Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει την προετοιμασία του για την αναμέτρηση με τη Φενέρμπαχτσε στο Telekom Center Athens, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της EuroLeague, έχοντας πλέον ένα σημαντικό αγωνιστικό νέο.
Ο Μουσταφά Φαλ έχει αφήσει πίσω του τον τραυματισμό που τον κράτησε εκτός δράσης και όλα δείχνουν πως αυξάνονται σημαντικά οι πιθανότητες να επιστρέψει απέναντι στην τουρκική ομάδα.
Ο Γάλλος ψηλός έχει ήδη ενταχθεί ξανά στο πρόγραμμα των προπονήσεων τις τελευταίες ημέρες, γεγονός που του επιτρέπει να διεκδικεί θέση στη δωδεκάδα για το παιχνίδι της Πέμπτης (8/10, 21:15).
Η τελική απόφαση για τη συμμετοχή του θα παρθεί λίγο πριν από το τζάμπολ, με την εικόνα του στις τελευταίες προπονήσεις να είναι αυτή που θα κρίνει αν θα συμπεριληφθεί τελικά στην αποστολή.
Ο Μουσταφά Φαλ έχει αφήσει πίσω του τον τραυματισμό που τον κράτησε εκτός δράσης και όλα δείχνουν πως αυξάνονται σημαντικά οι πιθανότητες να επιστρέψει απέναντι στην τουρκική ομάδα.
Ο Γάλλος ψηλός έχει ήδη ενταχθεί ξανά στο πρόγραμμα των προπονήσεων τις τελευταίες ημέρες, γεγονός που του επιτρέπει να διεκδικεί θέση στη δωδεκάδα για το παιχνίδι της Πέμπτης (8/10, 21:15).
Η τελική απόφαση για τη συμμετοχή του θα παρθεί λίγο πριν από το τζάμπολ, με την εικόνα του στις τελευταίες προπονήσεις να είναι αυτή που θα κρίνει αν θα συμπεριληφθεί τελικά στην αποστολή.
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