Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία αναδεικνύεται σε στρατηγικό πυλώνα του σύγχρονου παραγωγικού μοντέλου της χώρας, με ισχυρό αποτύπωμα στις επενδύσεις, την απασχόληση, τις εξαγωγές, την έρευνα και την καινοτομία.
Γρηγορίου: Το θέλαμε και το κυνηγήσαμε ως το τέλος
Γρηγορίου: Το θέλαμε και το κυνηγήσαμε ως το τέλος
Ο Μιχάλης Γρηγορίου μίλησε για τη νίκη του Άρη επί του Αστέρα στην Τρίπολη και στάθηκε στο γεγονός ότι η ομάδα του κυνήγησε το ματς μέχρι το τέλος
Ο Άρης πέρασε νικηφόρα από την Τρίπολη επικρατώντας του Αστέρα με γκολ στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων και ο Μιχάλης Γρηγορίου στις δηλώσεις του μετά το τέλος της αναμέτρησης στάθηκε στην πίστη της ομάδας του και στο γεγονός ότι πάλεψε το παιχνίδι μέχρι το τέλος.
«Το κυριότερο στοιχείο είναι ότι το θέλαμε και το κυνηγήσαμε ως το τέλος. Και οι αλλαγές προς αυτή την κατεύθυνση ήταν. Έπρεπε να πάμε με μεγάλες μπάλες για να διεκδικήσουμε τη νίκη. Είχαμε ευκαιρίες και πριν το γκολ. Κρατάω τη θέληση για να πάρουμε τη νίκη ως το τελευταίο δευτερόλεπτο», ανέφερε ο προπονητής του Άρη και στη συνέχεια έκανε έναν απολογισμό της συγκομιδής της ομάδας του:
«Αν αναλογιστούμε με όσα γίνονταν πέρυσι, σίγουρα η μέχρι τώρα πορεία είναι πολύ καλή. Αλλά δεν σημαίνει και κάτι. Οι βλέψεις που πρέπει να έχουμε είναι υψηλές. Δεν είμαστε ακόμα στα μισά του πρωταθλήματος. Στο τέλος θα δούμε τι έχουμε κάνει. Να συνεχίσουμε με τον ίδιο ζήλο και καλύτεροι από τη σημερινή εικόνα μας. Δεν ήμασταν καλοί. Να συνεχίσουμε με την ευχή ότι θα κατακτήσουμε έναν τίτλο», σχολίασε ο Μιχάλης Γρηγορίου.
«Το κυριότερο στοιχείο είναι ότι το θέλαμε και το κυνηγήσαμε ως το τέλος. Και οι αλλαγές προς αυτή την κατεύθυνση ήταν. Έπρεπε να πάμε με μεγάλες μπάλες για να διεκδικήσουμε τη νίκη. Είχαμε ευκαιρίες και πριν το γκολ. Κρατάω τη θέληση για να πάρουμε τη νίκη ως το τελευταίο δευτερόλεπτο», ανέφερε ο προπονητής του Άρη και στη συνέχεια έκανε έναν απολογισμό της συγκομιδής της ομάδας του:
«Αν αναλογιστούμε με όσα γίνονταν πέρυσι, σίγουρα η μέχρι τώρα πορεία είναι πολύ καλή. Αλλά δεν σημαίνει και κάτι. Οι βλέψεις που πρέπει να έχουμε είναι υψηλές. Δεν είμαστε ακόμα στα μισά του πρωταθλήματος. Στο τέλος θα δούμε τι έχουμε κάνει. Να συνεχίσουμε με τον ίδιο ζήλο και καλύτεροι από τη σημερινή εικόνα μας. Δεν ήμασταν καλοί. Να συνεχίσουμε με την ευχή ότι θα κατακτήσουμε έναν τίτλο», σχολίασε ο Μιχάλης Γρηγορίου.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα