Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία αναδεικνύεται σε στρατηγικό πυλώνα του σύγχρονου παραγωγικού μοντέλου της χώρας, με ισχυρό αποτύπωμα στις επενδύσεις, την απασχόληση, τις εξαγωγές, την έρευνα και την καινοτομία.
Κεραυνοί Τότι: Περίμενα μεγαλύτερο σεβασμό από τη Ρόμα, μέλη της οικογένειας μου με εκμεταλλεύτηκαν
Κεραυνοί Τότι: Περίμενα μεγαλύτερο σεβασμό από τη Ρόμα, μέλη της οικογένειας μου με εκμεταλλεύτηκαν
Ο εμβληματικός αρχηγός της Ρόμα σε τηλεοπτική σου συνέντευξη εξέφρασε δημόσια την απογοήτευση του για τη συμπεριφορά των ανθρώπων της Ρόμα, ενώ προχώρησε και σε προσωπικές αποκαλύψεις
Στην τεράστια καριέρα του φόρεσε μόνο δύο φανέλες: αυτήν της Ρόμα και αυτήν της Εθνικής Ιταλίας.
Παρόλο που στα πόδια του ουκ ολίγες φορές στρώθηκαν πολλά εκατομμύρια, ο Φραντσέσκο Τότι έμεινε πιστός στους τζιαλορόσι και θεωρείται ο παίκτης σύμβολο της ομάδας.
Όταν κρέμασε τα παπούτσια του βρέθηκε σε διάφορα πόστα, ωστόσο πριν από λίγα χρόνια απομακρύνθηκε (από τους αμερικανούς ιδιοκτήτες που την έχουν αναλάβει εδώ και αρκετά χρόνια) και τώρα ήρθε η ώρα των αποκαλύψεων. Για την ομάδα της καρδιάς του, για το διαζύγιο του, τον θάνατο του πατέρα του, αλλά και την οικογένεια του.
Ο «Capitano» σε συνέντευξή του στην εκπομπή Belve του καναλιού Rai 2 η οποία θα μεταδοθεί αύριο Τρίτη (25/11) επιτέθηκε στη Ρόμα για τον τρόπο με τον οποίο του φέρθηκαν κατά τη θητεία του ως διοικητικό στέλεχος στον σύλλογο.
«Θα ήθελα ο σύλλογος να με σεβαστεί περισσότερο», δήλωσε ο Τότι στην παρουσιάστρια Φραντσέσκα Φανιάνι στο απόσπασμα που δημοσιεύτηκε, ενώ δίνει επίσης μια απάντηση-έκπληξη όταν ερωτάται για μια πιθανή επιστροφή του στον σύλλογο (αυτό το κομμάτι της συνέντευξης θα αποκαλυφθεί μόνο όταν προβληθεί το επεισόδιο).
«Πολλοί τρέφονταν εις βάρος μου»
Ο Τότι ρωτήθηκε επίσης αν κάποιος εκμεταλλεύτηκε τη θέση του κατά τη διάρκεια των χρυσών χρόνων της καριέρας του και η απάντησή του ήταν ωμή.
«Αδιανόητα πολλοί: μέλη της οικογένειας, φίλοι, συγγενείς. Πολλοί τρέφονταν εις βάρος μου. Μετά, με το πέρασμα του χρόνου, οι δρόμοι χωρίζουν και καταλαβαίνεις τι συνέβη στην πραγματικότητα. Αν μπορούσα, δεν θα το ξανάκανα», ανέφερε.
Συγκινητικά λόγια για τον πατέρα του
Ο Τότι ήταν εμφανώς συγκινημένος όταν μίλησε για τον αείμνηστο πατέρα του, παραδεχόμενος ότι δεν του είπε ποτέ «σ' αγαπώ».
Όταν ρωτήθηκε τι του λείπει περισσότερο, απάντησε: «Η αγκαλιά. Είναι πράγματα που δεν κάνεις, και μετά, όταν οι άνθρωποι που αποτελούν την καρδιά των πάντων φεύγουν, νιώθεις χαμένος και μόνος. Χωρίς αυτόν, είναι μια διαφορετική ζωή».
Συνέχισε αποκαλώντας τον εαυτό του «ανόητο» που δεν το έκανε ποτέ, και παραδέχθηκε ότι επαναλαμβάνει το ίδιο λάθος: «Δυστυχώς, κάνω το ίδιο και με τα παιδιά μου, και ξέρω ότι έχω άδικο», είπε.
Ο Τότι «δεν μπορεί να συγχωρήσει» την προδοσία της Ιλάρι
Παρόλο που στα πόδια του ουκ ολίγες φορές στρώθηκαν πολλά εκατομμύρια, ο Φραντσέσκο Τότι έμεινε πιστός στους τζιαλορόσι και θεωρείται ο παίκτης σύμβολο της ομάδας.
Όταν κρέμασε τα παπούτσια του βρέθηκε σε διάφορα πόστα, ωστόσο πριν από λίγα χρόνια απομακρύνθηκε (από τους αμερικανούς ιδιοκτήτες που την έχουν αναλάβει εδώ και αρκετά χρόνια) και τώρα ήρθε η ώρα των αποκαλύψεων. Για την ομάδα της καρδιάς του, για το διαζύγιο του, τον θάνατο του πατέρα του, αλλά και την οικογένεια του.
Ο «Capitano» σε συνέντευξή του στην εκπομπή Belve του καναλιού Rai 2 η οποία θα μεταδοθεί αύριο Τρίτη (25/11) επιτέθηκε στη Ρόμα για τον τρόπο με τον οποίο του φέρθηκαν κατά τη θητεία του ως διοικητικό στέλεχος στον σύλλογο.
L’ottavo Re di Roma non smette mai di riscrivere la storia della sua città. SPQR. #Belve, la nuova stagione da martedì 24 novembre ore 21.20 su #Rai2 e @RaiPlay! @francescafagnan #FrancescoTotti https://t.co/O3PQneBnVZ— Rai2 (@RaiDue) November 23, 2026
«Θα ήθελα ο σύλλογος να με σεβαστεί περισσότερο», δήλωσε ο Τότι στην παρουσιάστρια Φραντσέσκα Φανιάνι στο απόσπασμα που δημοσιεύτηκε, ενώ δίνει επίσης μια απάντηση-έκπληξη όταν ερωτάται για μια πιθανή επιστροφή του στον σύλλογο (αυτό το κομμάτι της συνέντευξης θα αποκαλυφθεί μόνο όταν προβληθεί το επεισόδιο).
«Πολλοί τρέφονταν εις βάρος μου»
Ο Τότι ρωτήθηκε επίσης αν κάποιος εκμεταλλεύτηκε τη θέση του κατά τη διάρκεια των χρυσών χρόνων της καριέρας του και η απάντησή του ήταν ωμή.
«Αδιανόητα πολλοί: μέλη της οικογένειας, φίλοι, συγγενείς. Πολλοί τρέφονταν εις βάρος μου. Μετά, με το πέρασμα του χρόνου, οι δρόμοι χωρίζουν και καταλαβαίνεις τι συνέβη στην πραγματικότητα. Αν μπορούσα, δεν θα το ξανάκανα», ανέφερε.
Συγκινητικά λόγια για τον πατέρα του
Ο Τότι ήταν εμφανώς συγκινημένος όταν μίλησε για τον αείμνηστο πατέρα του, παραδεχόμενος ότι δεν του είπε ποτέ «σ' αγαπώ».
Όταν ρωτήθηκε τι του λείπει περισσότερο, απάντησε: «Η αγκαλιά. Είναι πράγματα που δεν κάνεις, και μετά, όταν οι άνθρωποι που αποτελούν την καρδιά των πάντων φεύγουν, νιώθεις χαμένος και μόνος. Χωρίς αυτόν, είναι μια διαφορετική ζωή».
Συνέχισε αποκαλώντας τον εαυτό του «ανόητο» που δεν το έκανε ποτέ, και παραδέχθηκε ότι επαναλαμβάνει το ίδιο λάθος: «Δυστυχώς, κάνω το ίδιο και με τα παιδιά μου, και ξέρω ότι έχω άδικο», είπε.
Ο Τότι «δεν μπορεί να συγχωρήσει» την προδοσία της Ιλάρι
Ρωτήθηκε επίσης σχετικά με τον ισχυρισμό της πρώην συζύγου του, Ιλάρι Μπλάζι, ότι ο γάμος τους δεν θα επιβίωνε ποτέ από μια προδοσία.
«Συνέβη. Δεν μπορώ να συγχωρήσω», απάντησε ο Τότι, ενόψει της πλήρους προβολής της συνέντευξης το βράδυ της Τρίτης.
«Συνέβη. Δεν μπορώ να συγχωρήσω», απάντησε ο Τότι, ενόψει της πλήρους προβολής της συνέντευξης το βράδυ της Τρίτης.
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