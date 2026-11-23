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Ο Ζούλεβιτς των δύο γκολ στον Ολυμπιακό, ο δανεισμός από την Τζένοα και ο πατέρας διαιτητής, βίντεο
Ο Ζούλεβιτς των δύο γκολ στον Ολυμπιακό, ο δανεισμός από την Τζένοα και ο πατέρας διαιτητής, βίντεο
Πώς έφτασε ο Άνταμ Ζούλεβιτς στον Ηρακλή από την Τζένοα, η ποδοσφαιρική του εξέλιξη, ο ρόλος του πατέρα του και ο Ματσάρι
Ο Ηρακλής ηττήθηκε από τον Ολυμπιακό με το βαρύ 6-2, αλλά από το βράδυ της Κυριακής αρκετοί ασχολούνται με ένα δικό του παιδί. Ο Άνταμ Ζούλεβιτς ανάγκασε πολύ κόσμο να ψαχτεί να μάθει ποιος είναι ο μικρός που σκόραρε δύο φορές στο «Γ. Καραϊσκάκης». Και δεν είναι μόνο τα δύο γκολ που βάζει, αλλά είναι τα εξαιρετικά τελειώματα που έχει σε αυτές τις φάσεις.
Ο Ζούλεβιτς κατάγεται από το Medzilaborce μία μικρή πόλη της βορειοανατολικής Σλοβακίας που βρίσκεται κοντά στα σύνορα με την Πολωνία. Έχει ξεκινήσει από πολύ μικρός να ασχολείται με το ποδόσφαιρο και τα πρώτα του σημαντικά βήματα τα έκανε σε τουρνουά Κ13 στην Κρούπινα. Η οικογένεια του είναι ποδοσφαιρική, αφού ο πατέρας του είναι διαιτητές, ο οποίος έχει σταματήσει προσωρινά για να τον στηρίξει σε αυτά τα σημαντικά βήματα που γίνονται μακριά από τη Σλοβακία.
Άλλωστε αυτός τον έβαλε στο ποδόσφαιρο όταν αποφάσισε να τον γράψει σε ακαδημία. Το καλοκαίρι του 2025 υπήρξε πολύ έντονο ενδιαφέρον από ευρωπαϊκές ομάδες όπως η Χόφενχαϊμ, η Κάλιαρι, η Τορίνο και η Τζένοα. Ο ίδιος σε πρόσφατες δηλώσεις του είχε τονίσει πως ήθελε να πάει στην Κάλιαρι και είχε πει τέσσερις φορές «όχι» στην Τζένοα. Στη Γένοβα, ωστόσο τον ήθελα πραγματικά και είχαν αποφασίσει να κάνουν τα πάντα για να τον πάρουν. Ο Ρομπέρτο Τραπάνι, πρώην επικεφαλής των ακαδημιών της Ρόμα και νυν της Τζένοα ήταν αυτός που κατάφερε να πετύχει τη συμφωνία.
Η Τζένοα του έδωσε τριετές συμβόλαιο και ο Ζούλεβιτς προοριζόταν για την πρώτη ομάδα. Στη Γένοβα τον ακολούθησε και ο πατέρας του προκειμένου να τον βοηθήσει. Στη Serie A έχει κάνει μία συμμετοχή παίζοντας μόλις 3 λεπτά κόντρα στη Νάπολι. Κατά κύριο λόγο έπαιζε με την Κ20 της Τζένοα έχοντας 36 συμμετοχές με 4 γκολ.
Το καλοκαίρι η ομάδα της Γένοβας πήρε την απόφαση να τον παραχωρήσει δανεικό για να αποκτήσει εμπειρίες. Ο Ηρακλής έχει και οψιόν αγοράς, αλλά οι Ιταλοί επέλεξαν την ομάδα της Θεσσαλονίκης λόγω της παρουσίας του Ματσάρι, ο οποίος με την εμπειρία του μπορεί να βοηθήσει τον παίκτη να εξελιχθεί. Η Τζένοα τον πιστεύει πολύ και είναι σε επικοινωνία με τον Ηρακλή για να ενημερώνεται την εξέλιξη του.
Ο Ζούλεβιτς κατάγεται από το Medzilaborce μία μικρή πόλη της βορειοανατολικής Σλοβακίας που βρίσκεται κοντά στα σύνορα με την Πολωνία. Έχει ξεκινήσει από πολύ μικρός να ασχολείται με το ποδόσφαιρο και τα πρώτα του σημαντικά βήματα τα έκανε σε τουρνουά Κ13 στην Κρούπινα. Η οικογένεια του είναι ποδοσφαιρική, αφού ο πατέρας του είναι διαιτητές, ο οποίος έχει σταματήσει προσωρινά για να τον στηρίξει σε αυτά τα σημαντικά βήματα που γίνονται μακριά από τη Σλοβακία.
Άλλωστε αυτός τον έβαλε στο ποδόσφαιρο όταν αποφάσισε να τον γράψει σε ακαδημία. Το καλοκαίρι του 2025 υπήρξε πολύ έντονο ενδιαφέρον από ευρωπαϊκές ομάδες όπως η Χόφενχαϊμ, η Κάλιαρι, η Τορίνο και η Τζένοα. Ο ίδιος σε πρόσφατες δηλώσεις του είχε τονίσει πως ήθελε να πάει στην Κάλιαρι και είχε πει τέσσερις φορές «όχι» στην Τζένοα. Στη Γένοβα, ωστόσο τον ήθελα πραγματικά και είχαν αποφασίσει να κάνουν τα πάντα για να τον πάρουν. Ο Ρομπέρτο Τραπάνι, πρώην επικεφαλής των ακαδημιών της Ρόμα και νυν της Τζένοα ήταν αυτός που κατάφερε να πετύχει τη συμφωνία.
Η Τζένοα του έδωσε τριετές συμβόλαιο και ο Ζούλεβιτς προοριζόταν για την πρώτη ομάδα. Στη Γένοβα τον ακολούθησε και ο πατέρας του προκειμένου να τον βοηθήσει. Στη Serie A έχει κάνει μία συμμετοχή παίζοντας μόλις 3 λεπτά κόντρα στη Νάπολι. Κατά κύριο λόγο έπαιζε με την Κ20 της Τζένοα έχοντας 36 συμμετοχές με 4 γκολ.
Το καλοκαίρι η ομάδα της Γένοβας πήρε την απόφαση να τον παραχωρήσει δανεικό για να αποκτήσει εμπειρίες. Ο Ηρακλής έχει και οψιόν αγοράς, αλλά οι Ιταλοί επέλεξαν την ομάδα της Θεσσαλονίκης λόγω της παρουσίας του Ματσάρι, ο οποίος με την εμπειρία του μπορεί να βοηθήσει τον παίκτη να εξελιχθεί. Η Τζένοα τον πιστεύει πολύ και είναι σε επικοινωνία με τον Ηρακλή για να ενημερώνεται την εξέλιξη του.
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