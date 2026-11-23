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Και ο Βαλμπουενά είχε τραυματιστεί σε εκτέλεση πέναλτι όπως ο Μπέιλι, βίντεο
Και ο Βαλμπουενά είχε τραυματιστεί σε εκτέλεση πέναλτι όπως ο Μπέιλι, βίντεο
Εκτελώντας πέναλτι τραυματίστηκε ο Λίον Μπέιλι, ενώ κάτι παρόμοιο είχε πάθει και ο Ματιέ Βαλμπουενά το 2019
Ο Λίον Μπέιλι κατά την εκτέλεση του πέναλτι που κέρδισε ο Ολυμπιακός στο παιχνίδι με τον Ηρακλή τραυματίστηκε και όπως αποδείχτηκε από τα αποτελέσματα της μαγνητικής υπέστη θλάση στον δικέφαλο.
Ο Τζαμαϊκανός θα μείνει εκτός έδρας για τις επόμενες 20 ημέρες και η ομάδα του Πειραιά χάνει έναν παίκτη που έδειξε ότι βρισκόταν σε ανοδική τροχιά. Είναι αλήθεια πως ο τραυματισμός του Μπέιλι στην εκτέλεση πέναλτι φάνηκε παράξενη σε αρκετό κόσμο.
Δεν είναι, όμως, η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο με ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού. Το ίδιο είχε πάθει και ο Ματιέ Βαλμπουενά. Στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ την 1η Δεκεμβρίου 2019 ο Γάλλος είχε αναλάβει την εκτέλεση της εσχάτης των ποινών.
Ο Βαλμπουενά είχε ευστοχήσει από την άσπρη βούλα και είχε διαμορφώσει το 1-1 που ήταν και το τελικό σκορ. Στην εκτέλεση, όμως, υπέστη θλάση στον δικέφαλο ο Γάλλος και τότε είχε αποχωρήσει με δάκρυα στα μάτια, αφού είχε υποστεί έναν τραυματισμό με ασυνήθιστο τρόπο.
Ο Τζαμαϊκανός θα μείνει εκτός έδρας για τις επόμενες 20 ημέρες και η ομάδα του Πειραιά χάνει έναν παίκτη που έδειξε ότι βρισκόταν σε ανοδική τροχιά. Είναι αλήθεια πως ο τραυματισμός του Μπέιλι στην εκτέλεση πέναλτι φάνηκε παράξενη σε αρκετό κόσμο.
Δεν είναι, όμως, η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο με ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού. Το ίδιο είχε πάθει και ο Ματιέ Βαλμπουενά. Στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ την 1η Δεκεμβρίου 2019 ο Γάλλος είχε αναλάβει την εκτέλεση της εσχάτης των ποινών.
Ο Βαλμπουενά είχε ευστοχήσει από την άσπρη βούλα και είχε διαμορφώσει το 1-1 που ήταν και το τελικό σκορ. Στην εκτέλεση, όμως, υπέστη θλάση στον δικέφαλο ο Γάλλος και τότε είχε αποχωρήσει με δάκρυα στα μάτια, αφού είχε υποστεί έναν τραυματισμό με ασυνήθιστο τρόπο.
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