Γρηγορίου: Το θέλαμε και το κυνηγήσαμε ως το τέλος

Ο Μιχάλης Γρηγορίου μίλησε για τη νίκη του Άρη επί του Αστέρα στην Τρίπολη και στάθηκε στο γεγονός ότι η ομάδα του κυνήγησε το ματς μέχρι το τέλος