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Όταν ο Δουβίκας πέτυχε τρία γκολ σε 33 μέρες κόντρα στην ΑΕΚ με τη φανέλα του Βόλου, βίντεο
Όταν ο Δουβίκας πέτυχε τρία γκολ σε 33 μέρες κόντρα στην ΑΕΚ με τη φανέλα του Βόλου, βίντεο
Ο Έλληνας επιθετικός της Κόμο το 2021 όταν αγωνιζόταν στην ομάδα του Βόλου είχε πετύχει τρία γκολ και κόντρα στην Ένωση και μάλιστα είχε υπογράψει δύο νίκες της ομάδας του
Ο κορυφαίος σκόρερ της φετινής διοργάνωσης του Champions League ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει εκ νέου την ΑΕΚ, αυτή τη φορά ως παίκτης της Κόμο.
Ο Τάσος Δουβίκας έχει ήδη δημιουργήσει τη δική του ξεχωριστή ιστορία απέναντι στην Ένωση, με το παρελθόν των δύο πλευρών να παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
Η αναμέτρηση της Τρίτης (24/11), ανάμεσα στην Κόμο και την ΑΕΚ, για τη League Phase του Champions League, φέρνει ξανά τον Έλληνα επιθετικό απέναντι σε έναν γνώριμο αντίπαλο από την περίοδο που αγωνιζόταν στα ελληνικά γήπεδα.
Το καλοκαίρι του 2021 αποτέλεσε σημείο καμπής στην καριέρα του, καθώς αποχαιρέτησε τη Super League και ξεκίνησε την πορεία του στο εξωτερικό.
Παρ' όλα αυτά, οι αναμετρήσεις του με την ΑΕΚ αποτελούν ένα ιδιαίτερο κεφάλαιο στην ποδοσφαιρική του διαδρομή.
Ο λόγος είναι πως ο Δουβίκας έχει καταφέρει να πετύχει τρία τέρματα απέναντι στους «κιτρινόμαυρους», μέσα σε μόλις 33 ημέρες, όταν αγωνιζόταν με τη φανέλα του Βόλου.
Η πρώτη φορά που ο Έλληνας φορ βρέθηκε αντιμέτωπος με την ΑΕΚ ήταν την 1η Οκτωβρίου 2017, ως ποδοσφαιριστής του Αστέρα Τρίπολης. Εκείνη την ημέρα, η ομάδα της Αρκαδίας πήρε τη νίκη με 2-0 στην έδρα της.
Στη συνέχεια ακολούθησαν τρεις ακόμη αναμετρήσεις απέναντι στην Ένωση, χωρίς όμως ο νεαρός τότε επιθετικός να καταφέρει να σκοράρει.
Η κατάσταση διαφοροποιήθηκε μετά τη μεταγραφή του στον Βόλο.
Η πρώτη του αναμέτρηση με την ΑΕΚ ως παίκτης της θεσσαλικής ομάδας διεξήχθη στις 21 Δεκεμβρίου 2020, με τις δύο ομάδες να αναδεικνύονται ισόπαλες με σκορ 2-2 στη Ριζούπολη.
Ο Τάσος Δουβίκας έχει ήδη δημιουργήσει τη δική του ξεχωριστή ιστορία απέναντι στην Ένωση, με το παρελθόν των δύο πλευρών να παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
Η αναμέτρηση της Τρίτης (24/11), ανάμεσα στην Κόμο και την ΑΕΚ, για τη League Phase του Champions League, φέρνει ξανά τον Έλληνα επιθετικό απέναντι σε έναν γνώριμο αντίπαλο από την περίοδο που αγωνιζόταν στα ελληνικά γήπεδα.
Το καλοκαίρι του 2021 αποτέλεσε σημείο καμπής στην καριέρα του, καθώς αποχαιρέτησε τη Super League και ξεκίνησε την πορεία του στο εξωτερικό.
Παρ' όλα αυτά, οι αναμετρήσεις του με την ΑΕΚ αποτελούν ένα ιδιαίτερο κεφάλαιο στην ποδοσφαιρική του διαδρομή.
Ο λόγος είναι πως ο Δουβίκας έχει καταφέρει να πετύχει τρία τέρματα απέναντι στους «κιτρινόμαυρους», μέσα σε μόλις 33 ημέρες, όταν αγωνιζόταν με τη φανέλα του Βόλου.
Η πρώτη φορά που ο Έλληνας φορ βρέθηκε αντιμέτωπος με την ΑΕΚ ήταν την 1η Οκτωβρίου 2017, ως ποδοσφαιριστής του Αστέρα Τρίπολης. Εκείνη την ημέρα, η ομάδα της Αρκαδίας πήρε τη νίκη με 2-0 στην έδρα της.
Στη συνέχεια ακολούθησαν τρεις ακόμη αναμετρήσεις απέναντι στην Ένωση, χωρίς όμως ο νεαρός τότε επιθετικός να καταφέρει να σκοράρει.
Η κατάσταση διαφοροποιήθηκε μετά τη μεταγραφή του στον Βόλο.
Η πρώτη του αναμέτρηση με την ΑΕΚ ως παίκτης της θεσσαλικής ομάδας διεξήχθη στις 21 Δεκεμβρίου 2020, με τις δύο ομάδες να αναδεικνύονται ισόπαλες με σκορ 2-2 στη Ριζούπολη.
Ωστόσο, οι τρεις επόμενες συναντήσεις τους, μέσα στο 2021, ήταν εκείνες που έδωσαν ξεχωριστή διάσταση στην παράδοση του Δουβίκα απέναντι στην ΑΕΚ.
Στις 10 Φεβρουαρίου 2021, ο Βόλος φιλοξενήθηκε από την ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ, στο πλαίσιο της πρώτης αναμέτρησης για την προημιτελική φάση του Κυπέλλου Ελλάδας.
Παρά το γεγονός ότι η Ένωση επικράτησε με 4-2, ο Δουβίκας ήταν εκείνος που άνοιξε το σκορ, βρίσκοντας δίχτυα στο 14ο λεπτό της αναμέτρησης.
Λίγες εβδομάδες αργότερα, στις 4 Μαρτίου, οι δύο ομάδες συναντήθηκαν ξανά, αυτή τη φορά στο Πανθεσσαλικό, για τη ρεβάνς του Κυπέλλου. Ο επιθετικός του Βόλου σκόραρε και πάλι, ευστοχώντας από την άσπρη βούλα στο 35ο λεπτό.
Το συγκεκριμένο τέρμα αποδείχθηκε καθοριστικό για τη νίκη του Βόλου με 1-0, αν και η ομάδα δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την πρόκριση στην επόμενη φάση.
Το τρίτο επεισόδιο της συγκεκριμένης ιστορίας γράφτηκε μόλις δέκα ημέρες αργότερα. Στις 14 Μαρτίου 2021, ο Βόλος υποδέχθηκε ξανά την ΑΕΚ, αυτή τη φορά για την τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου του πρωταθλήματος.
Ο Δουβίκας ανέλαβε εκ νέου την εκτέλεση πέναλτι και δεν αστόχησε, διαμορφώνοντας το 1-0 στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου.
Με αυτόν τον τρόπο συμπλήρωσε τρία γκολ απέναντι στην ΑΕΚ μέσα σε χρονικό διάστημα μόλις 33 ημερών.
Παράλληλα, εκείνη ήταν και η τελευταία φορά που αντιμετώπισε την Ένωση μέχρι σήμερα.
Από την τελευταία του αναμέτρηση με την ΑΕΚ, στις 14 Μαρτίου 2021, έχουν μεσολαβήσει περισσότερα από πέντε χρόνια.
Στο μεταξύ, ο Τάσος Δουβίκας άφησε πίσω του το ελληνικό πρωτάθλημα και συνέχισε την καριέρα του εκτός συνόρων.
Πρώτος σταθμός του ήταν η Ουτρέχτη στην Ολλανδία, ενώ στη συνέχεια μετακόμισε στην Ισπανία για λογαριασμό της Θέλτα.
Πλέον, το επόμενο κεφάλαιο της καριέρας του γράφεται στην Ιταλία, όπου αγωνίζεται με τη φανέλα της Κόμο στη Serie A.
Η συνολική του παρουσία απέναντι στην ΑΕΚ περιλαμβάνει οκτώ συμμετοχές, με απολογισμό τρεις νίκες, μία ισοπαλία και τέσσερις ήττες, ενώ έχει σημειώσει συνολικά τρία τέρματα.
Αξίζει να σημειωθεί πως και τα τρία γκολ του ήρθαν στις ισάριθμες τελευταίες αναμετρήσεις του με τους «κιτρινόμαυρους», όλες μέσα σε διάστημα 33 ημερών.
Πλέον, το σκηνικό είναι εντελώς διαφορετικό. Οι αναμετρήσεις στα ελληνικά γήπεδα ανήκουν στο παρελθόν και τη θέση τους παίρνει ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι στην Ιταλία, με την Κόμο και την ΑΕΚ να διασταυρώνουν τα ξίφη τους την Τρίτη το βράδυ.
Στις 10 Φεβρουαρίου 2021, ο Βόλος φιλοξενήθηκε από την ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ, στο πλαίσιο της πρώτης αναμέτρησης για την προημιτελική φάση του Κυπέλλου Ελλάδας.
Παρά το γεγονός ότι η Ένωση επικράτησε με 4-2, ο Δουβίκας ήταν εκείνος που άνοιξε το σκορ, βρίσκοντας δίχτυα στο 14ο λεπτό της αναμέτρησης.
Λίγες εβδομάδες αργότερα, στις 4 Μαρτίου, οι δύο ομάδες συναντήθηκαν ξανά, αυτή τη φορά στο Πανθεσσαλικό, για τη ρεβάνς του Κυπέλλου. Ο επιθετικός του Βόλου σκόραρε και πάλι, ευστοχώντας από την άσπρη βούλα στο 35ο λεπτό.
Το συγκεκριμένο τέρμα αποδείχθηκε καθοριστικό για τη νίκη του Βόλου με 1-0, αν και η ομάδα δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την πρόκριση στην επόμενη φάση.
Το τρίτο επεισόδιο της συγκεκριμένης ιστορίας γράφτηκε μόλις δέκα ημέρες αργότερα. Στις 14 Μαρτίου 2021, ο Βόλος υποδέχθηκε ξανά την ΑΕΚ, αυτή τη φορά για την τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου του πρωταθλήματος.
Ο Δουβίκας ανέλαβε εκ νέου την εκτέλεση πέναλτι και δεν αστόχησε, διαμορφώνοντας το 1-0 στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου.
Με αυτόν τον τρόπο συμπλήρωσε τρία γκολ απέναντι στην ΑΕΚ μέσα σε χρονικό διάστημα μόλις 33 ημερών.
Παράλληλα, εκείνη ήταν και η τελευταία φορά που αντιμετώπισε την Ένωση μέχρι σήμερα.
Από την τελευταία του αναμέτρηση με την ΑΕΚ, στις 14 Μαρτίου 2021, έχουν μεσολαβήσει περισσότερα από πέντε χρόνια.
Στο μεταξύ, ο Τάσος Δουβίκας άφησε πίσω του το ελληνικό πρωτάθλημα και συνέχισε την καριέρα του εκτός συνόρων.
Πρώτος σταθμός του ήταν η Ουτρέχτη στην Ολλανδία, ενώ στη συνέχεια μετακόμισε στην Ισπανία για λογαριασμό της Θέλτα.
Πλέον, το επόμενο κεφάλαιο της καριέρας του γράφεται στην Ιταλία, όπου αγωνίζεται με τη φανέλα της Κόμο στη Serie A.
Η συνολική του παρουσία απέναντι στην ΑΕΚ περιλαμβάνει οκτώ συμμετοχές, με απολογισμό τρεις νίκες, μία ισοπαλία και τέσσερις ήττες, ενώ έχει σημειώσει συνολικά τρία τέρματα.
Αξίζει να σημειωθεί πως και τα τρία γκολ του ήρθαν στις ισάριθμες τελευταίες αναμετρήσεις του με τους «κιτρινόμαυρους», όλες μέσα σε διάστημα 33 ημερών.
Πλέον, το σκηνικό είναι εντελώς διαφορετικό. Οι αναμετρήσεις στα ελληνικά γήπεδα ανήκουν στο παρελθόν και τη θέση τους παίρνει ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι στην Ιταλία, με την Κόμο και την ΑΕΚ να διασταυρώνουν τα ξίφη τους την Τρίτη το βράδυ.
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