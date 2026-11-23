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Με τον κόσμο του ο Παναθηναϊκός στο Περιστέρι κόντρα στον Ατρόμητο
Με τον κόσμο του ο Παναθηναϊκός στο Περιστέρι κόντρα στον Ατρόμητο
Με την υποστήριξη 550 οπαδών του θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός στον εκτός έδρας αγώνα την Κυριακή με τον Ατρόμητο
Σ' ένα ακόμα εκτός έδρας ματς την τρέχουσα σεζόν, οι παίκτες του Παναθηναϊκού δεν θα είναι μόνοι τους.
Η ΠΑΕ ζήτησε και παρέλαβε 550 εισιτήρια για τον κυριακάτικο αγώνα στο Περιστέρι με τον Ατρόμητο (17:00). Αυτά αντιστοιχούν φυσικά στη θύρα των φιλοξενούμενων.
Οι Περιστεριώτες, άλλωστε, συνηθίζουν να δίνουν εισιτήρια στις ομάδες που υποδέχεται.
Τα εισιτήρια να σημειωθεί ότι με απόφαση της ΠΑΕ θα δοθούν αποκλειστικά στους οργανωμένους φίλους του συλλόγου. Οι φίλοι του τριφυλλιού ασφαλώς και είναι ενθουσιασμένοι με την έως τώρα πορεία της ομάδας.
Στο προηγούμενο εκτός έδρας παιχνίδι με τον Ηρακλή, βρέθηκαν περίπου 1.000 άτομα στο Καυτανζόγλειο και στήριξαν την ομάδα, χωρίς να υπάρξει το παραμικρό πρόβλημα.
Πηγή:www.gazzetta.gr
Η ΠΑΕ ζήτησε και παρέλαβε 550 εισιτήρια για τον κυριακάτικο αγώνα στο Περιστέρι με τον Ατρόμητο (17:00). Αυτά αντιστοιχούν φυσικά στη θύρα των φιλοξενούμενων.
Οι Περιστεριώτες, άλλωστε, συνηθίζουν να δίνουν εισιτήρια στις ομάδες που υποδέχεται.
Τα εισιτήρια να σημειωθεί ότι με απόφαση της ΠΑΕ θα δοθούν αποκλειστικά στους οργανωμένους φίλους του συλλόγου. Οι φίλοι του τριφυλλιού ασφαλώς και είναι ενθουσιασμένοι με την έως τώρα πορεία της ομάδας.
Στο προηγούμενο εκτός έδρας παιχνίδι με τον Ηρακλή, βρέθηκαν περίπου 1.000 άτομα στο Καυτανζόγλειο και στήριξαν την ομάδα, χωρίς να υπάρξει το παραμικρό πρόβλημα.
Πηγή:www.gazzetta.gr
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