Ωστόσο, οι τρεις επόμενες συναντήσεις τους, μέσα στο 2021, ήταν εκείνες που έδωσαν ξεχωριστή διάσταση στην παράδοση του Δουβίκα απέναντι στην ΑΕΚ.Στις 10 Φεβρουαρίου 2021, ο Βόλος φιλοξενήθηκε από την ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ, στο πλαίσιο της πρώτης αναμέτρησης για την προημιτελική φάση του Κυπέλλου Ελλάδας.Παρά το γεγονός ότι η Ένωση επικράτησε με 4-2, ο Δουβίκας ήταν εκείνος που άνοιξε το σκορ, βρίσκοντας δίχτυα στο 14ο λεπτό της αναμέτρησης.Λίγες εβδομάδες αργότερα, στις 4 Μαρτίου, οι δύο ομάδες συναντήθηκαν ξανά, αυτή τη φορά στο Πανθεσσαλικό, για τη ρεβάνς του Κυπέλλου. Ο επιθετικός του Βόλου σκόραρε και πάλι, ευστοχώντας από την άσπρη βούλα στο 35ο λεπτό.Το συγκεκριμένο τέρμα αποδείχθηκε καθοριστικό για τη νίκη του Βόλου με 1-0, αν και η ομάδα δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την πρόκριση στην επόμενη φάση.Το τρίτο επεισόδιο της συγκεκριμένης ιστορίας γράφτηκε μόλις δέκα ημέρες αργότερα. Στις 14 Μαρτίου 2021, ο Βόλος υποδέχθηκε ξανά την ΑΕΚ, αυτή τη φορά για την τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου του πρωταθλήματος.Ο Δουβίκας ανέλαβε εκ νέου την εκτέλεση πέναλτι και δεν αστόχησε, διαμορφώνοντας το 1-0 στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου.Με αυτόν τον τρόπο συμπλήρωσε τρία γκολ απέναντι στην ΑΕΚ μέσα σε χρονικό διάστημα μόλις 33 ημερών.Παράλληλα, εκείνη ήταν και η τελευταία φορά που αντιμετώπισε την Ένωση μέχρι σήμερα.Από την τελευταία του αναμέτρηση με την ΑΕΚ, στις 14 Μαρτίου 2021, έχουν μεσολαβήσει περισσότερα από πέντε χρόνια.Στο μεταξύ, ο Τάσος Δουβίκας άφησε πίσω του το ελληνικό πρωτάθλημα και συνέχισε την καριέρα του εκτός συνόρων.Πρώτος σταθμός του ήταν η Ουτρέχτη στην Ολλανδία, ενώ στη συνέχεια μετακόμισε στην Ισπανία για λογαριασμό της Θέλτα.Πλέον, το επόμενο κεφάλαιο της καριέρας του γράφεται στην Ιταλία, όπου αγωνίζεται με τη φανέλα της Κόμο στη Serie A.Η συνολική του παρουσία απέναντι στην ΑΕΚ περιλαμβάνει οκτώ συμμετοχές, με απολογισμό τρεις νίκες, μία ισοπαλία και τέσσερις ήττες, ενώ έχει σημειώσει συνολικά τρία τέρματα.Αξίζει να σημειωθεί πως και τα τρία γκολ του ήρθαν στις ισάριθμες τελευταίες αναμετρήσεις του με τους «κιτρινόμαυρους», όλες μέσα σε διάστημα 33 ημερών.Πλέον, το σκηνικό είναι εντελώς διαφορετικό. Οι αναμετρήσεις στα ελληνικά γήπεδα ανήκουν στο παρελθόν και τη θέση τους παίρνει ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι στην Ιταλία, με την Κόμο και την ΑΕΚ να διασταυρώνουν τα ξίφη τους την Τρίτη το βράδυ.